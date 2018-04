Calvizie e caduta di capelli, trovato meccanismo che aiuta le cellule a donare la vitalità

Un nuovo studio relativo alla salute dei nostri capelli e condotto da ricercatori italiani pare abbia scoperto il meccanismo cellulare che va a regolare la vitalità dei capelli e ne stimola la ricrescita. Sembra che questo tipo di studio possa interessare perlopiù le persone che hanno problemi di calvizia e alopecia in quanto devono sapere che esiste un netto collegamento tra l’autofagia e la vitalità dei follicoli dei capelli. Per chi non lo sapesse, l’autofagia è quel meccanismo con cui le cellule fanno pulizia al proprio interno di materiali tossici oppure danneggiati. Si tratta comunque di una nuovissima e molto interessante scoperta che riguarda proprio sia i capelli che i meccanismi che si trovano alla base del loro ciclo vitale, arrivata direttamente da una ricerca che è stata condotta in collaborazione tra Genova e Manchester e i cui risultati potrebbero essere di utile applicazione anche per la prevenzione e la cura di alcune malattie tra i quali anche il tumore. I risultati di questo interessante studio sono stati pubblicati sulla rivista plos biology e come abbiamo già visto, la scoperta riguarda nello specifico l’autofagia Ovvero la modalità che utilizzano le cellule per poter fare pulizia all’interno delle parti che le compongono eliminando quelle sostanze tossiche o comunque eventuali materiali danneggiati.

Sostanzialmente le cellule intrappolano all’interno di vescicole materiali tossici che si producono in seguito all’assunzione di farmaci oppure l’esposizione a radiazioni ultraviolette, trasformandole poi in sostanze non tossiche e utilizzandole come nutrimento. Un meccanismo molto importante perché ha un effetto di protezione anche nei confronti di malattie cardiovascolari ma non solo anche di malattie neurodegenerative e tumori.

Da Questo Studio è anche emerso che l’autofagia aumenti vistosamente durante un regime calorico restrittivo il quale pare possa anche prolungare la vitalità di alcuni animali e questo vuol dire semplicemente una cosa ovvero che l’autofagia potrebbe essere anche implicata nel meccanismo riguardo la longevità. Di fronte a problemi più seri come Alopecia, psoriasi o follicolite Dunque risulterà importante se non fondamentale la tempestività con cui si deciderà di affrontare la patologia in questione oltre che risulterà anche importante effettuare dei test e di qualità grazie dai quali si può esaminare il capello e anche il cuoio capelluto.

Esistono degli esami specifici con i quali i pazienti possono scoprire il tipo di problema di cui soffrono e quindi avere modo di capire come poter agire. Tra questi esami citiamo Il tricogramma, il mineralogramma, il pull-test ed il Washtest al fine Dunque di individuare dei trattamenti personalizzati. Alle porte vi è dunque una vera e propria rivoluzione avendo scoperto il meccanismo cellulare che va a regolare la vitalità dei capelli che come abbiamo detto altro non è che è l’autofagia.

La calvizie è il nome che si usa per definire l’alopecia androge- netica (Aga), una condizione cronica, geneticamente determinata, che riguarda soprattutto gli uomini. Anche le donne, però, in particolare dopo la menopausa, possono esserne colpite. Ma il fenomeno è alquanto raro, tanto che la “pelata” può a ben diritto essere considerata il corrispettivo maschile della cellulite femminile.

L’alopecia androgenetica – come suggerisce il nome stesso – è legata agli ormoni maschili ed è ereditaria. Ma attenzione, l’eccesso di testosterone non c’entra niente, anche se si è sempre diffusa la falsa credenza che la calvizie è il prezzo da pagare per i troppi eccessi sessuali. «In realtà si tratta dell’involuzione dei follicoli piliferi causata da un enzima, la 5 alfa redattasi, che converte il testosterone in un ormone più potente, il di idrotestosterone (Dht). È questo ormone a provocare la progressiva miniaturizzazione del follicolo fino all’atrofia», spiega Campo. «A ogni nuova ricrescita, i capelli sono sempre più sottili, fino a scomparire».

