Caffeina 2 h · “Che vergogna, fermate tutto”. Rissa trash a Pomeriggio 5. Barbara D’Urso costretta a intervenire per separare le due belle e ‘indemoniate’ della trasmissione. Una situazione a dir poco imbarazzante

Pochi giorni al via della nuova edizione del Grande Fratello ma per Barbara D’Urso non ancora tempo di pensarci. Sì perché la signora di Canale 5, che punta a scalzare dal trono la benamata Maria De Filippi, ha il suo bel da fare nel gestire dei piccoli problemi interni che poi piccoli piccoli proprio non sono. Di che sei tratta? Roba da niente, giusto una litarella in diretta tv che ha fatto storcere il naso a tanti e messo in imbarazzo Barbarona. Ieri a Pomeriggio 5 Carmelita ha presentato una sua nuova opinionista, Fabiana Britto, e sembra che la cosa abbia suscitato la gelosia di Paola Caruso, che in diretta ha attaccato la bella brasiliana. Tutto finito? Macch’.

Prima dei saluti Santa Barbara da Cologno Monzese ha detto che durante la pubblicità c’è stata una sorta di rissa tra le due opinioniste e che per questo è stata costretta a chiudere il collegamento.“No vabbè, io vi dico solo che ho dovuto chiudere il collegamento con Milano, perché c’è stata una sorta di rissa tra Paola Caruso e Fabiana. […] No, sono ancora lì?! Avevo detto di chiudere. Chiudete vi prego che stanno ancora litigando”.

Per chi non la conoscesse Fabiana Britto è una presenza fissa nella trasmissione Rai “Quelli che il calcio”, dove, con le sue forme importanti e sinuose ammalia, ogni domenica, milioni di italiani. Da qualche mese Fabiana Britto è anche una nuova Playmate di Playboy Italia. La bellissima brasiliana, raggiunta tempo fa telefonicamente da Alex Achille di Radiochat.it aveva raccontato entusiasta:”Sono molto felice di questo nuovo traguardo raggiunto, sono la playmate di febbraio 2018 e ancora non ci credo, desidero ringraziare il maestro Francesco Francia per le splendide foto realizzate. Da circa due anni collaboro con la trasmissione “Quelli che il calcio” in qualità di VAR ed ho lavorato con diversi personaggi come Ubaldo Pantani.

Max Giusti, Nicola Savino ed ora con Luca e Paolo ma il mio sogno è quello di poter lavorare nel cinema, magari in un cine-panettone o in un film comico ”. Anche se voci di corridoio la vedrebbero accompagnata ad un imprenditore lombardo, la prorompente playmate giura di essere ancora single:” Sono ancora single perché sono una donna esigente che non si accontenta, sono alla ricerca di un vero uomo che sappia amarmi e rispettarmi che sia bello ma soprattutto simpatico. Vi aspetto sul mio profilo instagram @fabianafbd fatevi conoscere!”.