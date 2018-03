Canile comunale chiuso al pubblico per motivi sanitari: che fine faranno i cani?

Il canile di Ravenna è chiuso al pubblico da venerdì per motivi sanitari non meglio precisati. A comunicarlo è Alvaro Ancisi, consigliere di Lista per Ravenna e presidente della commissione Ambiente. Dal 16 marzo la struttura comunale di via Romea permette l’accesso solo al personale autorizzato, restano quindi fuori i volontari delle associazioni animaliste. Il consigliere – raccogliendo anche le richieste di Clama, un’associazione animalista – chiede quindi in un question time informazioni sui motivi del provvedimento. Il canile è chiuso fino a “data da destinarsi”.

L’assessore ai diritti degli animali, Gianandrea Baroncini spiega che si è resa necessaria in seguito all’introduzione di quattro cuccioli di provenienza ignota e probabilmente già infetti da parvovirosi.“Pertanto – afferma Gianandrea Baroncini – su richiesta e in accordo con il Servizio veterinario della Azienda sanitaria locale della Romagna, è stato attivato il protocollo sanitario che prevede in questi casi diverse misure fino alla chiusura del canile ai visitatori e ai volontari, allo scopo di limitare al minimo le possibilità di diffusione dell’eventuale agente patogeno. Si ribadisce che il virus della parvovirosi è altamente diffusivo e il contenimento dell’infezione è estremamente complicato, specialmente in un canile come quello di Ravenna dove, come è ovvio, si accolgono animali di provenienza sconosciuta e quindi potenzialmente già infetti e recettivi a qualsiasi tipo di malattia”.

“La gestione di questi casi – spiega l’assessore – necessita della collaborazione di tutti. I protocolli e le cautele riducono considerevolmente il rischio sanitario, che però chiaramente non è possibile azzerare. Chiedo pertanto la collaborazione della cittadinanza per la scrupolosa custodia dei propri cani onde evitarne la permanenza anche per poche ore al canile in attesa che la situazione si normalizzi e si possa valutare la riapertura in sicurezza”.L’ufficio ai Diritti degli animali coglie l’occasione per raccomandare di non adottare cuccioli di dubbia provenienza e di affidarsi invece ai percorsi seri proposti dai canili e dalle associazioni.

Il concetto di qualità della vita In medicina umana la lotta contro le malattie ha determinato un aumento della vita media delle popolazioni; da ciò è successivamente scaturita l’esigenza di migliorare anche la qualità di vita dei pazienti. Tant’è che oggi un grande impegno e notevoli risorse sono destinati proprio a questo obiettivo. Anche nel campo della medicina veterinaria si è registrato un incremento della vita media degli animali da compagnia ma, relativamente alla qualità della loro vita, il dibattito è ancora all’inizio, sia pure propiziato dall’evolversi del rapporto uomo-animale. Sono perciò necessarie nuove ricerche in tale settore, seguite dalla divulgazione dei risultati ottenuti, in modo da riuscire a modificare la mentalità comune.

Non basta garantire ai cani una quantità superiore di vita non sopprimendoli e ammassandoli in rifugi/canili; deve essere garantita loro anche una buona qualità di vita. Hewson e Wojciechowska (2003) ritengono che il criterio per raggiungere tale obiettivo sia quello di dare la possibilità agli animali di soddisfare le seguenti esigenze: • predittibilità delle necessità primarie • controllo dell’ambiente • possibilità di svago • assenza di paure e di stress cronico • funzioni biologiche ottimali. Chiaramente tali bisogni non sono sempre facili da soddisfare e molto spesso ci si scontra con l’inadeguatezza delle risorse disponibili, ma il solo fatto di tenerne conto costituisce già un primo importante passo per migliorare la qualità di vita dei nostri animali. Il “flusso” dei cani Uno degli obiettivi primari di un rifugio è quello di impedire che i cani che ne fuoriescono, a seguito di adozione, possano rientrare nel ciclo degli animali non voluti. Nella fig. 1 vengono individuate le principali cause per cui alcuni dei cani affidati tornano a aumentare la moltitudine di cani presenti nei rifugi e le soluzioni per interrompere tale circolo vizioso. Una prima categoria è quella dei cani persi non trovati. Al di là del fatto che l’iscrizione all’anagrafe canina e l’identificazione del cane mediante tatuaggio o microchip sono obbligatori per legge, i canili possono facilitare il ritrovamento dei cani promovendo anche l’uso di medagliette riportanti il telefono del rifugio stesso. Inoltre, in un mercato spesso in surplus come è attualmente quello dei cani, il primo intervento deve essere quello di diminuirne la “produzione”. Per tale motivo, tutti i cani che vengono adottati dai canili dovrebbero essere preventivamente sterilizzati. Con tale intervento si promuove anche la salute dei soggetti. La sterilizzazione diminuisce infatti l’incidenza di patologie a carico dell’apparato riproduttore e consente quindi una migliore gestione degli animali (maschi e femmine possono essere sistemati in uno stesso box riducendone così l’aggressività intraspecifica tra maschi).

