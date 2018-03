Cambio dell’ora, quali sono gli effetti sulla salute? Insonnia: ecco i rimedi da adottare

La primavera ormai è alle porte e tra pochi giorni arriverà anche il cambio dell’ora e si passerà all’ora legale. Questa arriverà nello specifico nella notte tra sabato 24 e domenica 25 marzo, quando si sposterà la lancetta di un’ora in avanti e porterà a dormire molto probabilmente un’ora in meno ma ovviamente soltanto la prima notte e ci regalerà un’ora di luce in più. Tra pochi giorni ci sarà l’equinozio di primavera 2018 e come abbiamo anticipato, ci sarà il tanto atteso ed anche odiato cambio dell’ora che permetterà di risparmiare energia. Ma è effettivamente così? L’equinozio di primavera sarà il 20 marzo 2018 e ricordiamo che si tratta di un evento astronomico che non è poi così tanto raro visto che avviene circa due volte all’anno. Uno è a settembre e l’altro in autunno. Riguardo il prossimo equinozio, ovvero quello di primavera, avviene proprio nel momento della rivoluzione terrestre intorno al sole dove quest’ultimo si trova allo zenit dell’equatore. Proprio in questo momento sembra che il giorno ed anche la notte siano uguali. Sembra che fino al 2012 l’equinozio avverrà sempre il 20 marzo e soltanto raramente il 19.

Poi il giorno seguente ovvero il 21 marzo sarà la giornata in cui arriverà ufficialmente la primavera che in teoria dovrebbe portare con se la bella stagione. Tornando al cambio dell’ora, questo dovrebbe contribuire ad un risparmio energetico, perché si sfrutterà al meglio la luce del sole ammortizzando in questo modo i consumi. Soltanto poche settimane fa alcuni membri del Parlamento europeo avevano chiesto l’abolizione dell’ora legale perchè secondo loro avrebbe porta soltanto dei disturbi alla salute. In effetti ci sarebbero numerosi studi scientifici che mettono in guardia dall’impatto negativo che il passaggio dell’ora legale avrebbe sul nostro stato psico-fisico.

Proprio uno studio del 2016 condotto da un gruppo di ricercatori dell’Università di Turku in Finlandia avrebbe rivelato che ad esempio il tasso complessivo di ictus sarebbe superiore dell’8% nei due giorni successivi al cambio dell’ora legale. Stando a quanto riferito dai ricercatori il rischio di ictus sarebbe maggiore addirittura nelle prime luci dell’alba e l’interruzione del ritmo circadiano insieme ai disturbi del sonno causati dal cambio dell’ora legale, spiegherebbero ripercussioni negative simili.

Come affrontare dunque al meglio il cambio dell’ora? Innanzitutto bisogna cercare di rientrare nelle buone abitudini che possono in qualche modo migliorare la qualità del sonno. Dunque, occorre dormire la domenica mattina successiva al cambio dell’ora legale e cercare di riposare anche durante il pomeriggio. Poi bisognerà lasciar trascorrere un paio d’ore dopo aver cenato, prima di andare a dormire. E’ consigliabile spegnere i dispositivi mobili prima di andare a dormire, e ricorrere a dei rituali che possono favorire l’addormentamento.

Stanotte abbiamo dormito un’ora in meno. Colpa dell’ora legale, che arriva puntuale a fine marzo. E che soltanto a fine ottobre restituirà quei 60 minuti di cui già sentiamo la mancanza. Spostate avanti le lancette, ci sentiamo stropicciati, di cattivo umore, con un sottile senso di stanchezza. E poco ci importa del fatto che il nuovo orario permetterà di risparmiare energia elettrica, godendo di un’ora in più di sole nell’imminente bella stagione. Per molti questo “cambiamento” comporterà problemi di adattamento. Proprio per la gestione del riposo che, ricordiamo, per un adulto dev’essere di almeno 5 ore a notte. “L’ora legale contribuisce ad aumentare uno scompenso che la maggior parte della popolazione ha già – spiega il professor Mario Nurchis, naturopata con un master in omeopatia, omotossicologia e discipline integrate -. Al giorno d’oggi, con tutti i problemi che ci sono, nessuno dorme più bene. I motivi sono i più svariati: il partner, i figli, il lavoro, i soldi, la salute, i genitori anziani..”.. Ecco che l’ora legale enfatizza problemi già esistenti.

Purtroppo non c’è molto da fare. Nella maggior parte dei casi con un po’ di pazienza l’allarme rientra. Tra le conseguenze più classiche di questo cambiamento ci sono mal di testa, affaticamento, stanchezza, fame incontrollata, ansia, irritabilità, stress e tensione muscolare. In altri casi, invece, serve un aiuto. Le categorie più colpite sono bambini, anziani e malati cronici, individui con una scarsa capacità di adattamento. “Spesso la ragione è psicosomatica – prosegue il naturopata -. Si va a letto già convinti di non dormire bene e alla fine succede proprio così. Idem con l’ora legale. Ai miei pazienti raccomando sempre di mettersi a letto cercando di avere la mente libera, altrimenti non si può prendere sonno. E nemmeno pensare di dormire bene. Ci sono casi in cui è sufficiente capire questo meccanismo per trovare una soluzione”.

Tuttavia, positivo è il fatto che quest’anno l’ora legale sia introdotta proprio in questo weekend festivo, dove un giorno in più di riposo può essere un buon aiuto. La maggior parte delle persone è in vacanza e quindi si trova a fare i conti con ritmi decisamente meno frenetici che permetteranno di digerire più facilmente questo cambiamento. Altrimenti, si può sempre fare affidamento su qualche trucco naturale, come la famosa melatonina che aiuta a ritrovare il giusto ritmo. Usata da molte persone come regolatore del sonno, quando c’è di mezzo un “jet lag”, ma anche nei mesi a cavallo del solstizio estivo e invernale. Altri rimedi validi sono l’agopuntura, una corretta alimentazione e un buon stile di vita, oltre alla fitoterapia e l’omotossicologia. Quest’ultima appartiene all’area delle medicine alternative e si basa sullo studio dei fattori tossici, identificati come le cause delle malattie. L’omotossicologia studia il comportamento e l’eliminazione delle tossine che danneggiano l’organismo umano. Il consiglio di Nurchis è provare queste soluzioni. “Si tratta di prodotti che appartengono all’omeopatia avanzata, poco conosciuti in Ticino, ma che hanno grande successo oltre Gottardo. Ho sempre ottenuto ottimi risultati. Consiglio di prendere queste gocce, o pastiglie, prima di dormire e i primi tempi anche al risveglio. Ho parecchi pazienti che non riuscivano a chiudere occhio e che adesso dormono come ghiri! E ripeto, sono prodotti naturali che tranquillizzano senza rendere la persona sonnolente”. Insomma, i rimedi per migliorare la qualità del sonno ci sono, sono molti e possono essere colti da discipline e campi diversi, in modo che ognuno possa trovare quello più adatto a sé. E, soprattutto, pensare positivo: “La buona notizia è che da queste situazioni spiacevoli si può uscirne. È importante sapere che la soluzione c’è”. Parola di naturopata.