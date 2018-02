Carburanti, Eni scende su benzina e diesel

Tornano i ribassi sulla rete carburanti nazionale. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo di nuovo in equilibrio dopo i cali dei giorni scorsi, infatti, Eni taglia oggi di 1 centesimo i prezzi raccomandati di benzina e diesel, mentre Tamoil scende di 2 cent sul Gpl.

Sul territorio, intanto, prezzi praticati senza scosse in attesa di recepire gli ultimi interventi ed eventuali ulteriori movimenti delle compagnie nei prossimi giorni.

Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,568 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,559 a 1,588 euro/litro (no-logo 1,542). Il prezzo medio praticato del diesel è pari a 1,434 euro/litro, con le compagnie che passano da 1,427 a 1,452 euro/litro (no-logo a 1,414).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è di 1,699 euro/litro, con gli impianti colorati che vanno da 1,669 a 1,779 euro/litro (no-logo a 1,585) mentre per il diesel la media è a 1,569 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie da 1,543 a 1,658 euro/litro (no-logo a 1,456). Il Gpl, infine, va da 0,659 a 0,675 euro/litro (no-logo a 0,651).

Il mezzo più diffuso per il trasporto passeggeri in Europa occidentale risulta di gran lunga essere, come noto, l’automobile. Dal grafico 1 emerge con chiarezza come il traffico passeggeri sia stato dominato fin dagli anni ‘50 dalla rapidissima crescita del numero delle autovetture private, che rappresentano circa l’80% del mercato complessivo espresso in pax-Km (passeggeri per Km). I cinque Paesi inclusi in questo studio, in particolare, presentano il maggior numero di veicoli circolanti rispetto ai quindici Paesi dell’Unione Europea.

In Italia, il grado di diffusione dell’automobile è molto elevato: nel 19981 circolavano oltre 35 milioni di autoveicoli, corrispondenti, in media, ad un veicolo ogni 1.9 persone; tale rapporto è il più elevato nella Unione Europea, pari soltanto a quello del Lussemburgo. Complessivamente, l’87% dei nuclei familiari possiede almeno un’automobile; se poi si considera che le famiglie in possesso di più di un mezzo sono sempre più numerose, si comprende come nella realtà italiana, e più in generale in quella europea, il concetto di vettura individuale tenda ormai a prevalere rispetto a quello di vettura familiare.

Le ragioni del successo dell’auto sono note: il suo utilizzo ha determinato un enorme miglioramento nella libertà di spostamento degli individui, non confrontabile con nessun altro mezzo di trasporto; l’automobile rappresenta un mezzo di trasporto tipicamente individuale, dall’uso altamente flessibile: si parte quando si vuole, dal punto di origine fino a destinazione finale senza necessità di trasbordi, salvo specifiche limitazioni alla circolazione nei centri storici di alcune aree urbane. L’auto può essere guidata da qualsiasi persona adulta, fatto salvo naturalmente il rispetto dei requisiti psico-fisici e delle norme di sicurezza previste dalla legge; dato poi l’aumento del tenore di vita e della conseguente domanda di mobilità, essa, nuova o usata, è diventata praticamente indispensabile a quasi tutti i cittadini di un Paese occidentale.

Per queste ragioni, l’auto è ormai diventata il prodotto più importante, oltre che economicamente più impegnativo da acquistare per una famiglia o un individuo, dopo la propria abitazione; i costi legati al suo uso assorbono una quota significativa delle spese correnti di un bilancio familiare. Il suo elevato valore d’uso è dimostrato dalla notevole disponibilità a pagare che l’utente dell’auto dimostra di avere sia al momento dell’acquisto (nell’ambito del quale giocano un importante ruolo anche motivazioni di carattere feticistico, legate all’uso dell’auto come statussymbol, ecc.) sia soprattutto nella fase di utilizzo del mezzo, come la bassa elasticità della domanda al prezzo della benzina sta a testimoniare. La diffusione dell’automobile ha determinato a sua volta profonde trasformazioni strutturali nell’uso stesso del territorio, nelle aree urbane e in quelle extra-urbane, nelle decisioni localizzative delle imprese, nelle attività lavorative ed extra-lavorative delle famiglie e nella ridefinizione delle aree abitative.

