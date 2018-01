Si rompe la corda dell’altalena 22enne precipita in un fosso e muore

Doveva essere un weekend di festa per un gruppo di amici, una decina di ragazze e ragazzi, che aveva deciso di ritrovarsi in una casa di campagna in Mugello, di proprietà di uno di loro, per festeggiare un compleanno. E invece ora tutti piangono una giovane operaia di 22 anni, Sofia Salomoni, di Londa (Firenze), morta per le conseguenze di una caduta banale quanto assurda. È finita in un dirupo dopo un volo di sette-otto metri causato dall’improvvisa rottura di un’altalena artigianale attaccata al ramo di un albero in un bosco di castagni. Subito soccorsa la giovane era cosciente anche se aveva riportato alcuni traumi, tra i quali una frattura scomposta a una gamba. Arrivata al pronto soccorso dell’ospedale fiorentino di Careggi, il suo quadro clinico è improvvisamente peggiorato e il suo cuore ha cessato di battere.

