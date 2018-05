Cane abbaia per ore, i vicini chiamano il 112 e salvano una vita

Molto spesso ci capita di sentire o di leggere delle storie dove animali vengono salvati dagli esseri umani. Tuttavia esistono anche dei casi in cui come sappiamo succede il contrario, ovvero storie in cui sono proprio gli animali a salvare noi esseri umani. Una storia del genere è accaduta pochi settimane fa a Brescia ed ha visto coinvolti proprio un cane e il suo giovane padrone. Ebbene sì una ragazzo di 22 anni ha avuto un malore mentre si trovava in casa da solo anzi insieme al suo cane, Un meticcio di taglia media.

Questo una volta capito che il suo padrone aveva bisogno di aiuto, pare abbia iniziato a piangere e ad abbaiare in modo piuttosto insistente tanto da richiamare l’attenzione di tutti i vicini di casa. Insospettiti da questo strano comportamento del cane che generalmente non aveva mai avuto, i vicini di casa del giovane ventunenne si sono insospettiti ed hanno chiamato il 112 che nel giro di Pochi istanti è arrivato sul posto per accertarsi delle condizioni del giovane e soprattutto capire che cosa stesse accadendo in quella abitazione.

Una volta Giunti i carabinieri sul posto sembra che questi abbiano tentato più volte di suonare e chiamare insistentemente non ricevendo alcuna risposta così senza pensarci su due volte, si sono introdotti all’interno dell’appartamento entrando da una finestra che fortunatamente era aperta. Una volta Giunti all’interno dell’abitazione, il giovane è stato rinvenuto a terra incosciente con il cane disperato che chiedeva aiuto ormai da parecchie ore.

Il 22enne così è stato portato subito in ospedale dove i medici hanno dichiarato le sue condizioni di salute piuttosto gravi. Fortunatamente grazie al pronto intervento dei medici il giovane si è ripreso e E ormai sembra essere fuori pericolo. Il giovane però sa che deve la sua vita al suo cane che ha lanciato l’allarme. Ovviamente un grande ringraziamento va fatto anche ai Carabinieri intervenuti in modo davvero tempestivo, ma non possiamo non dire che l’eroe di questa storia è sicuramente il cane ovvero un meticcio di taglia media che ha dimostrato ancora una volta di essere davvero il migliore amico dell’uomo.