Canna più lunga del mondo a Milano, è record. Si rolla spinello da 33 metri

Nella giornata di domani giovedì 24 Maggio si tenterà di entrare nel Guinness dei Primati a Milano come la realizzazione di un joint contenente circa 2 kg di cannabis legale. Per la realizzazione di questa opera serviranno circa 77 rollatori selezionati attraverso un contest online. Un record davvero stupefacente per poter entrare nel Guinness dei Primati e per poter fare tutto ciò bisognerà rollare una canna di 33 m che rappresenta la canna più lunga che sia stata mai realizzata. E’ questa è l’idea stravagante del partito del piccione che è stato fondato dal comico calabrese il Pancio che pare abbia riunito un insieme di persone o meglio di influencer per poter portare a termine questa operazione dove ovviamente la satira e lo sberleffo è rappresentano un mezzo per poter parlare di questa tematica piuttosto scomoda.

La volontà e Quindi l’obiettivo di questo progetto è quello di utilizzare i social network per poter parlare di questa tematica che a dire del fondatore di questo gruppo ovvero il Pancio, ad oggi è trattata in modo superficiale e quindi l’idea di realizzare questa canna si è trasformata in un modo per poter favorire in Italia il dibattito sulla legalizzazione e sulla cannabis in generale. “Siamo un gruppo di intrattenitori che vuole dare alla comicità un taglio diverso da quello che si può trovare in televisione: è nato tutto come una provocazione ma ci è sembrato un ottimo spunto sul quale lavorare anche per contrastare la disinformazione dilagante su questa pianta”, spiega il Pancio.

Come già detto per poter portare a termine questo progetto servono 77 rollatori che sono stati appositamente scelti attraverso un contest dove gli aspiranti partecipanti dovevano portare un video con le proprie creazioni. Tra gli organizzatori figurano rapper come Babaman, Nerone Ed Emi lo zio e anche tanti influencer come Valentina Varisco e Valentina Vignali.

Parteciperanno anche delle pagine dei gruppi che sono stati creati e dedicati alla marijuana che stanno in qualche modo valutando quanta cannabis Light sarà necessaria per poter portare a termine questo progetto. Si stima che occorreranno circa 2 kg di cannabis. “Anche l’idea stessa del contest creato per identificare le 77 persone che rolleranno il joint nasce dalla necessità di diffondere la notizia a macchia di leopardo, per coinvolgere più persone possibile e parlare alla luce del sole di un tema che il proibizionismo aveva relegato nell’ombra”, puntualizza ancora il Pancio.