In genere, i primi segnali di calvizie cominciano a manifestarsi dopo i 30 anni, mentre nei casi gravi compaiono già a partire dai 18 anni, fino a provocare il diradamento dei capelli entro i 25. Altri fattori concorrono al suo insorgere ma sono secondari ri spetto alla questione ormonale: stress, ipotiroidismo, brusche variazioni di peso, stati anemici. I rimedi più efficaci sono quelli farmacologici. «La finesteride e il minoxidil costituiscono il cardine su cui ruota la moderna terapia dell’alopecia.

La prima sostanza si usa in lozione ed è un inibitore dell’enzima 5 alfa redattasi, mentre il minoxidil è in grado, mimando l’azione di un fattore di crescita, di invertire il processo di miniaturizzazione del follicolo», continua Campo, che mette in evidenza anche i passi da gigante fatti dalla chirurgia negli ultimi anni. «Si prelevano i capelli dalla zona donatrice, cioè quella posteriore tra nuca e orecchie – dove i bulbi piliferi sono resistenti all’azione dell’ormone responsabile della calvizie – e si trapiantano nelle zone senza capelli. Dopo tre mesi, dai bulbi trapiantati crescono nuovi capelli». La chirurgia funziona sempre, tranne quando i capelli della zona donatrice sono pochi. «Nel mio istituto si effettuano 300 trapianti di capelli ogni anno», commenta Campo.

L’efficacia degli altri trattamenti, invece, è quasi nulla. «Le varie lozioni reclamizzate dalle industrie cosmetiche hanno un effetto blando rispetto ai farmaci. Si tratta di sostanze antiossidanti, di integrazione vitaminica e di vasodilatazione, che non sempre funzionano», spiega l’esperto, «Ci sono inoltre i cosmetici, utili per chi non è ancora completamente calvo: servono a migliorare la capigliatura e a vivere con più serenità il proprio aspetto estetico, mascherando il diradamento dei capelli nell’attesa che la terapia farmacologia dia dei risultati». Ma la scienza continua a studiare con interesse il fenomeno dell’alopecia. Per alcuni tipi di calvizie sembra che di mezzo ci siano addirittura i geni della madre.

Già da tempo, infatti, si sospettava che la calvizie precoce fosse dovuta a fattori ereditari, anche se non era ben chiaro quali fossero i geni coinvolti. Ora, invece, un gruppo di studiosi tedeschi diretti da Markus Nothen, dell’Università di Bonn – che ha pubblicato i risultati della ricerca sull’American Journal of Human Genetics – ha messo in evidenza per la prima volta un gene associato più d’ogni altro alla perdita dei capelli. Il gene si trova sul cromosoma X, ossia quello che ogni maschio eredita dalla propria madre. Si tratterebbe di un gene che codifica per un recettore androgeno, una proteina che risponde agli stimoli degli ormoni sessuali maschili. La calvizie precoce, hanno spiegato i ricercatori, è il risultato di alcune varianti di questo gene, che portano a un arretramento progressivo dell’attaccatura dei capelli e al diradamento in cima al capo (la cosiddetta “chierica”). Oltre alle ricerche sulle cause genetiche dei problemi tricologici, di recente si studiano anche le “ricadute psicologiche” della perdita. Uno studio della Gallup, condotto su 1.500 uomini in cinque Paesi europei e risalente all’anno scorso, rivela che sono i tedeschi, assieme agli inglesi, a soffrire di più per la calvizie. I mitici cento colpi di spazzola, questa volta, non sono un rimedio.

Un problema che affligge moltissimi uomini, ma anche alcune donne, è quello della perdita dei capelli. Calvizie o alopecia possono rappresentare un importante mo­tivo di disagio per molte persone che, spesso ancora giovani, per­dono capelli e non riescono a tro­vare soluzioni adeguate.

Ora ci si mettono anche la crisi e lo stress che ne consegue. Se­condo i più recenti studi infatti negli ultimi anni il fenomeno sa­rebbe aumentato addirittura del 16 per cento. Con il dottor Bruno Bovani, chirurgo plastico, membro della società italiana di chirurgia pla­stica ricostruttiva ed estetica e di­rettore sanitario del centro Esculapio di Perugia, cerchiamo di ca­pire quali sono le tecniche più in­novative per stimolare la cresci­ta, mantenendo e salvaguardando una chioma il più possibile gio­vane e folta.

