Calvizie, farmaco contro osteoporosi per fermare la caduta e ulteriori

Buone notizie per coloro che purtroppo soffrono di calvizia, visto che è stato scoperto un nuovo farmaco che pare possa frenare la caduta dei capelli. Stando a quanto è emerso da una ricerca condotta dal Center for dermatology Research dell’università di Manchester in collaborazione con il professore Ralf Paus, sembra che un farmaco utilizzato e concepita per rinforzare le ossa e curare l’osteoporosi, potrebbe essere la soluzione alla perdita dei capelli. Al giorno d’oggi la calvizia è trattata con due farmaci specifici Ovvero lo Minoxidil e il finasteride e pare che sia l’uno che l’altro abbiano degli effetti collaterali piuttosto rilevanti con una crescita dei capelli piuttosto irrisoria, con la conseguenza che la maggior parte dei pazienti si vedono costretti a sottoporsi ad un trapianto di capelli.

Nathan Hawkshaw e altri ricercatori pare che ormai da tempo pieno cercando di sviluppare nuove strategie per promuovere in qualche modo la crescita dei capelli, con lo scopo di sostituire i medicinali che attualmente si utilizzano e per farlo hanno tentato di identificare i meccanismi molecolari di quello che viene considerato un farmaco immunosoppressore ovvero la ciclosporina a. Da circa 30 anni, questo farmaco è utilizzato per evitare il rischio di rigetto in seguito al trapianto di organi e per le malattie autoimmuni e tra i vari effetti collaterali pare ci sia la crescita indesiderata di capelli e peli.

Loading...

Nel corso della ricerca, il team di ricercatori pare abbia analizzato l’espressione genica dei follicoli piliferi del cuoio capelluto umano, trattato proprio con la ciclosporina A e dai risultati è emerso che la molecola è in grado di ridurre l’espressione della proteina sfrp1 che va a regolare in modo negativo il percorso principale che associato alla crescita dei follicoli piliferi.

Tutto ciò, oltre a determinare una funzione del tutto inaspettata della ciclosporina va a spiegare anche il motivo secondo cui pazienti che assumevano questo farmaco assistevano ad una crescita esponenziale dei capelli. “Grazie alla nostra collaborazione con un chirurgo di trapianto di capelli, il dottor Asim Shahmalak, siamo stati in grado di condurre i nostri esperimenti con follicoli piliferi del cuoio capelluto che erano stati generosamente donati da oltre 40 pazienti e sono stati poi testati in colture d’organo. Questo rende la nostra ricerca clinicamente molto in particolare, poiché molti studi sulla ricerca sui capelli usano solo la coltura cellulare. È interessante notare che quando gli effetti di CsA sulla crescita dei capelli sono stati precedentemente studiati nei topi, veniva suggerito un meccanismo molecolare di azione molto diverso; su questi concetti di ricerca, avremmo agito in maniera errata”, spiega il dottor Hawkshaw. La calvizia Purtroppo è uno dei problemi più gravi che affligge l’uomo è troppo spesso capita di vedere dei ragazzi piuttosto giovani con età compresa tra i 25 e i 30 anni senza capelli.