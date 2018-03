Car of The Year 2018,a Ginevra si premierà il modello dell’anno: in finale anche Alfa Romeo

Il salotto svizzero non si smentisce mai. Si rinnova da quasi novant’anni e nell’epoca della crisi dei saloni dell’auto riesce a confezionare il solito imperdibile appuntamento per tutto l’universo dell’automobile europea e mondiale. Posizione, calendario, comodità: tutto vero, ma a Ginevra non si manca. E nonostante le defezioni di Opel, Infiniti, DS, Chevrolet e Cadillac, Ginevra sforna numeri spettacolari: 180 espositori, 110 anteprime tra europee e mondiali, 900 auto esposte, 10.000 operatori dei media accreditati, 70 conferenze stampa per un’affluenza di pubblico intorno alle 700.000 spettatori.

Le tendenze 2018? Tutte e nessuna, nello specifico. A parte un’attenzione piu? marcata nei confronti della tecnologia, ormai sempre più anima ineludibile della mobilità di questo millennio. Dove la tecnologia però, non è quella futuribile del CES ma quella reale, già quasi in produzione. Per il resto, l’abituale democratica dimostrazione della vitalitàdi un mondo capace di superare i propri limiti, difetti ed errori, aggirare le campagne senza senso come quella in atto contro il diesel di ultima generazione e stupire il mondo con tutta la gamma di prodotti. Dalle city car, alle macchine da sogno; dall’investimento su elettrico, ibrido e idrogeno, alla fantasia esibita in tanti concept e da quella sempre più ricercata dei carrozzieri (perlopiù italiani).

Ne abbiamo parlato con Maurice Turettini, 61 anni, da 7 presidente del salotto elvetico. Riapre il Salone di Ginevra e come sempre stupisce per i suoi numeri. Qual è il segreto «Siamo una piattaforma espositiva su terreno neutro, per questo, offriamo a tutti gli espositori le stesse possibilità di mostrarsi sul palcoscenico. Questi ultimi apprezzano questa caratteristica ed espongono a Ginevra le loro più belle novità all’inizio della stagione delle vendite».

Una delle innovazioni di quest’anno sarà l’attenzione alla tecnologia: Ginevra farà concorrenza al CeS di Las Vegas? «No, non possiamo proprio. La nostra manifestazione è dedicata al pubblico, mostrandogli le auto di oggi senza dimenticarsi di dare uno sguardo al futuro. Il CES di Las Vegas è un salone specializzato, dove l’Industria automobilistica discute su possibili partnership con la comunita tecnologica mondiale. Gli obiettivi sono molto differenti, non a caso i media sottolineanomoltolapresenza dei costruttori di auto al CES. E’ comunque vero che l’elettronica entra in modo sempre più preponderante nell’auto e che queste nuove tecnologie permettono nuovi orizzonti».

Come valuta la polemica infinita e il futuro delle motorizzazioni Diesel? «Il Diesel è una tecnologia consolidata, che – a patto rispetti le condizioni di test Euro6D – si può definire una delle più rispettose dell’ambiente. Ora viene accusata da molti governi e automobilisti. Il mercato deve orientarsi in base alle richieste dei clienti. Penso, comunque, che il Diesel non si possa ancora definire “morto”».

Elettrico, ibrido, idrogeno: quale sara? la tendenza dominante a Ginevra? «Il nostro Presenting Partner è l’Ufficio Federale per l’Energia, che divulga una campagna, denominata “CO2ribassato”, riferita ai veicoli efficienti dal punto di vista energetico. Autoche non superano emissioni di 95 gr/km di CO2. C’è anche un app, la “Salon Car Collector”, che consente di individuare questi veicoli ad alta efficienza energeti- ca esposti al Salone».

Capitolo supercar secondo lei quale sara? la piu? bella di Ginevra 2018? «Personalmente ritengo i veicoli di David Brown Automotive molto attraenti ed affascinanti».

Prototipi, concept: secondo lei chi stupira? piu? di tutti? «Il costruttore danese Zenvo espone una bellissima Supercar. Pal-V esporrà un autoveicolo volante cosi? come Italdesign, che ha avviato una collaborazione con Airbus. Rimac porterà a sua volta la Concept 2, una supercar elettrica».

Auto dell’anno 2018: secondo lei chi vince? «Risposta difficile. Diciamo che sarei molto contento se il premio fosse assegnato all’Alfa Romeo Stelvio».

In sintesi quali sono i cinque motivi per cui non si puo? mancare a Ginevra? «Perchè si trova una panoramica di tutta l’Industria automobilistica, come le supercar che emozionano tutti e le vetture ad alta efficienza energetica. Senza dimenticare le Concept Cars degli anni ’50 e l’Esposizione Speciale TAG Heuer che racconta la storia dello sport automobilistico». Ginevra uguale auto.