Dottor Bovani è possibile ri­solvere il problema della calvi­zie o dell’alopecia? «Direi senz’altro che esistono tecniche innovative che permet­tono di ottenere ottimi risultati. In particolare l’ultima novità è un trattamento che sfrutta le capaci­tà generative dei fattori di cresci­ta contenuti nel sangue». Cosa sono i fattori di crescita e in che consiste questa tecni­ca?

«In pratica si tratta della tecnica rigenerativa nota come PRP: Pla­sma arricchito di Piastrine. Me­diante un semplice prelievo del proprio sangue si procede ad una concentrazione delle piastrine fi­no a 5-6 volte il loro numero iniziale. In questo modo si raggiun­ge un’altissima quantità di fattori di crescita autoioghi (dello stesso paziente) presenti proprio nelle piastrine che vengono iniettate con un micro ago direttamente nel cuoio capelluto». lnsomma una tecnica piutto­sto semplice e veloce. «E specialmente un procedura che offre la garanzia di ottenere buoni risultati in poco tempo. Con poche se­dute è possibile assi­stere già alla ricre­scita e al rinfolti- mento dei capel­li, sia in caso di calvizie che di alopecia andro- genetica e a chiazze, con una durata di pochi minuti, nessuna aneste­sia, nessun rico­vero. E l’unica tec­nica oggi in campo tricologico in grado di dare miglioramenti nell’80- 90% dei casi».Tutto qui? «Il paziente dovrà soltanto sop­portare il fastidio dell’iniezione e poi potrà tornare a casa. Piuttosto la nostra prima preoccupazione riguarda il fatto di portare a ter­mine questo tipo di procedura in modo totalmente sicuro, senza correre alcun rischio».In che senso? «Nel senso che abbiamo a che fare con una manipolazione del sangue, pertanto le precauzioni devono essere assolute. In Italia, ad esempio, esiste una normativa estremamente rigida su questa pratica per cui sono pochissimi i Centri regolarmente autorizzati che la utilizzano. Oltre a ciò va detto che spesso in molti centri si utilizza una tecnica che non con­sente una concentrazione certa dei fattori di crescita ottenuti. Questo potrebbe giustificare una irregolarità dei risultati ottenibili. Nel nostro caso, per assicurare ai pazienti un trattamento che ga­rantisca la massima efficacia e si­curezza, abbiamo attivato una convenzione con il Centro trasfu­sionale dell’Ospedale della Re­pubblica di San Marino». Quali sono le garanzie?«I pazienti che desiderano sot­toporsi a questo tipo di trattamen­to si recano direttamente al Cen­tro trasfusionale che provvede al­la preparazione del PRP ricorren­do ad attrezzature tecnologica­mente molto avanzate e ce lo consegna, pronto per essere iniet­tato da parte nostra. Questo ci permette di ottenere la più com­ pietà tracciabilità del sangue ed un servizio ad altissimo livello». Questo trattamento permette di ottenere risultati definitivi?«In alcuni casi è possibile. Di­pende dalle cause che provocano la calvizie o l’alopecia. Solita­mente si programma un ciclo di almeno tre sedute una ogni 2-3 mesi di distanza. Ma ciò che mi preme sottolineare è che oggi sia­mo in grado di fornire un pro­gramma completo di trattamento per il paziente tricologico, con l’ausilio di una linea di prodotti tecnologicamente molto avanza­ti, fino all’intervento chirurgico di autotrapianto microfollicolare per i casi più avanzati». Il risultato?«Con il PRP è possibile ottene­re una chioma più folta per ridu­zione della miniaturizzazione del fusto del capello ed in genere la diminuzione della loro caduta. Quindi capelli rigenerati e spe­cialmente molto più robusti».

