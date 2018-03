Spermatozoi shock: Una carenza porta infarto e ictus

La concentrazione ritenuta normale è di 15 milioni ogni millilitro, ora, negli ultimi 40 anni il numero degli spermatozoi nei maschi europei, nordamericani, neozelandesi, australiani è diminuito della metà, passando da 99 milioni a 47 milioni per millilitro. Lo dice uno studio israeliano che ha messo insieme 185 ricerche fatte nel corso degli anni, anche i cinesi non stanno tanto bene, hanno osservato 30.000 negli ultimi 15 anni dai 22 ai 44 anni, la diminuzione della concentrazione Quasi del 40%. Dovremmo preoccuparci? Sembra di sì, perché oltre a diminuire inesorabilmente il numero, e anche una questione di qualità.

L’ha studiata per 50 anni, università di Copenaghen, il risultato: Diminuzione complessiva della fertilità maschile in concomitanza di tumore ai testicoli e disfunzioni casuati da cosa non si sa.l’università di Napoli invece ha osservato 85 omini che lavorano ai caselli stradali, e lo studio ha dimostrato che l’esposizione continua agli ossidi dell’azoto e al piombo danneggia la qualità dello sperma negli uomini giovani e di mezza età. C’è poi lo studio sugli effetti del cellulare, coinvolti 32 uomini in salute e i campioni esposti per 5 ore alle radiazioni, risultato: Frammentazione del DNA e riduzione della mobilità degli spermatozoi, diventano lenti. Ora fra le coppie sterili che si sono rivolte alla fecondazione assistita, dal istituto superiore della sanità, sappiamo che di infertilità maschile e del 29,3, ed è dovuta anche alla qualità degli spermatozoi. E l’esposizione a radiazioni, sostanze tossiche, inquinanti di traffico urbano, pesticidi, materie plastiche, e fumo di sigaretta gli fa male.

La qualità del liquido seminale di un uomo è un indicatore del suo stato di salute generale. Lo sostiene un recente studio del Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali dell’Università degli Studi di Brescia, coordinato dal Prof. Alberto Ferlin, endocrinologo e andrologo, pubblicato, in questi giorni, da Bbc e Forbes. Lo studio, che ha valutato la qualità degli spermatozoi, la funzione riproduttiva, i rischi metabolici e la salute cardiovascolare generale nella più grande casistica finora riportata, ha coinvolto 5,177 partner maschili di coppie infertili italiane, ed è stato premiato al Congresso americano di endocrinologia, a Chicago.

“Il nostro studio mostra chiaramente che la bassa concentrazione spermatica è associata ad alterazioni metaboliche, a rischi cardiovascolari e ad una ridotta massa ossea” riferisce Alberto Ferlin, che aggiunge anche che “l’uomo infertile può avere importanti problemi di salute generale o fattori di rischio che possono compromettere sia la qualità di vita che la spettanza di vita. La valutazione dello stato di fertilità conferisce agli uomini un’opportunità unica per una valutazione generale della salute e una prevenzione di importanti malattie, quali obesità, dislipidemie, ipertensione, malattie cardiovascolari e osteoporosi”.

Nello specifico, lo studio ha dimostrato che gli uomini infertili con bassa concentrazione spermatica, rispetto a quelli che invece hanno una qualità normale del liquido seminale, hanno più frequentemente sovrappeso, ipertensione, livelli di colesterolo “cattivo” (LDL) e trigliceridi più elevati e un colesterolo “buono” (HDL) ridotto. Questi soggetti hanno un’altra frequenza di sindrome metabolica, rappresentata da un insieme di questi e di altri fattori che incrementano il rischio di sviluppare diabete, malattie cardiache e ictus. Anche la resistenza all’insulina, un altro problema che rappresenta una spia del diabete, è più frequente in questi soggetti. Questi dati sono estremamente importanti anche perché stiamo parlando di una popolazione di soggetti giovani, in età fertile, quindi di 30-35 anni.

I ricercatori hanno dimostrato inoltre che gli uomini con un basso livello di spermatozoi hanno un rischio 12 volte maggiore di manifestare ipogonadismo, cioè bassi livelli di testosterone, il più importante ormone “maschile” prodotto dai testicoli. La metà degli uomini con un basso livello di testosterone presenta già a questa giovane età segni di osteoporosi, che è stata rilevata tramite la densitometria ossea. Ciò non significa che l’infertilità sia la causa degli squilibri metabolici e della osteoporosi, ma piuttosto che la qualità seminale è uno specchio della salute generale dell’uomo.