Più che mai è l’anima sportiva a essere protagonista della presenza Alfa Romeo al Salone di Ginevra. Quattro serie speciali: Giulia Quadrifoglio NRing Edition, Stelvio Quadrifoglio NRing Edition, 4C Coupé Competizione e 4C Spider Italia. Poi la versione TI per la Giulia. Veloce. Tutte con caratterizzazioni estetiche di rilievo oltre a dotazioni tecnologiche importanti sul fronte della sicurezza e dell’infotainment. E ancora ci sarà l’inedito Pack Performance dedicato alla Stelvio Super. La Suv del Biscione – va ricordato – è tra le finaliste dell’Auto dell’Anno che proprio nella rassegna del Palaexpo celebrerà l’atto conclusivo.

FIGLIE DEL NURBURGRING — Sono stati i recenti record sulla Nordschleife ad aver dato l’ispirazione della prima serie limitata dedicata ai modelli Quadrifoglio della Giulia e della Stelvio con propulsore V6 biturbo da 510 CV. Sono previste 108 unità per ogni modello, in onore dei 108 anni di storia del Biscione, numerate con una placca di fibra di carbonio sulla plancia. La carrozzeria è personalizzata grazie all’inedita tinta Grigio Circuito e agli inserti di carbonio per mascherina, minigonne e calotte specchietti, mentre la dotazione di serie include l’impianto frenante carboceramico, i sedili sportivi Sparco con guscio di carbonio e cuciture rosse, il pomello del cambio Mopar sempre di carbonio, il volante di pelle e Alcantara con inserti di fibra, l’Adaptive Cruise Control,. Sulla Giulia è previsto anche in esclusiva l’inedito tetto di carbonio a vista.

DUE VERSIONI PER LA 4C — Anche la biposto del Biscione viene proposta in inedite versioni a tiratura limitata, con il turbo 1.750 cc da 240 Cv abbinato al cambio TCT e disponibili in soli 108 esemplari ciascuno. La 4C Competizione, proposta con carrozzeria coupé, è caratterizzata dalla tinta esterna Grigio Vesuvio abbinata a una grafica opzionale con filetti rossi e tricolore sul frontale; inoltre, sono rifiniti di carbonio a vista il tetto, lo spoiler posteriore, le calotte degli specchietti, le prese d’aria laterali e le mascherine dei fari anteriori. Le prese d’aria frontali sono in tinta carrozzeria, mentre i cerchi di lega (18″ anteriori e 19″ posteriori) adottano una finitura scura. Le pinze freno sono verniciate di rosso, inoltre è previsto di serie lo scarico sportivo Akrapovic con doppia uscita centrale e cornice in carbonio. Gli interni hanno rivestimenti di pelle e microfibra con cuciture rosse, l’inserto personalizzato “competizione” di alluminio sulla plancia e la placchetta numerata sul tunnel centrale.

SPIDER ITALIA — L’altra versione della 4C punta l’attenzione sullo stile e su una sportività più elegante. La tinta esterna è Blu Misano, esclusiva di questa serie, abbinata alle pinze freni gialle ed ai cerchi in lega differenziati argento. Sulla fiancata è previsto il logo Spider Italia con il tricolore, mentre al posteriore spicca lo scarico sportivo Akrapovic con doppia uscita centrale e mascherina in carbonio. Gli interni propongono cuciture gialle a contrasto per sedili, plancia, volante e pannelli porta, inoltre della dotazione di serie fanno parte anche l’impianto hi-fi Alpine con subwoofer, l’inserto in alluminio “Italia” sulla plancia e la targhetta numerata nel tunnel centrale.

TORNA LA TI — Al Salone di Ginevra tornerà anche la storica sigla acronimo di Turismo internazionale: la Giulia Veloce Ti sarà la versione più ricca ed esclusiva dell’intera gamma della berlina, proponendo dettagli inediti e uno stile accattivante. Di serie saranno infatti presenti cerchi di lega da 19”, pinze freno rosse e delle minigonne con inserti di fibra di carbonio, lo stesso materiale utilizzato anche dallo spoiler posteriore di derivazione Quadrifoglio, dalla V del trilobo e dalle calotte degli specchietti retrovisori esterni. Nell’abitacolo saranno presenti anche delle sellerie di pelle e Alcantara e degli inserti di fibra di carbonio per i battitacco retroilluminati e il pomello del cambio. Infine, per offrire contenuti ancora più sportivi ai clienti di Stelvio, l’Alfa Romeo presenta il Pack Performance, che riunisce una serie di accessori dedicati alla guida: le sospensioni Alfa Active Suspension a controllo elettronico integrate nell’Alfa DNA, il differenziale posteriore autobloccante meccanico e i paddle di alluminio del cambio automatico ricavati dal pieno.

Car of the Year 2017 vince la Peugeot 3008, seconda l’Alfa Romeo Giulia La Peugeot 3008 ha battuto la concorrenza dei migliori brand di tutto il mondo. Grande smacco per la Alfa Romeo Giulia, che si ferma al secondo posto. La premiazione della Car of the Year apre le porte al Salone di Ginevra 2017.