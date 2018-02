Canone Rai, approvata esenzione totale per gli over 75 anni

Salgono da 115.000 a 350.000 gli over 75 che sono completamente esentati dal pagamento del canone RAI, è questo quanto annunciato dal Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni nella sede della direzione generale dell’agenzia Del Demanio a Roma nel corso della presentazione dei risultati 2017. “È stato appena firmato dai ministri dell’Economia e dello Sviluppo Economico un decreto importante, pur limitato”, è questo quanto spiegato dal premier il quale ha aggiunto che questa misura è stata resa necessaria perché aumenta la fascia di reddito per gli over 75 esentati Dal pagamento del canone RAI. Con questa misura viene spiegato che sarà esteso a 8000 euro il reddito che permetterà l’esenzione dal pagamento del canone RAI per tutti coloro che hanno compiuto 75 anni.

I nuovi nuclei familiari interessati sono 232.571 che si aggiungono ai 115.500 che già non pagavano il canone. “Finora erano 115mila, diventeranno 350mila. So quanto la tv sia importante soprattutto per queste fasce sociali in difficoltà e sole”, ha aggiunto ancora il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Questo decreto che è stato accettato e attuato nella giornata di ieri passa dunque da 6.713,98 a 8.000 euro la soglia di reddito annuale sotto la quale si ha diritto all’esenzione. Come abbiamo detto, è stato il premier Gentiloni durante la conferenza stampa di presentazione dei risultati raggiunti nel 2017 dall’agenzia Del Demanio ad annunciare anche la firma congiunta da parte del Ministro dell’Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan e di quello dello sviluppo economico Carlo Calenda del decreto che innalza la fascia di reddito di esenzione per il pagamento del canone RAI a favore delle persone fisiche di età superiore ai 75 anni.

Se vi state chiedendo come la Rai abbia reagito a questa notizia, ecco qui di seguito la risposta, arrivata attraverso una nota nella quale si legge: “La disposizione, volta a promuovere l’inclusione sociale è in linea con analoghe misure già in atto per i principali broadcaster pubblici europei ed è in completa sintonia con i principi di uguaglianza sostanziale e di libero accesso all’informazione sanciti dalla Costituzione e propri della mission Rai. Il sostegno alle fasce più deboli della popolazione rappresenta un valore imprescindibile per il servizio pubblico radiotelevisivo”.

La RAI dunque ha diffuso questo comunicato stampa ufficiale, commentando l’annuncio del premier ed in un primo momento ha applaudito l’estensione dell’agevolazione over 75 il cui reddito sia inferiore ai €8000 e ha ribadito in un secondo momento che si tratta di una misura di uguaglianza sociale che va ad attuare i principi fondamentali scritti anche nella nostra Costituzione repubblicana e che di misure simili sono presenti in tutti i paesi dell’Unione Europea. Ricordiamo che il canone televisivo Rai è un’imposta sulla detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di radio audizioni televisive nel territorio italiano e che da qualche anno si paga con la bolletta della luce.