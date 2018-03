Cane annusa naso della sua padrona e le salva la vita: ecco cosa ha scoperto

La prevenzione è sicuramente molto importante e talvolta può rivelarsi l’unica arma per combattere i tumori. Lo sa bene una donna di 42 anni di nome Lauren Gauthier, un’avvocatessa rimasta in vita soltanto grazie alla sua cagnolina di nome Victoria una bastardina Trovatella e adottata alcuni anni fa. Tra la cagnolina e la protagonista di questa storia, è nata subito un’incredibile sintonia ed un particolare legame anche per il fatto che la ragazza ha donato alla cagnolina cieca di un occhio, sin dal primo giorno tanto affetto e tanto amore, perché la cagnolina è riuscita a scoprire un tumore che la donna aveva alla narice destra.

E’ questo quanto accaduto in California dove un avvocato ha dedicato davvero tutta la sua esistenza ai bisogni dei cani e soprattutto a quelli senza casa, a quelli che erano stati maltrattati dai loro proprietari ed infine anche abbandonato, prendendoli con sé e dando loro una seconda possibilità proprio come accaduto alla sua piccola Victoria Trovata davvero in mezzo alla strada e anche cieca di un occhio.

“Non mi era mai successo prima di allora”, è questo quanto spiegato dalla donna nel corso di una delle interviste rilasciate nell’ultimo periodo. Improvvisamente sembra che il cagnolino abbia cominciato ad avere un comportamento piuttosto strano, ovvero odorava continuamente e insistentemente il naso e questo accadeva ogni qualvolta la donna si avvicinava alla piccola Victoria. Un giorno guardandosi allo specchio, avrebbe notato una macchietta Rossa proprio sul naso.

Visto l’atteggiamento del cane e incuriosita da questa macchietta di colore rosso, Un giorno la donna decise di ricorrere al medico che dopo aver fatto le opportune verifiche le ha diagnosticato purtroppo una forma aggressiva di cancro della pelle ed è stata sottoposta ad un intervento chirurgico nel giro di pochissimi giorni, nel corso del quale i medici le hanno asportato il tumore che per fortuna non aveva colpito altri organi. Una biopsia ha rilevato che proprio quel punto rosso altro non era che un carcinoma basocellulare una forma di cancro della pelle che secondo la Skin cancer Foundation colpisce bene 4 milioni di persone all’anno negli Stati Uniti.

Il medico infatti gli avrebbe consigliato la tecnica mohs ovvero una procedura che comporta la rimozione della pelle infetta strato dopo strato e nel caso della donna avrebbe rimosso Lembo di pelle dalla parte superiore del naso e lo avrebbe poi utilizzato per coprire il buco che cancro aveva lasciato. “Il mio cane ha fiutato il cancro se non fosse stato per lei, probabilmente non l’avrei notato e adesso sarebbe stato troppo tardi. Victoria mi ha salvato la vita. Il mio naso adesso è cambiato, ma quella cicatrice mi ricorderà per sempre quello che è accaduto. Credo che Victoria, in un certo senso, abbia voluto restituirmi il favore di averle salvato la vita”, ha aggiunto ancora la donna.

S ono sempre più numerosi i racconti di proprietari di cani che hanno visto il proprio fidato compagno a quattro zampe cominciare a comportarsi in modo strano più o meno in concomitanza con la diagnosi di tumore; come se, grazie al proprio sofisticato e sensibilissimo olfatto, avesse capito tutto prima ancora dei medici. Per quanto possano sembrare stravaganti, molte di queste testimonianze relative al potere diagnostico dei cani (che sembrano in grado anche di anticipare attacchi epilettici o crisi ipoglicemiche nei diabetici) appaiono decisamente credibili e non sono spiegabili solo con l’autosuggestione: lo dimostrano anche gli studi scientifici sempre più numerosi, e progressivamente più rigorosi, che hanno affrontato l’argomento, anche in Italia.

Prime dimostrazioni È risaputo che l’olfatto dei cani è molto più sviluppato di quello umano: se noi disponiamo di circa cinque milioni di cellule olfattive, loro ne hanno circa 200 milioni, ovvero 40 volte tante. Non a caso, i segugi addestrati sono da molto tempo impiegati dalle forze di polizia e dai militari in compiti delicati, come l’individuazione di materiale esplosivo e di droga, e la ricerca delle persone scomparse. È stato proprio uno studio condotto in Italia a suscitare l’interesse della comunità scientifica internazionale quando i risultati preliminari, ottenuti sulla diagnosi del tumore della prostata, sono stati presentati al congresso annuale dell’Associazione degli urologi americani, che si è svolto a Orlando, in Florida, prima di essere pubblicati a settembre sul prestigioso Journal of Urology.

