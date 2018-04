Caffeina ha aggiunto 2 nuove foto. 17 min · “L’ha detto davvero?”. L’Eredità, la gaffe è porno. Il concorrente, un po’ confuso sulla risposta da dare, dice la prima parola che gli viene in mente e manda in tilt lo studio. Imbarazzo puro (e un bel po’ di risate)

L’Eredità senza Fabrizio Frizzi è un po’ più triste. Ovvero, il programma è sempre lo stesso, è naturale. Ma si percepisce un qualcosa di amaro, un vuoto che non si colma. Carlo Conti, amico e collega di Frizzi che ha preso il suo posto, quando il programma è ricominciato, ha detto: “Vorrei essere ovunque ma non qui”. È ovvio, lui è lì perché Frizzi non c’è più. E questo lo fa soffrire. “Quando il dolore è così forte non puoi fare proclami, è uno strazio che hai dentro fortissimo e ti toglie le parole – ha anche detto Carlo Conti al settimanale Chi – Non riesco a commentare una cosa che mi tocca così da vicino, preferisco il silenzio per cercare di metabolizzarlo”.

E ha aggiunto: “È stato difficile andare avanti perché eravamo molto legati. Mi chiamava fratellone… e questo dice tutto”. Frizzi è morto il 26 marzo per un’emorragia cerebrale. E ha lasciato l’Italia sconvolta. Ma bisogna andare avanti perché così è la vita. Per fortuna che all’Eredità succedono cose pazzesche che fanno alzare il morale. Avete visto l’ultima puntata? Beh, c’è stata una gaffe davvero particolare…

Loading...

Nella puntata in onda l’11 aprile, il protagonista di un momento indimenticabile è stato il concorrente Davide. Carlo Conti gli ha fatto la domanda: “Hanno suole vistose e tacchi alti”. E lui è rimasto un po’ confuso e ha risposto in un modo ehm… Cosa ha risposto? “Zoccoli? Zoccole?”. Il pubblico si è scatenato e anche l’altra concorrente che, insieme a lui, era impegnata nel gioco della scalata doppia. Ovviamente, dopo quella risposta, anche sul web si è scatenato il putiferio e in tanti hanno commentato quella gaffe pornografica, se così si può dire. Ah, la risposta giusta era “zatteroni”. Ma quella di Davide non è certo l’unica gaffe del quiz di Raiuno. Ce se sono state tantissime… Ma non c’è tanto da ridere: bisogna essere comprensivi.

Un conto è rispondere dal divano di casa, un conto è rispondere dallo studio, di fronte alle telecamere, con il pubblico e l’emozione. Tanta emozione. E comunque meno male che ci sono queste gaffe così l’umore sale e non si pensa alla crudeltà della vita. L’Eredità sarà trasmesso su Raiuno fino al 21 maggio poi ci sarà una pausa. Pare anche che la prossima edizione non sarà condotta da Carlo Conti che ha troppi impegni. Chi ci sarà al suo posto? Ancora non si sa ma circolano insistentemente i nomi di Amadeus e Alessandro Greco. Voi chi preferireste?