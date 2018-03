Carolyn Smith rivela: il tumore è tornato

Il male che l’ha colpita nel 2015, il tumore al seno, per i giudizi mai banali che, da 10 anni a questa parte, dà come presidente di giuria a Ballando con le stelle, trasmissione che l’ha resa uno dei volti più amati dello spettacolo. Lo fa anche stavolta: sorprende quando, con il sorriso sulle labbra, affida a Gente il racconto della sua nuova lotta: «Ho un altro intruso», così lei chiama il cancro. «È esattamente dello stesso tipo del primo, aggressivo, ma per fortuna molto piccolo e molto circoscritto. Sapevo di una possibile recidiva, non me l’aspettavo così in fretta.

Comunque sto bene». A colpire è la sua inesauribile forza: «Non nego, alla notizia, di avere vissuto attimi terribili. Mi sono isolata un po’, finché non ho capito quale fosse la strada da percorrere». Un sospiro e prosegue: «A spaventarmi era l’ignoto. Ora che i medici mi hanno detto cosa mi aspetta mi sono tranquillizzata. Devo sottopormi a 16 sedute di chemioterapia, una a settimana, il venerdì, il giorno prima della diretta di Ballando. Temevo poi il metodo, perché durante le precedenti terapie non mi trovavano mai le vene e mi pungevano dappertutto. Stavolta ho il port sottopelle [il dispositivo di accesso vascolare impiantabile per un rapido accesso venoso, ndr], non ho paura».

Il coraggio di Carolyn, che ha voluto condividere la sua prima esperienza con il male anche attraverso il libro Ho ballato con uno sconosciuto, è da Oscar: «Ora ballo con un conosciuto», scherza. «Non mi ritengo un supereroe, ma una donna normale che ha una posizione forse privilegiata dalla quale parlare di questa sfida. Posso dare forza a chi si trova nella mia stessa situazione. Mi batto per la prevenzione, io mi sottopongo a controlli ogni tre mesi. Sono anche testimonial Airc, l’associazione italiana per la ricerca sul cancro. Quando ho scoperto il ritorno dell’intruso avevo partecipato a un convegno a Montecitorio: era il 26 gennaio».

Quella sera Carolyn si sottopone a un’ecografia, a Roma, dalla professoressa Adriana Bonifacino («il mio angelo custode», precisa la Smith), il responso è chiaro: c’è una piccola lesione a livello infrapectorale. Verrà curata con un cocktail di farmaci di ultima generazione, a bersaglio molecolare, su misura, che vanno a selezionare le cellule malate. Forse non perderà nemmeno i capelli. A spingere Carolyn all’ecografia è stata una serie di sintomi, che non ha sottovalutato. «Durante le feste di Natale la bronchite asmatica con cui combatto da un anno e mezzo si aggrava: ho un’infezione polmonare e non respiro più. Io, però, sto facendo un congresso di danza a Treviso con la mia Academy. Non posso smettere, ci sono partecipanti da tutto il mondo che non voglio deludere. Tutte le mattine faccio una flebo in ospedale e poi torno al lavoro». Poi tocca al braccio sinistro: «Noto un gonfiore anomalo, penso a una flebite, ma non è così».

In quegli stessi giorni Carolyn riceve dei segni dall’adorata madre Moyra, scomparsa nel 2008: «Quando bevevo il cappuccino, sulla schiuma comparivano degli angeli e lei prima di morire mi aveva regalato due angeli di vetro che tengo davanti al letto. Craig Warwick il sensitivo che ha partecipato all’Isola dei famosi, ndr] mi ha spiegato che mamma voleva proteggermi da qualcosa». C’è poi il ruolo di Sir Scotty, uno dei due yorkshire di Carolyn (l’altra si chiama Lady Beautiful Butterfly): «Una sera ha iniziato a grattare e ad annusarmi la mammella sinistra, io gli dicevo: “Amore, è gia finito tutto”. Ma mi ha messo la pulce nell’orecchio. Quando ho saputo dell’intruso l’ho ringraziato per avermi avvertito». Era stato sempre lui, Scotty, a sal tare di continuo sul seno della Smith nell’autunno del 2015. Così lei aveva sentito una pallina gonfia e dura, grande come la punta di un dito: il tumore. Furono mesi difficili: la mastectomia, poi un’altra operazione per togliere l’espansore, l’impianto di protesi temporanea che le ha fatto infezione. In totale, si è sottoposta a 24 chemio e 25 radioterapie.

Ora comincia una nuova battaglia. «La combatto e vado in Tv», dice Carolyn, che quest’anno festeggia il decennale a Ballando con le stelle. «All’inizio, in trasmissione, è stato difficile. La gente non capiva i miei giudizi tecnici. Ricordo una volta, dopo avere letto i commenti su di me su Facebook, di avere pianto in piazza di Spagna. Le persone mi fermavano per strada per dirmi perfida o bastarda. È durata circa tre anni». Poi la svolta: «Merito anche del mio italiano che è migliorato», sorride. «Accanto a cattiva hanno iniziato a dirmi brava. Ma io non sono cattiva, piuttosto severa e giusta. Di ogni ballerino in gara faccio sempre un profiling, mi preparo, studio». A proposito dei concorrenti, la Smith rivela chi gli è rimasto nel cuore: «Alessio Di Clemente, che ha partecipato nel 2009: è stato l’unico che è riuscito a ingannarmi.

Quando si è vestito da cowboy era così espressivo e inserito nella coreografia che non ho guardato i passi. Ho sussurrato: “Che bono!”. Guillermo Mariotto l’ha ripetuto a microfoni accesi e per anni tutti hanno preso in giro i miei ormoni impazziti». Anche di Giorgio Albertazzi, scomparso lo scorso anno, ha un ricordo speciale: «Veniva criticato per il ballo, ma aveva una straordinaria capacità interpretativa e la danza è anche questo. Una volta ha recitato in pista, mi ha fatto venire i brividi. Sono stata anche a teatro a vederlo e mi ha dedicato un monologo: non lo scorderò mai». Un esempio è stato l’atleta paralimpico Oney Tapia, divenuto cieco per un incidente: «Ha più visione di chi possiede la vista. Non si è mai lamentato». E tra le donne? «Anna Tatangelo è stata la più sensuale, Anna Oxa la più polemica. Abbiamo discusso perché si esibiva sempre scalza o con le scarpe basse. Quando ha indossato i tacchi è caduta.

Non ci siamo mai più sentite e mi spiace, è un’artista straordinaria». La fuoriclasse, per Carolyn, resta Milly Carlucci: «È l’ultima istituzione della Tv. Una sorella per me, elegante, per nulla invadente. Una donna di classe. Mai fuori posto. Incoraggiante e stimolante». Proprio come lei, facciamo notare. Sono in moltissimi, sui social e vis-à-vis, a ringraziarla quotidianamente per il coraggio che, attraverso la sua storia, infonde: «Ancora una volta ho deciso di non nascondermi: per me ormai è una missione fare capire che il tumore non deve essere un tabù e sostenere gli altri. Rallenterò soltanto un po’ gli impegni. È dal 2015 che lavoro senza sosta, stavolta voglio curarmi per bene e mangiare come si deve. A Ballando, però, non faccio sconti a nessuno, siete avvertiti». Insomma, la temuta presidente di giuria conferma il suo motto: «Sorrido e non mollo mai».