L’ampio studio diretto da Gianluigi Taverna, dell’IRCCS Istituto clinico Humanitas di Rozzano, in provincia di Milano, ha infatti concluso che è possibile sottoporre a uno specifico addestramento i cani già impiegati dall’esercito, insegnando loro a riconoscere la caratteristica traccia olfattiva del tumore con una precisione stupefacente. “Quando ho iniziato questa ricerca, circa quattro anni fa, c’era chi mi prendeva per pazzo” spiega Taverna che, con l’Unità operativa di urologia dell’Istituto Clinico Humanitas, diretta da Pierpaolo Graziotti, ha chiesto e ottenuto la collaborazione del Ministero della difesa e del Centro militare veterinario di Grosseto (Cemivet), dove lavora un’équipe specializzata. “È solo grazie al lavoro congiunto di tanti professionisti competenti – il responsabile veterinario tenente colonnello Lorenzo Tidu, il capo addestratore Giampiero Cocciolone, i due conducenti cinofili Paolo Sardella e Giuseppe La Torre, il ricercatore biologo di Humanitas Fabio Grizzi – che in circa sei mesi siamo riusciti a insegnare a due cani, già selezionati e addestrati per il ritrovamento di mine durante le missioni di pace, a individuare l’odore che contraddistingue il tumore della prostata”.

L’attenzione a ogni possibile fattore confondente, unito all’ampiezza del campione, ha permesso un notevole passo avanti rispetto alle precedenti ricerche, più piccole e meno rigorose. Nonostante ciò, i ricercatori sanno bene che non sarà affatto facile passare dai suggestivi racconti aneddotici e dai primi studi di fattibilità – condotti finora su melanoma, cancro del polmone, dell’ovaio e della prostata – all’impiego clinico, perché i nodi delicati da sciogliere sono tanti, ma si tratta senz’altro di un filone di ricerca interessante, che potrebbe aiutare a individuare strumenti diagnostici meno invasivi di quelli in uso, garantendo forse una precisione persino superiore al test del PSA, oggi assai diffuso nello screening del cancro della prostata ma molto spesso gravato da risultati falsamente positivi.

Il caso storico Apparve esattamente 25 anni fa, sulla rivista Lancet, il primo resoconto scientifico di una quarantaquattrenne con un melanoma maligno alla gamba sinistra messa in allarme dal comportamento della cagna di casa: “La paziente si rese conto per la prima volta della lesione perché la sua cagna (un incrocio tra un border collie e un dobermann) continuava ad annusarla in quel punto. Non mostrava alcun interesse per gli altri nei presenti sul corpo della donna, ma spesso si metteva per lunghi minuti ad annusare con impegno la lesione, anche attraverso i pantaloni. Di conseguenza la paziente è diventata sempre più sospettosa” scrivevano in una lettera al direttore i due dermatologi londinesi Hywel Williams e Andres Pembroke. “Il rituale è proseguito per alcuni mesi, culminando nel tentativo della cagna di strappare il neo a morsi quando la donna indossava pantaloncini corti.

Questo ha spinto la paziente a consultare un medico”. Dopo quella prima segnalazione, che invitava a indagare su questo tipo di “diagnosi precoce” del melanoma a dir poco non convenzionale, negli ultimi anni sono stati pubblicati numerosi studi, tutti però preliminari o aneddotici, ossia svolti su un numero molto limitato di pazienti, e quindi insufficienti per fornire un verdetto definitivo. Ricerche multidisciplinari L’approccio seguito da Gianluigi Taverna e dai suoi colleghi è stato invece molto rigoroso: ogni aspetto dello studio è stato valutato con figure specializzate, così da minimizzare il rischio di errore e rendere possibile ad altri la ripetizione dell’esperienza: “Il nostro lavoro è stato pensato in modo che i risultati possano in futuro essere riproducibili ovunque, purché in mani estremamente professionali ed esperte.

