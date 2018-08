Cacciata dal centro commerciale per pantaloncini troppo corti. 19enne umiliata

Sta destando parecchie polemiche quanto accaduto ad una giovane ragazza che è la protagonista della storia che stiamo per raccontarvi. Questo episodio è accaduto in un centro commerciale dell’ Alabama sito negli Stati Uniti, dove la ragazza in questione, è stata letteralmente cacciata a causa dei pantaloncini troppo corti. Si tratterebbe di una ragazzina di 19 anni la quale, come già detto è stata cacciata dal centro commerciale per i pantaloncini troppo corti.«Sono stata cacciata dal centro commerciale perché secondo loro avevo i pantaloncini troppo corti, mi sono sentita umiliata», sono queste le parole della giovane. Questo è ciò che ha scritto Gabriele Gibson, ovvero la ragazzina diciannovenne che avrebbe denunciato su Facebook l’accaduto.

Sembra che la giovane avesse subito da una guardia giurata, l‘allontanamento del centro commerciale perché il suo abbigliamento risultava inappropriato. La ragazzina indossava un paio di shorts strappati e una maglietta colorata in una giornata davvero particolarmente afosa.

Secondo quanto riporta il Mirro, la giovane è rimasta molto male per quanto subito. La diciannovenne avrebbe dichiarato :«Stavo solo cercando di passare una bella giornata facendo shopping nel centro commerciale quando sono uscita di casa mi sentivo bella e felice, sono stata sbattuta fuori perchè degli uomini adulti non riuscivano a controllarsi, non voglio che ciò accada più a nessun’altra». «La guardia giurata ha detto che tutti mi stavano guardando il mio lato B e questo era un problema per il centro commerciale», ha aggiunto in un post su Facebook.

Come abbiamo detto, una volta venuta alla luce questa notizia, ha destato parecchie polemiche, soprattutto nei confronti del centro commerciale perchè pare che siano stati troppo esagerati e inappropriati nei confronti della ragazza. Dal canto suo la 19enne, ha fatto sapere di esserci rimasta molto male e di non voler in alcun modo mettere più piede in quella struttura.