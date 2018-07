Cancro al pancreas, molecola della cannabis triplica sopravvivenza degli animali

Si torna a parlare di cancro e più nello specifico di cancro al pancreas. Stando ad un nuovo studio effettuato sui topi sembra che un composto della cannabis possa dare nuove speranze contro il cancro al polmone. Secondo i ricercatori, una molecola della cannabis ovvero il cannabidiolo insieme alla chemio triplica la sopravvivenza degli animali che sono stati oggetto di studio. Questo è stato pubblicato sulla rivista oncogene e pare sia stato condotto dalla Queen Mary University di Londra e la Curtin University, in Australia.

“Si tratta di un risultato degno di nota. Abbiamo visto che topi con cancro al pancreas sopravvivono quasi tre volte di più se una sostanza estratta dalla cannabis si aggiunge al loro trattamento chemioterapico (Gemcitabina)”, afferma l’autore principale del lavoro, Marco Falasca dell’ateneo londinese. In effetti sembra che il cannabidiolo sia stato già approvato per l’utilizzo clinico perché pare possa rivelarsi piuttosto utile nella cura di alcune patologie e adesso significa che si potrà rapidamente passare ai test clinici sui pazienti affetti da cancro al pancreas.

Qualora i risultati ottenuti sui topi, si potranno replicare sulle persone il cannabidiolo potrebbe entrare quindi immediatamente senza dover aspettare tutti i tempi tecnici approvazione di ogni farmaco da parte delle autorità regolatorie. Ricordiamo che il tumore al pancreas è uno tra i più aggressivi e anche 13 meno curabili. Negli ultimi 40 anni non sembra essere cambiato nulla e l’aspettativa di vita dei pazienti così come il tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi resta sempre inferiore al 7%.

L’urgenza è quello dunque di avere nuove cure e papà Villa Speranza potrebbe arrivare proprio dal cannabidiolo che non è una sostanza psicoattiva e quindi non sembra avere degli effetti collaterali come possono avere altre molecole della cannabis. Il cannabidiolo è noto per la sua efficacia nel ridurre gli effetti avversi della chemio come nausea, diarrea, vomito e aumenterebbe la qualità di vita dei pazienti.