Purtroppo, in Italia, si nota ancora oggi una certa avversione nei confronti della sterilizzazione, soprattutto da parte dei proprietari di cani maschi. Tale atteggiamento potrebbe indicare scarsa responsabilità. Un altro aspetto riguarda l’elevata incidenza dei disturbi comportamentali quale causa di abbandono dei cani. A ciò va aggiunto che la loro permanenza in canile può contribuire ad incrementare tali problemi (Wells 2000, Jagoe 1994, Bailey 1997, McNicolas 1999, Van den Berg 1991, Voith et al. 1985, McBride 1995, Hennessy 1997). Fornire all’animale un ambiente di vita fisico e psicologico adeguato e intervenire con un’idonea terapia sui problemi comportamentali eventualmente presenti, potrebbe interrompere tale flusso. I proprietari spesso scelgono il cane effettuando una scelta su base meramente emotiva ma, una volta portato a casa l’animale, si scontrano con le problematiche quotidiane della sua gestione: la casa è troppo piccola o il cane troppo grande, il cane è giovane e irruente e il proprietario anziano è sedentario. Una consulenza preadottiva che aiuti il proprietario a valutare le problematiche cui andrà incontro adottando quel cane e che prenda in considerazione la famiglia di adozione e le sue esigenze, nonché le caratteristiche fisiche e comportamentali del cane, ovvierebbe a tali problemi. Inoltre, un supporto di counseling alla famiglia adottiva nel primo periodo, consentirebbe un corretto inserimento dell’animale. Si vengono quindi a delineare tutta una serie di servizi che il rifugio deve essere in grado di fornire per poter affidare correttamente gli animali. Requisiti di un rifugio Per assicurare un’idonea qualità di vita ai cani ricoverati, un canile deve presentare precisi requisiti in termini di struttura e di gestione. Il vincolo costituito dalle risorse disponibili costringe spesso ad operare delle scelte. Riteniamo che, una volta soddisfatti i requisiti minimi di struttura (i cani non sono poi così esigenti), la priorità vada data ai requisiti di tipo gestionale.

Gli aspetti che differenziano un rifugio che funziona bene sono: • l’elevata percentuale di affidi • la bassa percentuale di rientri (affidi corretti) • la possibilità per i cani ricoverati di avere stimolazioni mentali • la possibilità di socializzare con altri cani, ma soprattutto con l’uomo. Purtroppo, nelle diverse leggi regionali, si fa riferimento quasi esclusivamente ai requisiti strutturali di un canile. Se però l’obiettivo prefissato è il benessere degli animali, il legislatore non potrà esimersi dal prendere in considerazione anche tutta una serie di requisiti gestionali. Requisiti strutturali La struttura deve essere concepita non solo per garantire adeguate condizioni di vita agli animali, ma anche per facilitare il lavoro del personale: una struttura funzionale permette agli addetti di passare più tempo con i cani in attività maggiormente gratificanti (socializzazione, educazione degli animali, promozione delle adozioni). Localizzazione Come previsto dalla normativa vigente, il canile dovrà sorgere a debita distanza da abitazioni, ma in zona facilmente raggiungibile, anche con mezzi pubblici e dovrà essere dotato di idoneo parcheggio. L’inserimento in un parco sarebbe la soluzione ideale visto che il “verde” fungerebbe da barriera acustica, e i cittadini sarebbero già abituati a frequentare il luogo. Il canile deve però essere presentato come migliorativo del parco. Sarebbe perciò necessario arricchirlo con percorsi didattici, arredi ambientali, aree per cani frequentabili da tutti i proprietari di animali, appositi punti di ristoro con bar e tavolini, in modo da rendere la zona piacevole anche per chi non possiede un cane (Marchesini 2000, 2002)

Il canile vero e proprio sarà delimitato da apposita recinzione atta ad impedire la fuga degli animali. La zona di costruzione dovrà presentare un terreno ben drenato e dovrà essere a idonea distanza da corsi d’acqua e laghetti, per evitare massive infestazioni di zanzare e flebotomi. Sono indispensabili l’allacciamento all’acquedotto comunale e alla rete elettrica; l’allacciamento alla fognatura potrà essere sostituito da apposite fosse biologiche o da altri idonei dispositivi. Dimensioni Una capacità massima di 200 cani riteniamo possa considerarsi corretta. Strutture più grandi finiscono con l’assomigliare a veri e propri allevamenti intensivi, ove risulta difficile instaurare un rapporto diretto con gli animali, requisito indispensabile per garantire il loro benessere. Box In un rifugio, il ricovero può protrarsi per tempi prolungati, ed è quindi da evitarsi la stabulazione singola. Non vi sono dati certi su quale sia il numero ottimale di cani per box. 2-3 cani a seconda delle dimensioni dei soggetti potrebbe essere un numero ragionevole, anche in funzione di una migliore gestibilità. Si è visto inoltre che cani in coppie spendono all’incirca lo stesso tempo in interazioni sociali rispetto a gruppi di 5-11 animali (Hubrect 1993).

