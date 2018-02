Call Center, call center shock: centralinisti pagati 33 cent l’ora

Davvero incredibile quanto emerso nel nostro paese dove i dipendenti pare ricevessero appena €92 al mese di retribuzione ovvero 0,33 euro all’ora per una giornata di lavoro di durata normale o in alcuni casi ancora più lunghe del dovuto. Erano i dipendenti di un call center i quali venivano pagati o meglio sottopagati per un’intera giornata di lavoro anche più lunga del dovuto. Sono queste le ultime notizie che sono arrivate in seguito alla denuncia della Lc Cgil di Taranto, che pare abbia lasciato tutti di stucco dimostrando Ancora una volta la situazione occupazionale ed economica in Italia piuttosto precaria. Stando a quanto denunciato dalla SLc Cgil di Taranto, in paese un centralino assumeva del personale offrendo i propri impiegati uno stipendio annuo di circa €12000 ma la realtà è stata di appena €92 di stipendio al mese per €0,33 all’ora senza contare le decurtazioni del corrispettivo di un’ora di lavoro per chi saltava 5 minuti al bagno o si faceva 3 minuti di ritardo.

Secondo Andrea Lupino segretario generale di SLc Cgil Taranto si sarebbe trattato di una situazione che ha superato di gran lunga ogni immaginazione. Sulla carta L’offerta è allettante, un’azienda di Taranto Avrebbe offerto ai lavoratori circa €12000 all’anno però non era differente, ma superava di gran lunga la più magra immaginazione, è questo quanto riferisce Andrea lumino.

I lavoratori impiegati nel call center da circa metà ottobre A dicembre si sono licenziati dopo il primo bonifico piuttosto allucinante di appena €92 per un intero mese di lavoro. E’ questo quanto si legge in una nota del sindacato. “Alle loro rimostranze, l’azienda ha risposto che se per 5 minuti si lascia il posto per andare al bagno si perdeva una intera ora di lavoro. Anche per un ritardo di tre minuti l’azienda non riconosceva alle lavoratrici la retribuzione oraria”, ha aggiunto ancora il sindacato nella nota che è stata diffusa nelle scorse ore.

Stando a quanto riferito sembrano due le strutture coinvolte e dopo l’esposto alla Procura della Repubblica, i sigilli della chiusura sarebbero stati davvero immediati. Più nello specifico è emerso che le due strutture avrebbero in qualche modo ideato un modo per poter ingannare sia Tim che Fastweb che tra l’altro si sono dichiarate completamente estranea ai fatti. I dodici centralinisti senza alcun contratto avrebbero avuto l’obbligo di non registrare le telefonate, poi una delle due strutture non sarebbe stata neanche un vero e proprio call center ma sarebbe stata registrata alla Camera di Commercio come corriere espresso. Non è di certo la prima volta che il mondo professionale odierno con prestazioni talvolta al di sotto dei limiti umani, specialmente dei diritti umani fomentati dall’alto tasso di disoccupazione.