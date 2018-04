Cagliari, anziana signora muore in clinica: le hanno somministrato un farmaco a cui era allergica

Un’anziana signora di 76 anni pare sia deceduta lo scorso 8 aprile nella clinica San Salvatore Dove si trovava ricoverata apparentemente senza alcun tipo di problema. La situazione che ha portato alla morte la signora di 76 anni a Cagliari, ha portato all’apertura di un’ inchiesta da parte della Procura perché si tratterebbe di un fatto piuttosto grave che non può non essere considerato meritevole di approfondimenti. Sostanzialmente è questo quanto riportato da un noto portale locale ovvero il castedduonline.it. Lo Studio 3a che tutela gli interessi della famiglia della vittima, ha sottolineato che la donna era affetta da Alzheimer ma nonostante ciò si trovava in buone condizioni fisiche ed era stata ricoverata presso il Policlinico Universitario lo scorso 24 marzo per una broncopolmonite. Lo Studio 3a aggiunge che la donna era stata trasferita presso una casa di cura San Salvatore lo scorso 4 aprile, poi il 6 ed il 7 pare rispondesse alle sollecitazioni familiari ed appariva piuttosto lucida, compatibilmente con il suo stato di demenza essendo affetta Come già detto dal morbo di Alzheimer.

Nella mattinata dell’8 aprile poi la figlia sarebbe stata contattata d’urgenza dalla clinica perché erano sopraggiunti alcune complicazioni e una volta arrivata sul posto la figlia si sarebbe accorta di una flebo di gelofusine. Pare si tratti proprio di un farmaco al quale la donna era allergica ed infatti la figlia resasi conto di quello che stava accadendo, ha immediatamente allertato i medici che già comunque erano a conoscenza di questa allergia.

Questo tipo di farmaco Infatti pare contenga dei principi attivi cui la donna fosse allergica ed al momento del Ricovero ciò era stato precisato e scritto nella sua cartella clinica. Soltanto dopo la sollecitazione della figlia è stata immediatamente rimossa la flebo ma ciò non è stato sufficiente perché al momento dell’arrivo della figlia della signora già gran parte del medicinale si era diffuso in tutto l’organismo ed ha causato la morte in pochissimo tempo, nonostante i medici avessero messo in atto tutte le misure per cercare di rimediare all’errore commesso.

Il pubblico ministero che è titolare del fascicolo Ovvero la dottoressa Maria Virginia Boi ha iscritto nel registro degli indagati un medico di 40 anni della struttura ed ha anche disposto che venga effettuata l’autopsia sulla salma della vittima che è stata effettuata già lo scorso 10 aprile incaricando come consulenti tecnici il medico legale il dottor Michele Baldini. I Familiari della vittima adesso hanno presentato una denuncia, chiedendo di poter accertare la verità e soprattutto le eventuali colpe e responsabilità e per questo come già abbiamo detto, è partita una inchiesta della magistratura che ha disposto anche il sequestro delle cartelle cliniche nonchè l’autopsia sul corpo della donna.