Box di circa 20 mq possono considerarsi adeguati a coppie di cani di taglia medio grande o a tre cani di taglia medio piccola. A seconda delle esigenze ambientali e delle disponibilità economiche, i box potranno essere di due tipi: dotati di reparto notte chiuso, oppure con semplice tettoia che ripara cucce singole. Nel primo caso, un terzo circa del box sarà costituito da una struttura chiusa dotata di giacigli, abbeveratoi automatici, e una ciotola per ogni cane (meglio se inserita in un supporto ancorato alla parete che impedisca ai cani di giocarci rumorosamente); il rimanente spazio sarà occupato dal parchetto esterno. I cani potranno passare liberamente da una zona all’altra tramite apposite porte basculanti. L’utilizzo, ove possibile, di pannelli trasparenti o di reti inseriti nella porta interna e di ampie finestre nei corridoi di servizio, renderà luminosa la struttura e permetterà agli animali una buona visione dell’ambiente anche dall’interno dei box. La copertura dei box dovrà essere in materiale termoisolante, mentre il riscaldamento potrà essere fornito tramite pannelli (cavi incassati sotto i giacigli dei cani) o tramite lampade ad infrarossi. Nel secondo caso sarà possibile effettuarne un utilizzo personalizzato, ottenendo un risparmio energetico. I box dovrebbero avere un’altezza di circa 2 metri in modo da consentire un confortevole accesso del personale ed evitare dispersioni di calore; il corridoio di servizio potrà essere più alto (2,40 – 2,70 mt). La pavimentazione dei box e dei corridoi potrà essere in cemento e dovrà avere un’inclinazione adeguata a convogliare i liquidi verso idonei pozzetti. La pavimentazione del parchetto esterno potrà essere in ghiaia, o in cemento, con una leggera pendenza verso idoneo canale di scolo. Anche il parchetto esterno dovrà essere in parte dotato di copertura termoisolante, in modo da permettere agli animali di poterne usufruire in qualsiasi condizione ambientale. Nel caso di box aperti, la metà circa del box dovrà essere riparata da una tettoia termoisolante e, almeno la parte di pavimentazione sottostante, dovrà essere in cemento. Dovrà essere prevista, per ogni cane, una cuccia in materiale coibentante e con tettuccio apribile per facilitarne la pulizia.

Per evitare lunghi corridoi con file di animali in celle, i box potranno essere strutturati in piccoli gruppi di 10 o 20 al massimo e, per ogni gruppo di box, dovrebbe essere prevista una zona di sgambata di circa 200 mq, con un prato ben drenato, delle piante a fusto medio-alto e delle zone a sabbia, ove tra l’altro si potrebbe insegnare ai cani a sporcare. L’accesso a tali zone dovrebbe essere diretto, o tramite corridoi a percorso obbligato, in modo che i cani possano accedervi direttamente senza bisogno di essere accompagnati dal personale, che si limiterà quindi a liberarli durante le operazioni di pulizia. Il ritorno dei cani nei singoli box sarà facilitato dalla somministrazione del cibo. Nelle zone di sgambata possono essere lasciati liberi gruppi di cani anche piuttosto numerosi, purché sotto la supervisione di personale esperto. Bisognerà prestare inoltre particolare attenzione all’introduzione di nuovi cani nel gruppo. Sonderegger e Turner (1996) consigliano, in particolare in caso di soggetti poco socievoli, che il supervisore introduca il nuovo cane portandolo al guinzaglio e che lo tenga vicino a sé finché tutto il gruppo non abbia soddisfatto la propria curiosità e si sia nuovamente disperso. In questo modo il cane percepisce il supervisore come un protettore e impara a rilassarsi vicino al personale del canile. Non esistono dati che dimostrino che la rumorosità ambientale sia nociva per i cani, ma è ipotizzabile che possa esserlo molto più che per gli uomini, visto che la sensibilità acustica dei cani è superiore alla nostra, e i canili risultano in genere luoghi molto rumorosi (Hubrect et al. 1997). Si ritiene quindi opportuno che i singoli gruppi di box siano circondati da siepi che fungano da isolamento acustico e che il tetto delle parti coperte sia in materiale che non rechi disturbo sonoro in caso di pioggia o grandine. Dovrebbe essere previsto un gruppo di circa 10 box singoli (di circa 15 mq) nelle vicinanze dell’ambulatorio veterinario, se presente, che funga da reparto contumaciale.