E’ in arrivo una notizia che sicuramente darà speranza per tante, troppe persone che purtroppo si trovano a fare i conti con l’alopecia ovvero la patologia che colpisce circa 8 milioni di uomini nel nostro paese, mentre 6 milioni di donne sembrano soffrire di diradamento dei capelli. Stando a quanto è emerso, sembra sia stata effettuata una grande scoperta che potrebbe rivoluzionare la vita di milioni di persone in tutto il mondo che purtroppo devono fare i conti con la calvizia e dunque presto la ricrescita dei capelli potrebbe non rappresentare più un problema. Il valido aiuto per queste persone potrebbe arrivare dall‘ormone prodotto dal pancreas, ovvero l’insulina che come sappiamo ha il compito di controllare il livello di zuccheri nel sangue ed è considerata una terapia salvavita per molti malati di diabete. Sembra che adesso l’insulina possa rappresentare un valido aiuto per coloro i quali lottano contro una patologia piuttosto fastidiosa che colpisce, come abbiamo visto, milioni di persone in tutto il mondo.

E’ questa la scoperta effettuata da un gruppo di ricercatori di HairClinic, ovvero il centro internazionale dedicato proprio alla cura delle calvizie, che nei giorni scorsi pare abbia messo a punto il Protocollo di medicina rigenerativa bSBS ovvero il trattamento che ad oggi risulterebbe il più efficace per fermare la caduta dei capelli ed aiutare a ripopolare le aree diradate del capo. “Aggiungere l’insulina nella stimolazione dei follicoli non ancora atrofizzati (sofferenti dunque, ma ancora reattivi) permette la creazione di un ambiente favorevole alla ricrescita dei capelli”, ha dichiarato Mauro Conti, ovvero il responsabile scientifico HairClinic. Stando a quanto è emerso dal protocollo, è previsto l’isolamento delle cellule migliori prelevate dal sangue del paziente stesso che unite in laboratorio poi con le molecole dell’insulina ed iniettate nelle zone interessate dall’alopecia, riuscirebbero a rimediare ai danni causati dalla patologia. Il trattamento almeno per il momento, sembra aver ottenuto grandi risultati, perdurati anche nel tempo.

“Nel corso del trattamento hCRP, parte del Protocollo avanzato di medicina rigenerativa si procede a una separazione cellulare grazie alla quale isoliamo le migliori molecole del sangue stesso del paziente per poi iniettarle nuovamente nel suo cuoio capelluto. Grazie alla presenza di insulina, aggiungiamo sostanze nutritive utili ed efficaci per la ricrescita dei capelli nelle aree diradate e in generale per rinforzare l’intero parco follicolare”, ha dichiarato Mauro Conti, ovvero il responsabile scientifico HairClinic. Si tratta dunque di una forma di intervento non invasivo e non chirurgico che, oltre ad essere valido, è anche duraturo nel tempo e applicabile a diverse forme di calvizie. Ricordiamo, che con il termine alopecia ci si riferisce al processo di diminuzione della qualità e della quantità di capelli o la loro scomparsa; la patologia può manifestarsi con una perdita di capelli a chiazze.

Cos’è l’autofagia

L’autofagia è un processo catabolico intracellulare che permette la degradazione di materiale citoplasmatico attraverso la formazione di autofagosomi. Questo processo è inibito in condizioni fisiologiche, attraverso il pathway di AKT/mTor, costitutivamente attivo, e viene attivato in assenza di nutrienti, che inducono la diminuzione di pAKT e pmTor, con conseguente aumento della forma attiva di LC3 II e degradazione di p62, tra i principali marcatori del processo autofagico . Lo scopo del mio progetto è quello di indagare il ruolo dell’autofagia sia in processi fisiologici, come la rigenerazione tissutale, che patologici, come il cancro. Nella prima parte del mio progetto ho valutato il possibile ruolo fibrotico o anti-fibrotico dell’autofagia nella rigenerazione tissutale, indagando il coinvolgimento dei miofibroblasti, cellule con capacità contrattile che esprimono un’isoforma dell’actina, la α-smooth muscle actin (α-SMA), e producono diverse componenti della ECM .

