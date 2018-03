Calvizie: nuovi trattamenti col metodo PRP

Il PRP Capelli, (plasma ricco di piastrine) è una terapia rigenerativa che sfrutta l’effetto dei fattori di crescita autologhi o meglio appartenenti allo stesso paziente, ottenuti dalla centrifugazione del sangue in seguito ad un semplice prelievo.

Si tratta di una tecnica utilizzata da molti anni, con il fine di riparare i tessuti danneggiati, solitamente impiegata in chirurgia maxillo-facciale e odontostomatologica, in oculistica, nella terapia di ulcere cutanee croniche.

Solo negli ultimi anni la tricologia si è avvalsa di questa procedura al fine di ostacolare il diradamento della chioma ed i problemi connessi al cuoio capelluto.

Sostanzialmente il primo passo è prelevare le piastrine della persona per poi iniettarle sulla cute soggetta a calvizie.

Il lato positivo per prediligere questa tecnica sta nel fatto che si può contare su un dato certo, il paziente non va incontro a reazioni allergiche.

Vantaggi della tecnica PRP

Studi a campione hanno ampiamente dimostrato che i pazienti trattati con laterapia PRP nell’immediato presentano un quadro clinico positivo, il procedimento a cui si sottopone apporta notevoli benefici e la chioma appare più fluente.

E’ consigliabile che il paziente si sottoponga a dei richiami per consolidare gli effetti ottenuti.

La tecnica PRP è consigliata laddove il follicolo è ancora aperto e il bulbo non è atrofizzato, motivo per cui prima di scegliere questa o altre tipologie di terapie a cui sottoporsi sarà bene richiedere un test del capello ed esaminare la situazione in maniera personalizzata.

CHE COS’È IL PRP? Il P.R.P, ovvero il Plasma Ricco di Piastrine, è un potente concentrato di fattori di crescita in grado di stimolare la rigenerazione dei tessuti. Il termine “fattore di crescita” si riferisce infatti a proteine capaci di stimolare la proliferazione e la differenziazione cellulare. Le piastrine di cui è ricco il P.R.P. rilasciano numerose sostanze che promuovono la riparazione dei tessuti e giocano quindi un ruolo fondamentale nella guarigione dei tessuti danneggiati, grazie alla capacità di liberare i fattori di crescita.

COME SI OTTIENE IL CONCENTRATO DI PIASTRINE? Il PRP si ottiene prelevando al paziente del sangue venoso che viene sottoposto a centrifugazione. La metodica di preparazione consente di ottenere con un prelievo di circa 20 ml di sangue 2- 3 ml di P.R.P. ad alta concentrazione. Il concentrato ottenuto viene iniettato al paziente.

A COSA SERVE IL P.R.P.? Il concentrato di piastrine è utilizzato con successo da molti anni come rigenerante di tessuti danneggiati, ad esempio nelle patologie articolari degenerative (artrosi del ginocchio e lesioni cartilaginee) e nelle patologie tendinee infiammatorie e degenerative. Inoltre il P.R.P. viene utilizzato in chirurgia plastica ed estetica, in oculistica e nella terapia di ulcere cutanee croniche. Patologie Articolari Degenerative Il P.R.P. si è rivelato particolarmente efficace nel trattamento dell’artrosi del ginocchio ed in generale delle lesioni cartilaginee di ginocchio, spalla e caviglia. Il P.R.P. ha lo scopo di fornire alla cartilagine articolare fattori di crescita in grado di accelerare la riparazione delle lesioni, diminuire la reazione infiammatoria e promuovere la rigenerazione piuttosto che la semplice riparazione dei tessuti danneggiati. Lesioni Tendinee Il sovraccarico tendineo è una condizione che si verifica in seguito a sollecitazioni meccaniche ripetute. I tendini più comunemente affetti da lesioni da sovraccarico sono il tendine rotuleo, quello achilleo e la cuffia dei rotatori della spalla. Per riparare le lesioni tendinee sono solitamente necessarie tre infiltrazioni di P.R.P. effettuate ad intervalli di 2-3 settimane ed accompagnate da un protocollo riabilitativo. Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica In quest’ambito l’utilizzo del PRP rappresenta un nuovo capitolo nella cura della caduta dei capelli, dell’acne e delle lesioni cutanee croniche. La terapia dei capelli con P.R.P. riduce i processi infiammatori cutanei e la morte cellulare e stimola le cellule staminali dei bulbi piliferi. Il trattamento con P.R.P. in caso di alopecia sia maschile che femminile e perdita di capelli conduce a risultati concreti: nell’80% dei casi è stata riscontrata una ricrescita ed un aumento della densità dei capelli. L’acne dopo la guarigione lascia cicatrici più o meno profonde che rappresentano un problema di grande rilevanza psicologica e sociale per il paziente. Il P.R.P. viene iniettato nella zona da trattare con piccoli aghi e si effettua una sola volta all’anno. Il grado di miglioramento varia molto a seconda della gravità delle cicatrici. Infine, nel trattamento delle ulcere cutanee croniche, il P.R.P. riattiva i meccanismi di riparazione tissutale.