Caffè shock: rischio cancro come le sigarette, ecco il motivo

Il caffè come il fumo, contiene sostanze che possono nuocere alla salute e provocare anche il cancro. Questa è la vertenza che le aziende produttrici dovranno mettere in evidenza sulle proprie confezioni in California, dov’è un giudice ha stabilito l’obbligo di apporre un’etichetta, proprio come sui pacchetti di sigarette. Una sentenza senza precedenti che le grandi catene come Starbucks hanno intenzione di contrastare fino in fondo. Sul banco degli imputati c’è l’acrilamide, una sostanza chimica generata durante la Torrefazione ad alte temperature e potenzialmente cancerogena. Secondo molti il caffè è una delle maggiori fonti di questo composto così come lo sono le patatine fritte e alcuni tipi di salatini. Brutte notizie per gli amanti del caffè. Il giudice, autore della denuncia, Raphael Metzger, si augura però che l’aver fatto emergere il pericolo che si nasconde in questo particolare ambito alimentare, influenzi e spinga le aziende ad intervenire in merito alla riduzione dei livelli di acrilammide attualmente presenti nel caffè. Tale sostanza si trova anche in alimenti come patatine, patate fritte a bastoncino, pane e biscotti. L’Oms, ad esempio, ha smentito il legame tra caffè e cancro alla vescica sottolineando, invece, un’azione di protezione del caffè dal carcinoma a utero e fegato. Chi ama bere il caffè deve fare i conti con quanto asserisce la California. Nonostante al momento non esista una correlazione diretta scientificamente provata tra acrilammidee tumori, molte aziende hanno provveduto ad aggiornare le loro etichette, mentre altre, riunite sotto la National Coffee Association -che raggruppa i produttori americani di caffè- hanno preferito temporeggiare. La risposta dei produttori non si è fatta attendere. “Il caffè, è stato dimostrato è bevanda salutare“. L’acrilammide è una sostanza chimica che si forma naturalmente in alcuni alimenti durante la cottura ad alte temperature come frittura, cottura al forno e alla griglia. Ne 2016 l’agenzia dell’Oms per la ricerca sul cancro (International Agency for Research on Cancer, Iarc) ha stabilito che “non ci sono prove sufficienti per stabilire che il caffè ha un effetto cancerogeno” dopo aver riesaminato oltre mille studi scientifici.

Tossico, drogato, dipendente, drug abuser, ubriaco, alcolista, tabagista Alcune persone potrebbero obiettare che tabagista sia solo un eufemismo carino, ma che non dovrebbe essere posto sullo stesso piano di quelle che vengono considerate normalmente come delle vere e proprie sindromi degradanti. Contrariamente a questa opinione, tuttavia, la dipendenza da nicotina è altrettanto potente e mortale: basti considerare che ogni anno il numero dei morti prematuramente a causa del fumo di sigaretta è superiore a quello del totale delle morti attribuibili a tutte le altre forme di dipendenza sommate insieme. Sino a tempi recenti, l’idea che la nicotina potesse essere una fonte di dipendenza fisiologica era molto controversa nella comunità medica internazionale. Perché una sostanza possa essere considerata come fonte di dipendenza, essa deve rispondere a certi requisiti. Innanzitutto, deve essere capace di indurre uno stato di astinenza fisica quando essa cessa di essere assunta. E la sindrome di astinenza da nicotina è senza dubbio ben documentata. In secondo luogo, si deve generalmente sviluppare un’assuefazione, vale a dire che sono necessarie dosi via via crescenti per ottenere gli stessi effetti desiderati. I fumatori sperimentano questo fenomeno nella misura in cui il loro consumo di sigarette si incrementa con gradualità da quello che probabilmente era stato un uso sporadico sino alla necessità di dovere consumare uno o più pacchetti al giorno. Il terzo criterio è rappresentato dal fatto che una sostanza che dà dipendenza diventa una necessità assoluta per il suo consumatore, generalmente provocando dei comportamenti ritenuti o considerati antisociali. Molti hanno obiettato che il fumo di sigaretta non risponde a questo requisito e in verità la maggior parte dei fumatori non ricorre a comportamenti devianti per mantenere la propria dipendenza, ma questo solo perché non hanno alcun problema a procurarsi facilmente la dose di sigarette necessaria a soffi sfare la propria dipendenza. Quando i fumatori non hanno facile accesso alle sigarette, la situazione è