Ho utilizzato come modello cellulare la mucosa buccale e la gengiva, che rigenerano con modalità diverse. Infatti, nella mucosa si evidenziano parziali esiti cicatriziali e fibrosi che non sono apprezzabili invece nella gengiva. Gli esperimenti sono stati condotti su biopsie di mucosa e gengiva al tempo 0 (M1; G1) e a 24 h dall’incisione chirurgica (M2; G2). Dalle biopsie è stata anche isolata la componente cellulare pre-incisione (HOMF1 e HGF1) e post-incisione (HOMF2 e HGF2). Mediante analisi IF, RT-PCR e WB ho evidenziato un aumento significativo di αSMA e di collagene 1a1 dopo l’incisione nella mucosa, e una loro riduzione nella gengiva. I dati ottenuti indicano la presenza nella mucosa orale di un processo di tipo fibrotico mediato dall’attivazione dei miofibroblasti, non evidenziabile invece nella gengiva. Mediante analisi WB ho valutato l’attivazione dell’autofagia nelle cellule HOMF2 e HGF2, osservando una riduzione significativa della fosforilazione di Akt e mTOR in HOMF2, con un aumento significativo del rapporto LC3-II/LC3-I e la degradazione di P62, suggerendo che durante il processo di riparazione della mucosa si attivi l’autofagia. Invece, nelle cellule HGF2 non ho evidenziato nessuna riduzione significativa di Akt o attivazione mTOR e nessuna modulazione dei livelli di LC3-II e di P62.

In seguito, ho trattato le cellule HOMF2 con un inibitore dell’autofagia, la clorochina (CQ), e sono andata a valutare l’effetto di questa inibizione sull’espressione di αSMA, dimostrando una sua riduzione significativa. Successivamente, al fine di dimostrare la relazione tra attivazione dell’autofagia e differenziamento dei miofibroblasti, ho valutato i livelli di αSMA in HGF2 dopo il trattamento con TGFβ, un importante regolatore del differenziamento dei fibroblasti in miofibroblasti. Il trattamento con TGFβ induce un aumento dei livelli di αSMA e l’attivazione dell’autofagia in cellule HGF2. In seguito, ho osservato che il trattamento combinato con TGFβ e CQ determina nelle HGF2 un blocco dell’attivazione dell’autofagia, con accumulo di LC3-II e P62, che impedisce l’espressione di αSMA. Il processo autofagico pertanto ha un ruolo chiave nel differenziamento dei miofibroblasti e nel processo di rigenerazione, che rende conto anche del differente esito cicatriziale nei due tessuti analizzati. I risultati degli esperimenti condotti sono stati oggetto di una pubblicazione.

Successivamente, il mio progetto si è focalizzato sull’analisi del ruolo dell’autofagia nella trasformazione neoplastica, e in particolare nel carcinoma ovarico (CO), in cui il pathway autofagico sembra avere un ruolo controverso, agendo sia come soppressore tumorale che come promotore, a seconda del microambiente . Dati preliminari condotti nel nostro laboratorio, su cellule staminali adipose, dimostrano che il recettore neuropilina-1 (NRP-1) possa mediare anche il signaling del Keratinocyte Growth Factor (KGF) (6). In questa parte del mio progetto andrò a indagare con quale meccanismo venga attivato il pathway autofagico nel CO, focalizzando la mia attenzione su NRP-1, che risulta overespressa nel CO. In letteratura è nota l’attivazione dell’autofagia da parte di NRP-2 in diversi tipi tumorali, pertanto nel mio progetto andrò a valutare un eventuale ruolo di NRP-1 nel processo autofagico. Inoltre, data l’emergente correlazione tra autofagia e resistenza al trattamento con chemioterapici, analizzerò anche il possibile ruolo di NRP-1 nei fenomeni di chemioresistenza. Quindi in una fase successiva del progetto valuterò il potenziale pathway KGF/NRP-1 nel CO e il suo coinvolgimento nell’attivazione dell’autofagia. Gli esperimenti saranno condotti su linee di CO (e. g. SKOV-3), sulle quali saranno valutati i livelli di NRP-1, KGFR, phAKT/mTOR, LC3-II e P62. Successivamente, si effettueranno saggi di silencing specifici per NRP-1 e KGFR su cellule trattate con KGF. Per valutare la chemioresistenza, le cellule saranno trattate con, inibitori dell’enzima poli ADP-ribosio e/o chemioterapici derivati del platino, al fine di valutare se l’autofagia possa alterare la resistenza a questi trattamenti.