È infatti inimmaginabile pensare che si possa prendere un cane qualunque e addestrarlo a tale scopo da zero” spiega l’oncologo. “Il nostro intento è stato di valutare con il massimo rigore metodologico se i dati preliminari presenti in letteratura scientifica potessero essere confermati”. Due pastori tedeschi femmina, Zoe e Liù, sono state sottoposte a un lungo addestramento progressivo, al termine del quale hanno annusato oltre 900 campioni di urine appartenenti a due gruppi di persone: malati con un tumore della prostata già diagnosticato (in vari stadi di gravità) e persone sane o con tumori in altre sedi. Per evitare qualsiasi possibilità di influenzare anche inconsapevolmente i cani, nessuno dei partecipanti al test sapeva a chi appartenessero i campioni: “Nel nostro studio Zoe e Liù hanno individuato il tumore con un’accuratezza media del 97 per cento, quindi con pochissimi falsi positivi e falsi negativi. Alla conclusione della prima fase dello studio possiamo perciò dire che le urine dei malati di tumore della prostata contengono un composto volatile che i nostri cani addestrati sono in grado di individuare con un’accuratezza notevole, teoricamente superiore a quella attualmente a disposizione con i presidi diagnostici tradizionali PSA (antigene prostatico-specifico) e biopsia che tuttavia rimangono, a oggi, lo standard in tale ambito” spiega Taverna, che è il primo a invitare alla cautela riguardo ai possibili impieghi futuri. “Stiamo conducendo ulteriori studi di conferma, che sono necessari a garantire al massimo i pazienti sull’attendibilità del test”. Il passo successivo consisterà nel cercare di capire quali sono i biomarcatori del tumore tra i molti composti organici volatili che contribuiscono a creare la traccia olfattiva riconosciuta dai cani, anche per provare a distinguere le forme tumorali più aggressive e pericolose. A quel punto, i cani potranno con tutta probabilità lasciare il lavoro alle apparecchiature elettroniche.

“IL FUTURO È NEL NASO ELETTRONICO addestrati a riconoscere una Se i cani possono essere ” traccia olfattiva associata alla crescita di un tumore, perché non dovrebbe riuscirci anche un’apparecchiatura elettronica, con maggiori garanzie di ripetibilità e minori problemi logistici? Per quanto possa sembrare retorica, la domanda – sollevata appena si cominciò a ipotizzare che alcuni cani fossero in grado di fiutare il cancro – ha trovato una risposta solo quest’estate, quando uno studio pubblicato sul Journal of Urology ha fornito la prima dimostrazione di fattibilità per il cancro della prostata. Un gruppo di ricercatori diretti da Niku Oksala, dell’Università di Tampere, ha infatti valutato le capacità diagnostiche di un “naso elettronico” messo a punto in Finlandia, nel distinguere la composizione delle sostanze volatili rilasciate nell’aria dai campioni di urina di un gruppo di malati con cancro della prostata da quelle presenti nei campioni di chi è affetto solo da ipertrofia benigna. Il campione studiato era di modeste dimensioni e il risultato non proprio entusiasmante, con una sensibilità (ovvero la capacità di segnalare il tumore quando è presente) del 78 per cento e una specificità (ovvero la capacità di non allarmare a sproposito quando il tumore non è presente) del 67 per cento, ma i ricercatori sono ottimisti: “Abbiamo scoperto che in un tumore ci sono circa 30 composti molto odorosi e quindi facili da annusare” ha affermato Oksala. L’articolo di commento che ha accompagnato la pubblicazione dello studio, tuttavia, ha rilevato alcune importanti limitazioni legate all’imperfetta selezione del campione e invitato ad attendere ulteriori studi. Nel frattempo numerosi gruppi in tutto il mondo stanno lavorando anche a “nasi elettronici” che analizzano l’odore del sudore e l’alito, per esempio per individuare tracce precoci di tumore del polmone. In questa fase, tuttavia, gli esperti immaginano un impiego complementare rispetto agli strumenti diagnostici in uso, che rimarranno a lungo l’unico riferimento affidabile.

Un’altro Tumore scoperto da un Pastore Tedesco

Anni ed anni di ricerca sprecati, di studi universitari inutili, di fondi spesi a caso, e di costosi congressi scientifici organizzati nei vari continenti, con i più autorevoli esponenti internazionali convocati e tutti impegnati nello sforzo corale di studiare e sviluppare nuovi strumenti per la diagnosi precoce del cancro, per poi scoprire che a tale scopo sarebbe bastato un cane qualunque, non una bestia di medico, ma un comune e fedele animale a quattro zampe.