completamente differente. Durante la Seconda Guerra Mondiale, ai prigionieri dei campi di concentramento in Germania non veniva fornito cibo sufficiente ai loro requisiti di sostentamento fisico: morivano di fame nel vero senso del termine. Una pratica comune fra i prigionieri fumatori era quella di barattare le loro già scarse razioni di cibo con delle sigarette. Anche ai giorni nostri, in nazioni meno sviluppate, come il Bangladesh, i genitori di bambini che muoiono di fame barattano il loro cibo con delle sigarette. Non si tratta di un comportamento normale. Nel corso delle “Stop Smoking Clinics” che conduco numerosi partecipanti ammettono di frugare nei portacenere, nei bidoni dell’immondizia e persino nei tombini per trovare dei mozziconi che possano servire per fare qualche tiro, quando hanno finito le loro scorte di sigarette per disattenzione o per qualche evento imprevisto. Capiscono che si tratta di un comportamento malato, ma capiscono anchesì che se fossero ancora fumatori e si ritrovassero nella stessa situazione, potrebbero perfettamente ripeterlo, per ripugnante che possa essere La nicotina è una droga. Dà dipendenza. E se la lasciate fare, può uccidere. Pensate a questo quando avete voglia di una sigaretta. Un tiro soltanto può farvi ricadere nella dipendenza – e il più delle volte ci riesce. Non correte rischi. Ricordate: mai più un altro tiro!

Io fumo perché mi piace fumare! Chiedete a un qualunque fumatore perché indulge a fare qualcosa di così pericoloso e vi risponderà: “Perché mi piace fumare”. Anche se può essere una risposta sincera, si tratta di una frase fuorviante, sia per chi ascolta che per il fumatore stesso, che non fuma perché gli piace fumare, quanto perché non gli piace non fumare . La nicotina è una droga che dà una fortissima dipendenza. Il fumatore è in continua battaglia per mantenere in circolo una certa quantità di nicotina (livello sierico di nicotina nel sangue). Ogni volta che questo livello scende al di sotto di un valore minimo, il fumatore va in crisi di astinenza. Diviene teso, irritabile, ansioso e – talvolta – mostra anche dei sintomi fisici. Al fumatore non piace questo stato di astinenza e l’unica cosa che può alleviare questi sintomi è una sigaretta, con la quale viene ripristinato il livello di nicotina. Il fumatore adesso si sente bene: gli è piaciuto fumare. Un fumatore deve stare attento anche a non superare il proprio limite superiore di tolleranza alla nicotina per non soffrire di sintomi di avvelenamento. Molti fumatori possono confermarlo. Di solito avviene dopo le feste o dopo situazioni estremamente tese, nelle quali i fumatori superano i livelli di consumo abituale. Si sentono male e generalmente soffrono di nausea e capogiri. Essere un fumatore di successo è come essere un esperto camminatore sulla fune. Il fumatore deve costantemente mantenersi in equilibrio fra i due estremi – entrambi per lui dolorosi – di eccesso o di carenza di nicotina. La paura iniziale di chi smette di fumare è che il resto della vita per un ex-fumatore sarà orribile tanto quanto i primi giorni senza sigarette. Ciò che gli ex fumatori impareranno è che in un breve lasso di tempo i sintomi fisici dell’astinenza cominceranno a diminuire. Dapprima gli stimoli a fumare diventeranno più deboli in intensità e quindi di durata inferiore. Gli intervalli fra gli stimoli cresceranno, sino al punto in cui forse l’ex fumatore desidererà una sigaretta molto raramente, se mai la desidererà ancora. Chi continua a fumare, continuerà a combattere la battaglia per mantenere il livello di nicotina nel proprio sangue entro certi limiti. Una battaglia che comprende anche la grande spesa per comprare pacchetto dopo pacchetto e l’assalto all’organismo del fumatore dato dall’inalare il veleno nicotina insieme a oltre 4000 sostanze chimiche tossiche che compongono i catrami e i gas prodotti dalla combustione del tabacco. Queste sostanze sono già mortali se prese da sole e ancor più in questa combinazione fra di loro. La prossima volta che pensi a quanto ti godevi le sigarette, quindi, siediti un attimo a riflettere riguardo alla ragione per la quale hai idealizzato tanto il fumo. Prendi in considerazione tutto. Probabilmente ti accorgerai che ti senti meglio sia fisicamente che mentalmente ora, piuttosto di quando eri un fumatore. Prendi in considerazione tutto e… non fare più nemmeno un tiro!

