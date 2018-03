Case stampate in 3D: quanto costano? ed in quanto tempo? Video

E’ stato lo scheletro di un’ameba a segnare la svolta decisiva nei progetti di Enrico Dini, intraprendente ingegnere-imprenditore che da anni rincorre un sogno: rivoluzionare il mondo delle costruzioni. Per oltre un secolo il cemento armato c stato l’unico sistema per costruire: pilastri verticali colati in casseformi e solai orizzontali gettati in opera ci hanno abituato a pensare che gli edifici non possono assumere altre forme se non quelle di un parallelepipedo. Certo, qualcuno si c sbizzarrito con forme strane, ma realizzare superfici a doppia curvatura richiede processi elaborati e costosi.

«Eppure i nuovi software CAD 3D consentono agli architetti di concepire e progettare costruzioni di forme complesse», spiega Dini, «dimostrando che la tecnologia di costruzione è in ritardo rispetto a quella offerta dal computer design». D’altra parte la richiesta di forme libere e organiche è in continuo crescendo, dai piccoli oggetti di arredamento e di design alle sculture o all’arredo urbano.

Ma come passare dal disegno alla costruzione? «La stereo litografia, nota anche come stratificazione 3-D o stampa 3D, c stata inventata negli anni ’8Oc consente di realizzare oggetti tridimensionali di qualunque forma partendo da un file», prosegue Dini. «Mi sono chiesto perche, se da una stampante del genere possono uscire oggetti di tutte le forme, non possano nascere così anche gli edifìci. È solo una questione di scala e di materiali». Così Dini ha cominciato a pensare che fosse possibile passare dalle cose alle case, usando la stessa tecnologia.

La sua storia è quella di tanti innovatori che all’inizio vengono guardati con un po’ di sospetto. Ma, fedele al motto di G. Bernard Shaw “Il progresso dipende dagli uomini non ragionevoli”, Dini non si è mai scoraggiato, sostenuto dalla famiglia c dagli amici e di fare la fine di Meucci», dice con la tipica ironia toscana, c aggiunge: «Non ho inventato nulla. Ho semplicemente aperto la strada per l’applicazione su larga scala di un processo che è già in funzione».

Sì, ma l’ameba cosa c’entra?

Dopo aver investito tempo e denaro per realizzare la sua stampante e dopo aver costruito in questo modo colonne c modellini di case, Dini si c messo alla ricerca di qualcuno che credesse nel suo progetto: l’ha trovato a Londra, nientemeno che nello studio di architettura di Norman Fosoei; uno dei più importanti al mondo, a cui aveva inviato una maile dove è stato convocato nel giro di pochi giorni. Lì si è trovato di fronte un brillante architetto italiano, Andrea Morgante, che ha voluto metterlo alla prova.

«Gli ho illustrato la macchina e gli ho detto: fai quello che vuoi. Così lui ha scaricato da internet la radiolaria, lo scheletro di un’ameba, l’ha riproposto in scala e mi ha dato il disegno trasformandolo in una sorta di gazebo».

Così Radiolaria è diventato il simbolo di questo processo: ora una di queste forme, alta 7 metri, sarà collocata in una rotonda di Pontedera, cittadina natale di Dini, a dimostrare che questa tecnologia consente di concepire e realizzare qualunque tipo di struttura in forma libera e articolata al suo interno.

Per inseguire il suo sogno Dini non ha esitato a ipotecare la casa. Ma, ora che la sua invenzione è stata accolta con successo all’estero, sono in molti a cercare questo ingegnere che realizzava macchinari per calzature e che per anni è stato considerato un visionaria L’oggetto viene sezionato in tante fettine orizzontali di spessore costante di pochi mm che vengono letteralmente stampate strato per strato da una macchina che deposita sabbia e vi “scrive” sopra l’immagine della sezione, spruzzando un inchiostro che solidifica la sabbia, mentre quella circostante resta inerte c serve a fare da sostegno alle parti solidificate. A ogni strato la mac china si solleva di pochi millimetri per stampare la sezione successiva fino alla fine del disegno. A quel punto, rimuovendo la sabbia non legata, emerge l’oggetto somma di tutti gli strati incollati assieme. Questa tecnologia permette a designer e architetti di esplicare tutto il potenziale creativo messo a disposizione dai moderni software c di realizzare fisicamente strutture di qualsiasi forma.