Un pastore tedesco femmina è infatti risultato in assoluto il dottore più bravo al mondo, il clinico più intuitivo e preparato, che lavora ed opera del reparto urologia dell’ospedale Humanitas di Castellanza (Va), che riesce a fare diagnosi precoci senza nemmeno visitare il paziente, senza vedere una sua analisi di laboratorio o un’ecografia, e che rivela il suo cancro della prostata prima ancora che questo si manifesti, segnalandolo in modo infallibile, con una precisione che ha lasciato di stucco tutti i suoi colleghi umani in camice bianco. Il cane in questione si chiama Liù, è il più famoso specialista in urologia, e da cinque anni frequenta quotidianamente quelle corsie ospedaliere umiliando, con il suo infallibile fiuto, tutti i primari pluri specializzati del nosocomio, perché non sbaglia un solo referto, non fallisce una diagnosi, ed opera con una accuratezza superiore a quella dello stesso laboratorio di analisi, di tutte le macchine sofisticate usate finora nei reparti di radiologia, e di tutti i metodi della medicina tradizionale e convenzionale. Un risultato il suo, definito dagli stessi scienziati eccezionale, come pure strabilianti sono i numeri delle sue conferme diagnostiche, giudicati da record, ma Liù ha dimostrato di poter fare qualcosa che i sanitari di quell’ospedale non avrebbero mai immaginato, ovvero annusare un campione di urina e fiutare il tumore maligno anche quando esso non si era ancora sviluppato, prima che i medici lo sospettassero, e che le analisi specifiche ne rivelassero la presenza.

Per quanto possano sembrare stravaganti, molte di queste testimonianze relative al potere diagnostico dei cani (che sembrano in grado anche di anticipare attacchi epilettici o crisi ipoglicemiche nei diabetici) appaiono decisamente credibili e non sono spiegabili solo con l’autosuggestione: lo dimostrano anche gli studi scientifici sempre più numerosi, e progressivamente più rigorosi, che hanno affrontato l’argomento, anche in Italia. “Di conseguenza la paziente è diventata sempre più sospettosa” scrivevano in una lettera al direttore i due dermatologi londinesi Hywel Williams e Andres Pembroke. “Questo ha spinto la paziente a consultare un medico”.

Le regole del Ministero della Salute sono comunque molto ferree: l’analisi del cane molecolare da sola non basta e può avvenire solo dopo i tradizionali controlli medici. Bisogna specificare però, che non tutti i cani sono adatti al compito, si tratta di esemplari altamente addestrati allo scopo, per cui la rilevazione della malattia è di praticamente routine. Liù, una femmina di pastore tedesco allevata e addestrata dall’esercito, faceva parte di quest’ultima categoria, ma è andata oltre l’immaginazione, dal momento che sarebbe in grado di ‘fiutare’ i tumori in anticipo e con maggiore accuratezza rispetto a qualunque analisi medica. Quando ha riconosciuto il tumore in un uomo che invece era affetto da cancro della vescica, i medici hanno pensato che anche Liù non fosse infallibile. “Stiamo conducendo ulteriori studi di conferma, che sono necessari a garantire al massimo i pazienti sull’attendibilità del test”.

Il tumore alla prostata è il più comune tra gli uomini, i tre fattori di rischio principali sono l’età, la storia familiare e la razza. A quel punto, i cani potranno con tutta probabilità lasciare il lavoro alle apparecchiature elettroniche.

IL CANE DA TRACCIA (SCHWEISSHUND) UN CANE NON PER TUTTI

Mi è stato chiesto di scrivere un articolo che presentasse le uniche due razze degli Schweisshund, letteralmente “cani da essudata”. Inizialmente con l’entusiasmo di un estimatore di questi cani e conoscendone le enormi potenzialità mi sono accorto che scrivevo in maniera troppo entusiastica e di parte quindi mi sono limitato, se così si può dire, a descrivere la razza e la loro utilità. L’amore per i cani da traccia mi ha spinto all’acquisto di due soggetti di razza Bavarese con i quali ho avuto modo di perfezionare le mie conoscenze, frequentando corsi in Italia e partecipando a numerose prove di lavoro ufficiali sia in Italia che in Svizzera, ottenendo l’abilitazione dei miei due fidi Belen e Schciop con risultati molto lusinghieri.

L’entusiasmo mi ha poi spinto, con la collaborazione di alcuni amici, alla costituzione del club Cani da Traccia Canton Ticino (CTCT) riconosciuto dall’SKG e dalle autorità cantonali quale partner dell’Ufficio Caccia e Pesca per il recupero di animali selvatici feriti. Per cane da traccia si intende un cane capace di ritrovare, partendo da una matrice iniziale, un animale morto o ferito per cause diverse molte ore dopo l’evento (24-48h) su qualsiasi terreno, con qualsiasi condizioni meteo e dopo diversi chilometri. È evidente che una freccia scagliata da un’arma medievale difficilmente riusciva ad abbattere sul posto un grosso selvatico come il cinghiale ed ecco la necessità di ricorrere a cani specializzati per ritrovare l’animale colpito e poi fuggito.

