Canada shock: Medici contro gli aumenti di stipendio

La strana protesta ha un senso però, i firmatari – riuniti nel gruppo Médecins Québécois pour le Régime Public(MQRP) – invocano infatti una redistribuzione più equa delle risorse nel sistema sanitario del Quebec per meglio tutelare la salute della popolazione e soddisfare i bisogni dei pazienti senza gravare troppo sui lavoratori del settore. La notizia è stata riportata da autorevoli tabloid, tra cui il Washington Post, che ha pubblicato uno stralcio della petizione dei medicicanadesi, contenente la richiesta della riduzione della paghe stabilite a seguito di accordi con i sindacati di categoria. E’ questa l’opinione della maggior parte dei sanitari canadesi, gli stessi che recentemente hanno protestato per ottenere stipendi più leggeri. Infermieri ed impiegati, a fronte dei tagli allo stipendio, si ritrovano infatti con un carico di lavoro eccessivo e così i pazienti che si ritroveranno a pagare prezzi più alti per servizi in declino. Sono scesi in piazza non solo i medici ma anche studenti di medicina e numerosi specialisti. I medici affermano di sentirsi offesi dal fatto che loro stanno per ricevere degli aumenti, mentre infermieri, impiegati e altri professionista della sanità non ne avranno pur affrontando quotidianamente condizioni di lavoro molto difficili.

Perché rifiutare un aumento di stipendio?

A febbraio, la federazione dei medici specialisti del Quebec ha raggiunto un accordo con il governo per aumentare gli stipendi annuali di 10.000 medici specialisti della provincia di circa l’1,4 per cento entro il 2023.

Il sindacato ottiene un aumento salariale per i medici, ma loro protestano. Chiediamo che gli aumenti salariali concessi ai medici vengano cancellati e le risorse distribuite per il bene degli operatori sanitari e per fornire servizi sanitari degni a chi abita in Quebec.

“Niente aumento dei salari, guadagnamo già abbastanza“. E’ la posizione controcorrente, rispetto alle tradizionali battaglie sindacali, di circa 700 medici del Québec che hanno firmato una petizione online per chiedere al Governo l’annullamento dell’aumento dei salari. A lanciare l’inziativa è stato il gruppo Médecins Québécois Pour le Régime Public (Mqrp) che rappresenta un fetta dei camici bianchi della provincia canadese che lottano per salvare la sanità pubblica.

“Noi medici del Québec – riporta la petizione – siamo contrari ai recenti aumenti degli stipendi negoziati dalle federazioni perché crediamo in un sistema pubblico forte e in coscienza non possiamo rimanere indifferenti di fronte alle condizioni di altre categorie come infermieri e amministrativi che hanno subito tagli drastici negli ultimi anni“.

“Se fossimo stati coinvolti direttamente nella decisione di chiedere un aumento di stipendio – spiega l’associazione Mqrp – molti medici avrebbero votato contro l’incremento dei salari. Una scelta semplicemente imbarazzante in un contesto di austerità e tagli di bilancio alla sanità. Ogni dollaro dato a un medico non è assegnato a un altro operatore sanitario. Vogliamo più equità tra i professionisti che lavorano nel sistema sanitario pubblico, perché questo è il nostro gioiello e il nostro orgoglio. Dobbiamo lottare – concludono – perché a beneficiarne saranno tutti i pazienti”.