Carlotta Benusiglio: non si esclude che sia stata uccisa

In questi giorni sono stati resi noti i risultati della nuova autopsia disposta sul corpo di Carlotta Benusiglio, 37 anni e una carriera ben avviata come stilista, morta in circostanze a dir poco anomale nella notte tra il 30 e il 31 maggio 2015. Carlotta era stata ritrovata impiccata con una sciarpa a un albero a pochi metri dalla sua abitazione. Secondo gli esperti nominati dal Gip, la causa di morte sarebbe da riferire “con grande probabilità a una asfissia prodotta da impiccamento”. Sempre secondo i periti, non ci sarebbero elementi per affermare con assoluta certezza che Carlotta sia stata uccisa.

È per tale ragione che viene avanzata l’ipotesi suicidaria, perché sul corpo non vi sarebbero “lesioni riconducibili a un’eventuale strangolamento con successiva sospensione del corpo”.

Ma i legali e i consulenti della famiglia la pensano in maniera diversa. E, a mio avviso, l’accertamento medico-legale appena depositato non basta per escludere l’ipotesi omicidiaria dal momento che non ha sciolto una serie di dubbi in merito alla vitalità, o meno, del solco trovato sul collo di Carlotta. Solco che i periti del Gip hanno attribuito al segno lasciato dalla sciarpa indossata da Carlotta e utilizzata per l’impiccamento.

C’è poi da spiegare il trauma violento patito da Carlotta sul lato sinistro del collo che le ha fratturato parte della tiroide. Trauma che Carlotta ha sicuramente subito mentre era viva. Attualmente sotto inchiesta per omicidio volontario c’è proprio l’ex compagno di Carlotta, che nega di aver mai messo le mani addosso a Carlotta. Ma a smentirlo è stata la stessa Carlotta in un memoriale e in alcune mail che hanno comportato l’apertura a suo carico anche di un’inchiesta per stalking.

