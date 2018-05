Casamonica impongono il “rispetto” nei quartieri dove vogliono comandare. Una violenza inaudita.Le immagini shock

Casamonica fanno irruzione in un bar di Anagnina e aggrediscono una donna disabile e il barista che si ribellano al loro potere: è successo la domenica di Pasqua. La donna viene massacrata a colpi di cinta, calci e pugni, mentre il barista (come si vede nel video) preso ha bottigliate in faccia. Le vittime trovano il coraggio di denunciare. I membri del clan hanno inferto la loro punizione perché non erano stati serviti per primi al loro ingresso nel locale, ritenendo così di aver subito un affronto.