La principale conclusione, sostiene Ferlin, è che il trattamento dell’infertilità maschile non dovrebbe focalizzarsi solo nel cercare di avere un figlio. Quando in un soggetto con problemi di infertilità si riscontrano altri problemi di salute come sovrappeso, un alto livello di colesterolo o ipertensione, il soggetto deve essere seguito nel tempo indipendentemente dall’ottenimento di una gravidanza, sia naturalmente che mediante tecniche di riproduzione assistita. In questi soggetti, infatti, un cambiamento degli stili di vita o il ricorso precoce a cure specifiche rappresentano un mezzo straordinario di prevenzione di malattie potenzialmente pericolose. Gli uomini delle coppie che hanno difficoltà ad avere figli dovrebbero ricevere una corretta diagnosi ed essere ben seguiti dal loro andrologo, senza saltare tappe alla ricerca di una gravidanza e ricorrere troppo facilmente a cure poco efficaci o eccessivamente “tecnologiche” trascurando la loro salute generale.

L’apparato riproduttivo maschile ha organi interni ed esterni, è formato da ghiandole genitali (i testicoli) e da un sistema escretore (le vie spermatiche), che portano gli spermatozoi prodotti all’esterno, attraverso il pene. I testicoli sono due ghiandole simmetriche, di forma ovale, che nell’adulto hanno le dimensioni di due piccole noci. Sono alloggiati al di fuori della cavità addominale, in una sacca cutanea che prende il nome di scroto. Sempre nello scroto si trova l’epididimo, una struttura tubolare posta dietro al testicolo. Da quest’ultimo origina il primo tratto delle vie seminali che prende il nome di dotto deferente. Questo tubicino dallo scroto entra nel canale inguinale, raggiunge la prostata e si ingrandisce formando un’ampolla, che costituisce la vescicola

seminale, struttura di deposito e produzione di alcune componenti del liquido seminale. Dalle vescicole seminali parte il dotto eiaculatore che, attraverso la prostata, sbocca nell’uretra che porta al pene. La prostata è una ghiandola delle dimensioni di una castagna, situata nella cavità pelvica, responsabile anch’essa della formazione di una parte del fluido che compone il liquido seminale. Il testicolo ha due funzioni essenziali: la produzione degli spermatozoi, le cellule germinali maschili, in un processo chiamato spermatogenesi, e la sintesi di ormoni sessuali maschili, tra cui il più importante è il testosterone, in un processo chiamato steroidogenesi. A differenza della donna in cui l’attività dell’ovaio avviene in modo ciclico, gli spermatozoi, il liquido seminale e gli ormoni maschili vengono prodotti ininterrottamente dalla pubertà fino alla vecchiaia. Erroneamente si pensa che l’apparato genitale maschile sia particolarmente forte e resistente. In realtà può andare incontro a diverse problematiche, soprattutto durante le fasi dello sviluppo. I disturbi più comuni vanno dalle alterazioni della cute che riveste il pene, alla posizione anomala del testicolo, alle frequenti infezioni delle vie seminali, al tumore testicolare fino al diffusissimo varicocele. Tutte queste condizioni possono minare il potenziale di fertilità del maschio. I maschi devono imparare a conoscere i propri organi genitali attraverso, per esempio, l’autopalpazione dei testicoli, al fine di saper riconoscere precocemente eventuali alterazioni e ricorrere all’aiuto medico in tempo utile. A partire dai 15 anni è consigliabile eseguire almeno una volta al mese l’autopalpazione, che dovrebbe essere una pratica abituale per gli uomini, così come per le donne deve esserla quella del seno.

COME SI ESEGUE L’AUTOPALPAZIONE Davanti allo specchio controllate che lo scroto non presenti rigonfiamenti. 1.Ponete l’indice e il medio sulla zona inferiore del testicolo e il pollice su quella superiore; eseguite un piccolo movimento rotatorio in modo da assicurarvi che non ci siano escrescenze sospette. Non si deve sentire dolore. 2. Se si sente una formazione sospetta nel testicolo, occorre chiedere subito il parere del medico: potrebbe avere una natura benigna o essere dovuta a una infezione, ma potrebbe anche essere provocata da un tumore. Occorre però imparare a conoscere l’epididimo, cioè la morbida struttura tubolare che si trova dietro il testicolo e che trasporta lo sperma dai testicoli al pene: può venire scambiato per una escrescenza sospetta creando falsi allarmi. 3.Se durante l’autopalpazione sentite quello che secondo i medici dà l’impressione di essere “un sacchetto di vermi”, di solito nella parte posteriore più alta del testicolo, è bene consultare un andrologo perché potrebbe trattarsi di varicocele.