Io fumo perché ho tendenze autodistruttive! Molti fumatori credono di continuare a fumare a causa di un atteggiamento autodistruttivo. Loro vogliono proprio ammalarsi e qualcuno dice di avere paura di invecchiare. Altri arrogantemente si augurano di fumare sino a quando non sarà proprio il fumo ad ucciderli. Anche se alcune persone hanno senz’altro dei problemi emozionali che possono sfociare in un comportamento autodistruttivo, io credo che la maggior parte dei fumatori con questo atteggiamento non faccia parte della categoria. La maggior parte di loro fa questo genere di affermazioni per nascondere la paura di non riuscire a smettere di fumare. Negli anni, ho incontrato ai miei corsi molte persone devastate da malattie collegate al fumo. Spesso spiegano che usavano proprio questo genere di giustificazione per il proprio comportamento e che poi erano rimasti scioccati quando si erano ammalati davvero. Talvolta chi frequenta senza successo i corsi anti fumo dice che non tiene abbastanza a se stesso per smettere di fumare. Purtroppo a qualcuno di loro è stato in seguito diagnosticato un cancro. Altri hanno sofferto di attacchi di cuore, ictus e altri problemi di circolazione. Molti di loro hanno scoperto di soffrire di squilibri respiratori a partire dall’enfisema. Nessuno di loro mi ha chiamato per dirmi entusiasta “Ha funzionato, mi sta uccidendo!”, ma – al contrario – erano tutti sconvolti, spaventati e depressi. Non solo stavano correndo un rischio potenzialmente mortale, ma sapevano, soprattutto, che erano loro stessi i responsabili di ciò. Una situazione altrettanto tragica è quella vissuta da chi sopravvive a persone morte per malattie collegate al fumo. Molti ex-fumatori ricominciano a fumare per l’incoraggiamento di familiari e amici. Questo avviene di solito a chi non è malato e smette di stare bene. Inizialmente sono nervosi e irritabili (ricordate quei giorni?). E presto il coniuge, i bambini e gli altri gli dicono: “Se questo è quello che sei come non fumatore, per favore, fuma!” All’inizio sembra una buona idea, ma considerate come ci si sente quando il fumatore scopre di avere un cancro o ha un attacco di cuore e muore. Il senso di colpa è tremendo. Certe credenze o affermazioni fatte dai fumatori suonano irrazionali, come se veramente contenessero un desiderio di morte. Spesso non esiste alcunché di realmente sbagliato nella persona: si tratta semplicemente di un effetto della droga. La paura dell’astinenza o di essere incapace di vivere una vita senza sigarette si sostanziano in un meccanismo di difesa per giustificare la propria dipendenza. Una volta che si è smesso di fumare tutte queste scuse spariscono, lasciando persone fisicamente e psicologicamente più sane, che avranno ottime probabilità di rimanere in questo stato seguendo una semplice procedura: NON FARE PIÙ NEMMENO UN TIRO!