La presenza di infrastrutture di trasporto stradale sul territorio influisce sul grado di accessibilità di un’area e ne influenza i valori fondiari ed immobiliari in misura direttamente proporzionale al livello di disponibilità di automobili private rispetto alla popolazione presente. L’insieme di questi fattori ha contribuito a modificare le caratteristiche stesse degli spostamenti delle persone: la distanza media fra il domicilio ed il luogo di lavoro è, secondo diversi studi, raddoppiata negli ultimi due decenni, ma anche le attività extra-lavorative l gate al tempo libero, allo sport ed al turismo hanno comportato un considerevole aumento delle distanze percorse e del numero di spostamenti giornalieri. Se in passato la diffusione del mezzo privato si è verificata con un ritmo molto elevato, alcuni segnali sembrano indicare tuttavia come ci si stia progressivamente avvicinando verso una fase di sostanziale saturazione del mercato. Come il grafico 3 tende a dimostrare, è possibile prevedere ciò che potrà avvenire in Europa nell’arco dei prossimi 15- 20 anni, sulle orme di quanto sta già accadendo negli Stati Uniti.

Nel caso italiano, in particolare, due considerazioni sembrano avvalorare tale tesi: da un lato, la riduzione dei tassi di crescita del parco delle autovetture, che farebbe pensare che un aumento illimitato del numero di autoveicoli non sia più prevedibile in futuro; dal 1992, infatti, il tasso di incremento dei veicoli circolanti in Italia ha subito un netto rallentamento, solo in parte controbilanciato dalla ripresa legata agli incentivi introdotti nel biennio 1997-98; dall’altro, il fatto che le seconde e terze auto siano aggiuntive rispetto alla prima; ciò fa ritenere come esse siano destinate a circolare tendenzialmente meno delle altre, con evidenti conseguenze sia sulle spese legate all’uso del mezzo, sia sul possibile impatto di carattere ambientale. Hanno contribuito a consolidare tale tendenza il generale rallentamento della crescita economica nel suo complesso, la riduzione dei tassi di incremento demografico, le difficoltà di circolazione e soprattutto di sosta che, in modo particolare nelle grandi aree urbane, costituiscono un oggettivo deterrente all’acquisto di automezzi aggiuntivi.

L’elevata pervasività del bene auto nella vita quotidiana dei cittadini europei ha reso particolarmente attuale ed acceso il dibattito circa gli indirizzi e le modalità di intervento dello Stato nel settore. Fra i diversi aspetti presi in esame, si ricordano in particolare quelli legati alla fiscalità sull’auto, che verranno trattati in modo diffuso ed approfondito nel prossimo capitolo e quelli legati al fenomeno dei costi esterni che un eccessivo uso del mezzo tende a provocare. Essi riguardano: a) un’usura eccessiva delle infrastrutture, a cui si collegano interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria particolarmente frequenti ed onerosi2; b) i costi imposti all’insieme della comunità, relativi all’inquinamento atmosferico, acustico ed all’incidentalità; c) i costi prodotti dalla congestione e che gravano in primo luogo sugli stessi utenti delle strade. Tali costi, che in buona parte dovrebbero essere attribuiti all’erronea pianificazione del territorio, assumono valori più elevati là dove i flussi di traffico dovuti a spostamenti di tipo diverso (urbani ed extra-urbani) tendono a sovrapporsi, come accade ad esempio in prossimità delle grandi aree metropolitane, nelle zone ad elevato pregio ambientale o turistico, quando ad un intenso traffico passeggeri si sovrappone anche quello delle merci, e/o in determinate ore del giorno.