Il peso L’obesità e l’eccessiva magrezza causano ben il 12% del totale dell’infertilità. Un’alimentazione equilibrata, per quantità e qualità dei cibi, è un requisito fondamentale per mantenere la salute, riproduttiva e non. L’obesità, che è favorita dal lavoro sedentario, dalla scarsa attitudine all’esercizio fisico e da una alimentazione basata su alimenti ad alta densità energetica, ricchi di grassi e zuccheri e poveri di fibra, influisce negativamente sullo sviluppo sessuale. Il grasso corporeo tende infatti ad accumulare estradiolo, un ormone femminile che induce un precoce sviluppo. All’aumentare del peso, i cicli mestruali diventano sempre più irregolari fino ad un possibile scompenso della funzione riproduttiva nel giro di pochi anni. Nelle ragazze fortemente sottopeso (a causa dell’assenza della massa grassa, indispensabile nella donna per un equilibrio di ormoni sessuali) possono invece scomparire le mestruazioni (amenorrea), per una carenza estrogenica. Anche un’intensa attività sportiva, non compensata da un’adeguata alimentazione, può determinare questa conseguenza (si parla in questo caso di “triade dell’atleta”). Per salvaguardare la tua fertilità per prima cosa… Un occhio alla bilancia e tanta attenzione al buon cibo sano!

Il fumo Il fumo fa malissimo: anche alla fertilità. Circa il 13% dell’infertilità femminile dipende da questa causa. È molto dannoso per le ovaie ed è tanto più dannoso a seconda di quante sigarette si fumano e del numero di anni dai quali si fuma. In più, può anticipare il periodo della menopausa e aumenta l’incidenza di osteoporosi. Anche gli uomini sono a rischio: il fumo compromette il processo di produzione degli spermatozoi, la loro concentrazione, la motilità (capacità di muoversi), la vitalità e la morfologia. E le sigarette possono mandare in crisi anche la virilità… sono infatti tra i maggiori colpevoli delle disfunzioni sessuali, soprattutto per gli under 40. Smettere subito è una questione di rispetto per te e chi ti sta vicino: anche il fumo “passivo”, infatti, può avere effetti negativi. Fumare, inoltre, aumenta moltissimo il rischio cardiovascolare e quello oncologico: • la speranza di vita di un fumatore è dieci anni inferiore a quella di un non fumatore. • chi fuma ha un rischio di mortalità, a causa di una coronaropatia, superiore da 3 a 5 volte rispetto a chi non ha questa abitudine. In Italia si stima che il fumo sia responsabile del 91% di tutte le morti per cancro al polmone negli uomini e del 55% nelle donne, per un totale di circa 30.000 morti l’anno.

L’alcol È risaputo che l’abuso di alcol danneggia molti organi ed interferisce con molte funzioni vitali. In particolare l’alcol causa danni diretti alle cellule, soprattutto del fegato e del sistema nervoso centrale, ed è inoltre una sostanza potenzialmente cancerogena. L’abuso di alcol ha un ruolo rilevante ed incide negativamente sulla fertilità. L’alcol infatti interferisce con il funzionamento delle ghiandole che regolano la produzione degli ormoni sessuali e questo causa una riduzione della fertilità sia nell’uomo che nella donna. Nell’uomo alcolista si riscontrano fenomeni quali ipogonadismo, riduzione dei livelli di testosterone ed LH, aumento dei livelli di estrogeni, basso numero di spermatozoi ed alta incidenza di alterazioni morfologiche degli stessi. Ciò può comportare impotenza, infertilità ed alterazione delle caratteristiche sessuali secondarie, quali ad esempio la barba. Nelle donne l’abuso di alcol può essere responsabile di una minore produzione degli ormoni femminili determinando una insufficienza ovarica che si manifesta con irregolarità mestruali fino alla scomparsa del ciclo, assenza di ovulazione, infertilità e menopausa precoce.

Fra queste malattie, una fra le più insidiose è l’infezione da Chlamydia: diffusissima e senza sintomi manifesti, causa circa il 50% delle infiammazioni pelviche. Colpisce soprattutto donne molto giovani, sessualmente attive, dai 15 ai 21 anni. Spesso non ci si accorge dell’infezione anche per 10 o 15 anni, periodo in cui la Chlamydia può arrecare danni all’endometrio e alle tube di Falloppio, provocando così sterilità. Questa infezione rappresenta inoltre un fattore di rischio anche per la fertilità maschile, causando uretrite, epididimite e prostatite. Uno degli strumenti per proteggersi dalle malattie sessualmente trasmissibili (MST) è il preservativo (condom), da utilizzare sempre fin dall’inizio del rapporto. È consigliabile comunque approfondire le informazioni sulle misure di prevenzione da adottare consultando il proprio medico di fiducia.