Tu fumi perché sei un tabagista! Alcuni fumatori dicono che fumano perché sono nervosi. Altri che lo fanno per festeggiare, altri per avere energia. Parecchi fumano per sembrare attraenti, altri per stare svegli oppure per dormire. Alcuni pensano di fumare per potere pensare. Un fumatore veramente unico mi disse una volta che fumava per respirare meglio. Un altro ancora mi disse che aveva ricominciato a fumare quando aveva avvertito dei dolori al torace e che si immaginava che la paura di un attacco cardiaco dovesse fare fumare chiunque. Nessuna di queste ragioni spiega sufficientemente perché le persone continuino a fumare. Tuttavia la risposta è proprio semplice. I fumatori fumano perché… sono fumatori. Più precisamente, I fumatori fumano le sigarette perché sono dei tabagisti. Un tabagista, così come qualunque altro drogato, è stato preso all’amo da una sostanza chimica. Nel caso di un fumatore di sigarette, il colpevole è la nicotina. Quando non riesce a mantenere il livello minimo di nicotina in circolo, va in crisi di astinenza, così come un qualunque drogato. Qualunque cosa che gli fa perdere nicotina, lo fa fumare. Questo concetto spiega perché così tanti fumatori credono di fumare quando sono sotto stress. Lo stress ha un effetto fisiologico nel nostro organismo in quanto rende l’urina acida e quando ciò avviene, il corpo espelle la nicotina più velocemente. Così quando un fumatore fronteggia una situazione stressante perde nicotina e va in crisi di astinenza. Molti fumatori credono che quando sono nervosi o agitati le sigarette li aiutino a calmarsi, ma l’effetto calmante non deriva da un sollievo alla tensione emotiva della situazione, quanto piuttosto dal ripristino del livello di nicotina e la conseguente fine dell’astinenza. È quindi facile capire perché fumatori senza queste conoscenze base dei meccanismi di stress siano spaventati all’idea di smettere di fumare. Pensano che dovranno rinunciare a una formidabile tecnica antistress. Ma, una volta che avranno smesso di fumare per un breve periodo di tempo, diventeranno più calmi, anche sotto stress, rispetto a quando erano fumatori. E’ difficile per i fumatori credere che cambiamenti fisiologici nel loro corpo li facciano fumare, ma quasi tutti loro possono facilmente fare riferimento ad altre situazioni che alterano a loro volta il tasso di espulsione della nicotina dal corpo. Chiedete a un fumatore se fuma di più o di meno quando beve alcolici: sicuramente vi risponderà che fuma di più, anche il doppio o il triplo. I fumatori sono convinti che questo avvenga perché tutti attorno a loro stanno fumando, ma se ripensano al momento in cui erano gli unici a fumare nella stanza, capiranno che era il bere che li faceva fumare di più. Il consumo di alcol infatti ha lo stesso effetto fisiologico dello stress: rende l’urina più acida. Il livello della nicotina scende rapidamente e il fumatore deve accendersi una sigaretta dopo l’altra per evitare di andare in crisi d’astinenza.

È importante che i fumatori che stanno pensando di smettere siano coscienti di questi meccanismi, perché quando capiranno le reali ragioni di perché fumano potranno meglio apprezzare come sarà molto più semplice la loro vita come exfumatori. Una volta smesso di fumare, la nicotina inizierà a lasciare l’organismo ed entro due settimane sarà completamente espulsa e quando ciò avverrà, cesseranno anche le crisi di astinenza. Gli ex-fumatori non andranno più in crisi in situazioni di stress, bevendo alcolici o semplicemente stando troppo a lungo senza fumare. In poche parole, arriveranno presto a comprendere come quei benefici che pensavano derivassero dal fumo erano in realtà effetti falsi. Non avevano bisogno di fumare per gestire lo stress o per bere, socializzare o lavorare. Tutto quello che facevano come fumatori possono continuare a farlo come non fumatori; anzi, nella maggior parte dei casi, riusciranno a fare tutto ciò più efficientemente e sentendosi meglio mentre lo fanno. Diventeranno delle persone più indipendenti. Ci si sente bene e dà soddisfazione liberarsi da questa dipendenza. Ma non importa da quanto tempo gli ex-fumatori hanno smesso o da quanto si sentano fiduciosi: devono sempre ricordare che sono dei tabagisti. Essere un tabagista significa che sino a quando non faranno una boccata da sigarette, sigari e pipe o masticheranno tabacco, o si inietteranno in circolo la nicotina con una siringa, non ne saranno più presi all’amo. Ma se commetteranno l’errore di provare un qualunque prodotto contenente nicotina, non faranno che rafforzare la loro dipendenza, il che si tradurrà o nel ritorno ai vecchi livelli di consumo o a sperimentare di nuovo una vera e propria crisi di astinenza: davvero non una prospettiva allegra in nessuno dei due casi. Così, una volta che ha smesso, l’ex-fumatore deve sempre ricordare di essere un tabagista. Se te lo ricorderai, potrai facilmente restare libero dalla nicotina rispettando questo principio: NON FARE PIÙ NEMMENO UN TIRO!