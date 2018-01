Canicattì, il figlio promosso con 9: ai genitori non basta e fanno ricorso al Tar volevano il 10

Davvero singolare la storia che stiamo per raccontarvi accaduta in Sicilia e nello specifico a Canicattì nell’agrigentino, dove una coppia di genitori pare abbia presentato ricorso al TAR di Palermo perché all’esame di terza media il figlio avrebbe ottenuto la licenza con la votazione di ottimo pari a 9, ma per loro quel voto non rappresentava la giusta preparazione del figlio che a loro dire avrebbe dovuto prendere 10 ovvero eccellente. Questa valutazione ai suoi genitori non sembra essere proprio andata giù e per questo motivo hanno deciso di presentare un ricorso al TAR contro il Giudizio finale del figlio al termine degli esami di scuola secondaria di primo grado ricorso che i giudici pare abbiano respinto, condannando la coppia a pagare le spese processuali che ammontano a circa €1000. La vicenda Incredibile è accaduta nella scuola Giovanni Verga di Canicattì in provincia di Agrigento dove come abbiamo detto i genitori avrebbero ritenuto troppo basso il voto assegnato loro figlio ricorrendo al TAR.

La prima sezione del Tar di Palermo presieduta da Calogero Ferlisi ha dato ragione né alla valutazione della commissione e quindi il loro ricorso è stato rifiutato. “Come noto, la scuola, nel valutare la preparazione degli alunni, non applica scienze esatte che conducono ad un risultato certo ed univoco, come si verifica ad esempio nei casi di accertamento dell’altezza di un determinato candidato o del grado alcolico di una determinata sostanza – ma formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità“, si legge nella sentenza.

I giudici nella sentenza pare poi siano andati sul concreto facendo il punto sui voti presi dal giovane e scrivendo nella sentenza che lo studente era stato ammesso con il voto di 9/10 aveva conseguito i seguenti punteggi ovvero 10/10 nella prova di italiano, 10/10 nella prova di matematica, 8/10 nella prova di francese, 8/10 nella prova di inglese, 9/10 nel colloquio pluridisciplinare. Quindi il voto finale di 9 decimi si presenta coerente con quelli di ammissione e con quelli conseguiti nelle prove di esame Tanto più che il voto di 10 decimi presuppone il raggiungimento dell’eccellenza in tutte le prove.

“Sotto questo profilo, valga, in particolare, il riferimento fatto nei giudizi sulle lingue straniere (inglese e francese) alla circostanza che l’elaborato era ‘per lo più’ e non ‘totalmente’ corretto”, hanno concluso in questo modo i giudici. Come abbiamo già detto, i genitori sono stati condannati a pagare le spese legali quantificate In €1000. Nonostante si tratti di un caso davvero singolare non è isolato perché altri genitori in passato avevano fatto ricorso sempre per lo stesso motivo tanto che all’inaugurazione dell’anno giudiziario amministrativo il Presidente del Consiglio di Stato Alessandro Pajno aveva dichiarato che vi è una difficoltà di accettare la decisione dell’autorità che trova espressione proprio nei ricorsi con cui i genitori talvolta contestano la bocciatura dei propri figli a scuola.

Nessun dramma,intendiamoci: l’unico inghippo è che mamma e papà dovranno pagare di tasca loro le spese legali di tutto il processo nei confronti della dirigenza scolastica, e son circa mille euro. Se ne faranno una ragione, anche perché non sono mica gli unici italiani ad aver bussato alle porte del Tar con una pagella in tasca. Al contrario. Nell’ottobre scorso a sfregarsi le mani è stato un altro giovanissimo di Gorizia (in Friuli):una volta in seconda media è saltato fuori che l’istituto non aveva informato il padre dei brutti voti accumulati durante l’anno scolastico, l’uomo poteva contare sull’affidamento congiunto, ha sollevato un polverone giuridico e i magistrati gli han dato ragione. Il piccolo aveva già ripreso la cartella per frequentare i corsi che non aveva superato, non ha fatto altro che cambiare corridoio. Intendiamoci, tra una prova di geografia non superata e un 3 nel tema di storia, non sempre è facile mettere dimezzo l’avvocato,ma qualche volta funziona. Nel dicembre scorso il Tar del Lazio ha riammesso in aula (quella scolastica) una 16enne di Pordenone, con qualche problema in chimica ed economia. Durante un compito la prof l’aveva persino beccata con una manciata di formule scritte sui palmi della mano. Il 4 era arrivato a colpo diretto. Increduli, tuttavia,i suoi genitori hanno chiamato un legale e hanno scoperto che l’insegnante di turno era stata assente dalla cattedra più del dovuto. La ragazza ha passato l’anno per un cavillo.