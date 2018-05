Calciatore sequestra la ex, la uccide e poi si suicida

Ha sparato dapprima alla sua ex fidanzata Elisa Amato e poi si è ucciso. Stiamo parlando di Federico Zini, calciatore Giramondo del pallone. I corpi dei due giovani pare siano stati ritrovati nella mattinata di oggi intorno alle ore 9:00 in un parcheggio a San Miniato, in provincia di Pisa dove l’uomo appare abitasse. Stando a quanto riferito, tutto sarebbe successo La notte scorsa intorno alle ore 3:00 Quando l’uomo atteso la ragazza trentenne davanti alla sua abitazione a Prato e dopo un’accesa discussione l’avrebbe costretta a salire sull’auto di lei una Opel Corsa di colore scuro e si è diretto verso San Miniato.

Le ricerche dei Carabinieri pare siano partite davvero da subito, ma soltanto nella mattinata di oggi è stata scoperta l’auto con all’interno i due corpi. Stando a quanto riferito, sembra che il giovane venticinquenne di San Miniato sia un calciatore del Tuttocuoio in serie B, abbia raggiunto la sua fidanzata una commessa di 30 anni nella casa di Prato e tra i due sarebbe iniziata una lite molto forte, tanto che alcuni cittadini di Prato intorno alle 3:00 avendoli visti e sentiti litigare avrebbero lanciato l’allarme.

Qualcuno avrebbe anche riferito di avere sentito dei colpi D’arma da fuoco prima di vedere l’auto partire ad una velocità piuttosto forte. Avendo lanciato l’allarme, i Carabinieri sono Arrivati sul posto ma pare non abbiano trovato nessuno e le ricerche hanno permesso poi di poter risalire al nome della giovane donna che non aveva fatto rientro nella sua abitazione. Poi vicino all’abitazione della ragazza sarebbe stata ritrovata L’auto del suo ex e le ricerche sono state immediatamente estesa.

Come abbiamo detto, la scoperta dei corpi è stata effettuata nella mattinata di oggi e all’interno dell’auto della trentenne parcheggiata a San Miniato. Al momento non è ancora chiaro se l’uomo abbia ucciso l’ex a Prato oppure l’abbia costretta a salire in auto e poi uccisa nel parcheggio dove poi è stata ritrovata l’auto. Il Calciatore in questione è Federico Zini nato il 27 maggio del 1993 e residente a San Miniato attaccante. Risulta che l’uomo abbia giocato a Malta, Nel Msida St. Jopesh e anche in Bulgaria nel Botev Vratza, avendo deciso di affrontare con i nazionali del Ceres La Salle, e in uno dei primi allenamenti però purtroppo è arrivato un drammatico incidente, uno scontro con il portiere che ha spezzato in due la rotula del ginocchio destro del calciatore.