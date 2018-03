Caffè: tre tazzine al giorno salva il cuore prevenendo gli infarti

Sul caffè ci sono pareri discordanti, ma secondo alcuni studi alcuni di questi anche piuttosto recenti, sembra che tre tazzine di caffè al giorno per salvare il cuore e pare aiuti a prevenire gli infarti. Sembra che tra le proprietà ed i benefici del caffè ci sia proprio quello di essere in grado di far dimagrire. Da quanto è emerso Dunque, sembra che una volta ingerito il caffè abbia un effetto stimolante sulle secrezioni gastriche biliari, in grado di facilitare la digestione. Ma non finisce qui perché il caffè è anche in grado di stimolare l’utilizzo dei grassi e la termogenesi quindi non fa altro che aumentare la quantità di calorie che vengono bruciate all’interno di un giorno.

Il trucco sta nel Non esagerare perché nel caso in cui venga assunto in maniera eccessiva, può portare ad una diminuzione dell’appetito e questo può portare a dei disturbi alimentari più gravi, come ad esempio l’anoressia. Per poter arrivare a questo risultato, dunque il fatto che il caffè possa evitare l’ostruzione delle arterie diminuendo così rischio di infarto, un team di ricerca ha preso in esame 4400 cittadini di San Paolo tutti gli età compresa tra i 35 ed i 74 anni.

Sono state analizzate le abitudini di tutti i partecipanti, ovviamente quelle relative al consumo giornaliero del caffè confrontando poi questi dati con le misurazioni relative alla quantità di calcio presente nelle arterie coronarie. Se visto Dunque che la dose di caffè in considerazione con una funzione protettiva nei confronti delle arterie coronarie è di tre tazzine al giorno. “L’associazione tra caffè e ridotto rischio di morte è stata riscontrata indipendentemente dalla presenza di caffeina nel caffè consumato. Ipotizziamo quindi che siano le altre sostanze contenute nel caffè ad avere l’effetto salutare”, spiegano gli esperti.

Gli autori precisano che la salute delle arterie migliora in seguito alla stazione del giusto quantitativo di caffè nelle persone che non avevano comunque mai fumato. Gli stessi esperti adesso vogliono capire se aumentando la dose di caffè, questo possa essere vantaggioso quindi magari arrivino a 4-5 tazzine oppure se questo non apporterebbe dei miglioramenti per la salute.

Non si tratta in realtà della prima Ricerca che parte dei benefici del caffè per le arterie, infatti è di qualche anno fa lo studio delle kang book Samsung ospital di Seul che aveva mostrato una correlazione tra il bere il caffè ed una minore incidenza di aterosclerosi alle arterie coronariche. “Non abbiamo testato il limite di tazze di caffè per le quali si verifica l’effetto protettivo. Altri studi hanno già mostrato che l’eccessivo consumo di questa bevanda potrebbe non corrispondere a effetti positivi per la salute”, ha spiegato la Dott.ssa Miranda.

I ricercatori della Keck School of Medicine dell’University of Southern California hanno voluto capire in che modo il consumo di caffè influisse sulla salute di persone appartenenti a vari gruppi etnici. Per riuscirci, hanno reclutato 185.855 afroamericani, nativi hawaiani, nippoamericani, latinoamericani e americani bianchi di età compresa tra 45 e 75 anni.

“Il caffè contiene molti antiossidanti e composti fenolici che svolgono un ruolo importante nella prevenzione del cancro – osserva Veronica W. Setiawan, che ha coordinato il secondo studio -“. Non possiamo affermare che bere il caffè allunga la vita, ma abbiamo visto un’associazione tra il suo consumo e una maggiore longevità. La ricerca però è solo osservazionale, per cui, ad esempio, non ha permesso di individuare quali delle sostanze presenti nel caffè siano effettivamente quelle responsabili degli effetti protettivi registrati dallo studio europeo. “Se non siete consumatori della bevanda, dovreste prendere in considerazione l’idea d’iniziare a berla“.

Il caffè elisir di lunga vita? Gli autori hanno usato i dati di un’ampia ricerca denominata EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition) relativi a 521.330 persone di età maggiore di 35 anni. Gli scienziati non hanno rilevato differenze significative sui rischi di mortalità tra chi beve solitamente caffè normale e chi invece opta per il decaffeinato. Il caffè fa bene e aiuta a prevenire alcune malattie.

Il caffè contiene infatti numerosi elementi, come ad esempio i polifenoli, gli acidi clorogenici, i diterpeni che hanno proprietà antiossidanti. “L’associazione tra caffè e ridotto rischio di morte è stata riscontrata indipendentemente dalla presenza di caffeina nel caffè consumato” spiega Gunter. “Ipotizziamo quindi che siano le altre sostanze contenute nel caffè ad avere l’effetto salutare”.In realtà gli studi sopra citati non sono gli unici ad aver indagato sul rapporto tra caffè e salute. Intervenuto Elio Riboli, direttore della School of Public Health all’Imperial College di Londra, coautore dello studio di Marc Gunter il quale ha dichiarato: “Negli ultimi due o tre anni sono usciti su questo tema degli studi su grandi popolazioni, in particolare in Giappone e negli Stati Uniti (con 650.000 persone seguite per più di 10 anni), e anche lì è emerso che il consumo di caffè è associato a una diminuzione di mortalità in età medio/avanzata”.

