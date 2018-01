Canone Rai, si avvicina la scadenza del 31 gennaio per chi paga con modello f24

Il canone RAI al 2018 rimane ancora la tassa tra le più odiate dagli italiani. Nonostante ci siano stati alcuni cambiamenti nel corso degli anni, la situazione sembra essere Tuttavia peggiorata. Come sappiamo da alcuni anni c’è stata una mini rivoluzione con l’introduzione dell’ addebito automatico nella bolletta elettrica in modo da poter combattere l’evasione registrata negli anni precedenti. Non tutti sanno che l’Italia era uno dei paesi con il 30% di evasori E finora anche tra i peggiori paesi sotto questo aspetto, ma con il nuovo regolamento La situazione sembra essere migliorata. Ma a beneficiare di più di questa manovra è stata sicuramente la RAI che ha visto aumentare il guadagno derivante dalla riscossione del canone. Grazie a questa svolta la Rai ovvero l’emittente pubblica Nazionale ha visto aumentare nel 2016 del 16,7% le Entrate rispetto al 2015 in seguito Dunque l’introduzione del pagamento della bolletta.

Nel corso del 2017 la Rai sembra abbia percepito circa 1,61 miliardi di euro proprio grazie al canone RAI, registrando un aumento pari al 8,6%. Il prezzo fissato per il pagamento del canone RAI ‘è di €90 e come è facile capire è scesa rispetto agli altri anni e questo fa sì che l’Italia si trovi al primo posto in Europa per quanto riguarda il costo della tassa. Al primo posto ci sarebbe la Svizzera dove si pagano circa €360 l’anno, seguita dalla Norvegia Dove il canone è pari a €315 e in Danimarca €303. Va detto però che in questi paesi gli stipendi non sono paragonabili a quelli percepiti in Italia.

Intanto in Italia È tempo di scadenza per il pagamento con modello F24 per tutti i contribuenti ai quali non viene addebitato l’importo nella bolletta della luce. Il termine ultimo per poter effettuare il pagamento è il 31 gennaio 2018 ma per tutti coloro che effettueranno il pagamento del canone con modello F24 è possibile realizzarlo e versare quanto dovuto in un massimo di 4 rate trimestrali. Va detto però che per il 2018 l’importo del canone RAI sarà di €90 e i contribuenti di fornitura elettrica si troveranno addebitato in bolletta l’importo dilazionata in 10 rate da €9 mensili.

Secondo le istruzioni pubblicate sul sito dell’agenzia delle entrate Esistono dei casi in cui è necessario pagare il canone sulla abbonamento tv tramite modello F4 e più nello specifico quando nessun componente della famiglia anagrafica Tenuta Al versamento del canone è titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale e per il pagamento del canone da parte dei cittadini per i quali la fornitura di energia elettrica avviene nell’ambito delle reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale.Nello specifico si sceglie di pagare il canone a rate ed optare tra due soluzioni ovvero due pagamenti semestrali entro il 31 gennaio e 31 luglio oppure quattro rate trimestrali rispettivamente entro il 31 gennaio, il 30 Aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre.