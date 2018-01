Cadavere sui binari: e’ del sedicenne scomparso Ciro Ascione

E’ un giallo la morte del quindicenne Ciro Ascione di Arzano, la cui scomparsa, avvenuta sabato scorso, era stata denunciata dai genitori alla questura di Napoli. Il corpo del ragazzo è stato scoperto poco dopo le 17 di ieri in uno dei tratti più impervi della ferrovia, tra Casoria e il mega quartiere di Arpino. Ancora da determinare le cause della morte, e da accertare se lo scempio del corpo sia stato causato dall’investimento di un convoglio ferroviario, o da altre cause, delle quali finora nessuna viene esclusa. Sul posto gli agenti della polizia ferroviaria, coordinati dal pm della Procura di Napoli Nord diretta dal procuratore capo Francesco Greco. Ciro, conosciuto come un bravo ragazzo, senza grilli per la testa, sabato era sparito nel nulla a Napoli, dove si era visto con la

fidanzatina, che risiede nei pressi dei Quartiere spagnoli. È stata proprio la ragazza ad aver visto per ultima Ciro, mentre il quindicenne entrava nella stazione Toledo del metrò: doveva poi salire sul treno locale Napoli-Caserta delle 21,25 e di li a pochi minuti scendere alla fermata di Casoria, dove lo ha aspettato invano il padre.

Attraverso le analisi dei video ripresi dalle telecamere di sorveglianza della Stazione Centrale, gli inquirenti hanno accertato che Ciro dopo essere uscito dal metrò ha imboccato la galleria Garibaldi. E qui si sono perse le sue tracce: non sarebbe mai arrivato al marciapiede di partenza del treno locale per Casoria. Il ragazzino non comparirebbe nelle immagini riprese dalle tre telecamere di video sorveglianza della banchina dalla quale è partito il convoglio. Cosa è accaduto in quei pochi minuti che sono trascorsi dall’uscita dalla metropolitana all’ultima immagine ripresa mentre percorreva la galleria Garibaldi, resta al momento la chiave di volta per chiarire la tragica fine di un ragazzino per bene.

E’ di Ciro Ascione, 16enne di Arzano scomparso da sabato, il cadavere trovato oggi pomeriggio sui binari della stazione di Casoria. Il traffico ferroviario era stato sospeso intorno alle 17:00.

La dinamica e’ ancora in fase di ricostruzione.

Il ragazzo era scomparso sabato sera, di ritorno ad Arzano da Napoli dopo aver lasciato la sua fidanzatina residente nei quartieri spagnoli. La ragazzina lo ha visto l’ultima volta mentre entrava nella stazione di Toledo.

Avrebbe dovuto raggiungere in metropolitana piazza Garibaldi e da lì prendere il treno delle 21.25 per Caserta e sarebbe sceso a Casoria, dove il padre lo aspettava . Alcune telecamere di sorveglianza lo hanno ripreso mentre usciva dalla stazione della metropolitana e percorreva la galleria Garibaldi. Nella stazione centrale, però, non sarebbe mai entrato. I familiari avevano perso tutti i contatti intorno alle 21.20 quando il cellulare ha cominciato a risultar spento. Si erano recati in Questura per denunciare la sua scomparsa. Si erano rivolti anche a “Chi l’ha visto?”, che stamattina aveva rilanciato l’ultimo appello del padre. Anche i social hanno subito diffuso la notizia ma purtroppo per questa storia non c’e’ stato un lieto fine.