I ricercatori spiegano che responsabile di questo ‘effetto viagra naturale‘ è la caffeina che agisce da inibitore aspecifico della fosfodiesterasi, proprio come fa il viagra: così facendo favorisce l’afflusso del sangue nei corpi cavernosi del pene inducendo così l’erezione. La caffeina aumenta la concentrazione del Gmp ciclico messaggero del segnale di vasodilatazione e di rilassamento del tessuto erettile.

Lunga vita al caffè allora, capace sì di mantenerci attenti, ma a quanto pare anche di svegliarci la passione! Questo meccanismo, secondo l’esperto, “comporta la riduzione fino a un terzo del rischio di disfunzione erettile in chi consuma fino a tre tazzine di caffè al giorno rispetto a chi non beve caffè o ne beve una quantità superiore”. Oltre a seguire una dieta sana, chi vuole scongiurare il ‘flop’ in camera da letto non deve trascurare l’esercizio fisico, perché “la sedentarietà è una minaccia per la salute sessuale maschile”. Secondo Andrea Salonia, consigliere Sia nonché docente associato di Urologia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, a giocare un ruolo attivo nel consentire una più agevole paternità sarebbe anche un’attività fisica regolare. Si tratta di un’app scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone, per aiutare gli uomini a monitorare la quantità di moto giornaliera attraverso la conta dei passi. Non solo caffè.

La caffeina non è l’unica sostanza che ingeriamo che fa bene alla salute sessuale. Ebbene, il test della disfunzione erettile eseguito prima e dopo l’incremento dell’attività motoria ha mostrato che dopo tre mesi uno su due è riuscito a muoversi di più e a migliorare la propria disfunzione erettile, il 16% è tornato addirittura a un’erezione normale. Un contributo importante allo stile di vita sano viene anche dalla dieta mediterranea: i cibi alleati sono agrumi, pomodori, carote e verdure a foglia verde, che contengono antiossidanti e vitamine, ma anche uova, fagioli, latticini scremati, frutta secca e pesce, in grado di migliorare la qualità del seme e ridurre i danni al dna degli spermatozoi. Chi beve caffè è più felice: studi hanno suggerito che coloro che bevono caffè sono più felici di quelli che non lo bevono.il caffè effettivamente stimola le ghiandole che scatenano la felicità e avere un partner sessuale felice migliora sicuramente la prestazione. Si può arricchire la dieta mediterranea con “l’avocado, che favorisce l’equilibrio ormonale, o con le ostriche, che grazie allo zinco promuovono la produzione di testosterone”, conclude Scroppo.

Cos’è la caffeina? La caffeina è un composto chimico naturalmente presente in parti di piante come chicchi di caffè e cacao, foglie di tè, bacche di guaranà e noce di cola, e viene consumata dall’uomo da lungo tempo. Viene aggiunta normalmente a tutta una serie di alimenti come pasticceria al forno, gelati, dolci e bevande a base di cola. La caffeina è presente anche nelle cosiddette bevande energetiche insieme ad altri ingredienti come la taurina e il glucuronolattone. È inoltre presente assieme alla sinefrina anche in alcuni integratori alimentari venduti come dimagranti e miglioratori della prestazione sportiva. Anche alcuni farmaci e cosmetici contengono caffeina.

Nell’uomo il consumo di caffeina stimola il sistema nervoso centrale e, a dosi moderate, aumenta la lucidità mentale riducendo la sonnolenza.

Come metabolizza la caffeina il corpo umano? Se assunta oralmente, la caffeina viene assorbita rapidamente e completamente dall’organismo. Gli effetti stimolanti possono insorgere da 15 a 30 minuti dopo l’ingestione e permangono per alcune ore. Negli adulti l’emivita della caffeina, ovvero il tempo che l’organismo impiega a eliminare il 50% della caffeina, varia ampiamente a seconda di fattori quali l’età, il peso corporeo, la gravidanza, l’assunzione di farmaci e lo stato di salute del fegato. Negli adulti sani in media l’emivita è di circa quattro ore, con oscillazioni dalle due alle otto ore.

Che rischi si corrono? Tra gli effetti nocivi di breve termine su adulti e bambini possono verificarsi disturbi del sistema nervoso centrale come sonno interrotto, ansia e variazioni del comportamento. A lungo termine il consumo eccessivo di caffeina è stato associato a problemi cardiovascolari e, in donne gravide, a un ridotto sviluppo del feto.

Perché l’EFSA ha condotto questa valutazione del rischio? Alcuni Stati membri dell’UE hanno espresso riserve circa la sicurezza del consumo di caffeina da parte della popolazione in genere ma anche di gruppi particolari come adulti che svolgano attività fisica e individui che consumino caffeina insieme ad alcol o sostanze presenti nelle bevande energetiche. La Commissione europea ha reagito chiedendo all’EFSA di valutare la sicurezza della caffeina.