Questa pratica risale al 14° secolo, in Germania poi in Francia. Con l’impiego delle armi da fuoco, tale pratica cinofila andò progressivamente scemando, la caccia non era più una base alimentare ma diventava una pratica venatoria con scarso interesse per la gestione faunistica. Oggi il crescente interesse che si sta registrando per il cane da traccia (Schweisshund) risponde a due esigenze emergenti: 1) limitare le inutili sofferenze ad animali feriti a causa di incidenti stradali o durante la pratica venatoria, 2) gli animali feriti, finora spesso non ritrovati, non venivano censiti dall’Uffi cio della Caccia e della Pesca, falsando così le statistiche degli animali da prelevare sul territorio. Quindi in realtà si tratta di una riscoperta di questo genere di attività L’Hannoverischer Schweisshund ed il Bayerischer Gebirg Schweisshund (rispettivamente segugio di Hannover e segugio da montagna Bavarese) sono razze antiche così come antica è l’esigenza di avere fedeli ausiliari. Solo dal tardo ‘800 si può parlare di razze in senso moderno. Per la selezione dell’Hannoveriano (HS) e poi del Bavarese (BGS) si è utilizzato quel patrimonio canino che, attraverso i secoli, era stato mantenuto ed empiricamente selezionato per questo compito. Certamente con l’introduzione di sangue di segugio aumentò la capacità di inseguire la selvaggina viva ancora in grado di fuggire, segnalando con la voce la seguita.

È nato così lo Schweisshund. Cosa vuol dire Schweisshund? È di difficile traduzione letterale; con una perifrasi si può indicare come cane che segue l’emanazione di un corpo (animale o umano) con una menomazione, in altre parole quel cane che, probabilmente, basandosi sulla particolare emanazione che caratterizza un animale affetto da transitorie alterazioni del normale stato fisiologico con perdita di essudato, ne sia elettivamente attratto. Non mi soffermo sulle caratteristiche morfologiche di queste due razze, le stesse le trovate facilmente su internet o su qualsiasi libro specifico. Una piccola parentesi storica; il nostro Bavarese è nato dall’esigenza di avere un cane più agile e meno pesante dell’Hannoveriano, in effetti se nelle grandi pianure o nelle zone collinari l’HS si trova a suo agio così non è nelle zone alpine e più impervie per cui l’esigenza di avere un ausiliario più leggero e armonioso ha fatto nascere (nelle alpi Bavaresi da qui il nome) il Bavarese mischiando il sangue dell’Hannoveriano al Segugio Tirolese.

Anche la metodologia di lavoro è diversa in effetti se l’HS segue la traccia in modo più pacato con accertamenti in “tondo” il BGS è più “nervoso” con continui accertamenti laterali chiamati in gergo pendolo. Come avete potuto capire in fondo si tratta di cani molecolari, in effetti anche la polizia li ha adottati nelle loro unità cinofile. Caratterialmente sono dei soggetti che per loro predisposizione vivono in simbiosi con il loro conduttore e per lui farebbero qualunque cosa, una presenza discreta ma costante che segue con abnegazione dappertutto, che aspetta per ore sotto la pioggia o la neve senza lasciare il posto attribuitogli anche fuori dalla vista del conduttore. Ma non è un cane per tutti, per lui devi avere tempo, deve vivere con te e seguirti ovunque, il contatto con l’umano è fondamentale, ma l’umano deve avere polso per gestirlo. Malgrado lo si possa anche acquistare all’estero con pedigree, se non si possiede il timbro “ISHV” (International Schweiss Hund Verein, organo che tutela a livello europeo gli standard di razza) non lo si può inscrivere al Libro delle Origini Svizzero. A questo punto voglio ringraziare il Dott. Stefano Neve, presidente della Società Amatori Cani da Traccia (SACT) ente che tutela gli interessi dell’ ISHV per l’Italia, per tutto quanto ha fatto per farmi e farvi conoscere il cane con la C maiuscola. Con la speranza di avervi ben descritto questi magnifici ausiliari, quale presidente del gruppo Cani da Traccia Canton Ticino sono a disposizione per eventuali informazioni su acquisto e lavoro, in modo da partire con il piede giusto già prima di possederne uno.