«Al momento siamo riusciti a realizzare una stampante in grado di costruire una struttura grande al massimo 6 metri su ogni lato, in sostanza un cottage. La macchina è una struttura smontabile con un braccio di stampa che conta ben 3.000 valvole. Ovviamente possiamo costruire l’edificio intero oppure in blocchi perché a volte può essere conveniente spostare la stampante, per esempio per realizzare un intero villaggio, mentre in altri casi è meglio tra sportare i blocchi». In ogni caso, con un mese di lavoro si può costruire una villetta, risparmiando almeno il 30% sui costi, perché la vera rivoluzione è proprio quella di automatizzare un settore ancora fortemente legato alla manodopera. Serve poca energia e si utilizzano sabbie e materiali locali, fatti ovviamente gli studi del caso perche non tute le sabbie sono uguali. E infatti i brevetti depositati sono due: per la costruzione di un pezzo intero sul cantiere o per la realizzazione di più pezzi da trasportare. I diritti di sfruttamento di proprietà fanno capo alla londinese Mono lite Uk Ltd, mentre la Dinitech Srl si occupa della commercializzazione in Italia.

Flessibile ed ecocompatibile

La possibilità di realizzare edifici e strutture con forme libere, tanto cara a Gaudi, ha cominciato a girare il mondo e ora il problema di Dini c far fronte a tutte le richieste, alcune delle quali ancora top secret. Nel 2010 partirà la stampa di Villa Roccia, 300 metri quadrati alle spalle di Porto Rotondo (foto di apertura di questo servizio). Intanto nel suo capannone Dini ha uno staff di tecnici che procede con i test sulle rocce; l’innovazione tecnologica si estende poi al materiale impiegato come legante, perché buona parte dei prodotti chimici utilizzati dal sistema sono derivati dall’acqua di mare, estratti per evaporazione utilizzando prevalentemente energia solare, con fortissima riduzione di emissione di CO>

Al convegno di Chicago sul futuro dell’industria delle costruzioni, che ha chiuso un’importante fiera del settore, D-Shape è stato dichiarato “il sistema di costruzione rapida per edilizia più vicino al mercato in quanto caratterizzato da indubbi vantaggi in termini di compatibilità ambientale e flessibilità produttiva”. Ma Dini non è uomo che si crogiola sugli allori. Il 19 ottobre la Monolite, con il gruppo di imprese Alta Spacc, Fostcr&partncrs c la Scuola Sant’Anna di Pisa, ha vinto il bando dell’Agenzia spaziale europea nell’ambito del programma Aurora, che prevede l’invio di un Lander europeo sulla Luna nel 2020. Con questo progetto, finalizzato all’applicazione della tecnoio già D-Shape sulla Luna, l’ingegnere visionario porterà la sua stampante nientemeno che sul nostro satellite per applicare la tecnologia utilizzando il suolo lunare. «Stiamo studiando i problemi legati all’assenza di gravità, ma siamo sicuri di potercela fare».

Le case del futuro, stampate in 3D nel giro di ventiquattro ore, arriveranno inizialmente a El Salvador, uno dei paesi più poveri al mondo. New Story e Icon, le due società che hanno sviluppato la stampante 3D in grado di costruire abitazioni, hanno deciso di ribaltare le abitudini: l’innovazione servirà per primi i più poveri, e poi si vedrà. Quanto costeranno queste case? Poco, pochissimo: tra i 3.500 e i 4.000 dollari.

L’annuncio è arrivato lunedì 12 marzo da Austin, in Texas, dove è in corso il South by Southwest, un festival annuale che mescola conferenze, film e musica. Proprio nella città statunitense è stata svelata la stampante, che si chiama Vulcan, e rappresenta il fulcro dell’innovazione. È trasportabile su camion, in modo da essere ricollocata per stampare case anche altrove, utilizza materiali facilmente rintracciabili, e agisce stampando la casa un livello dopo l’altro, come fossero mattoni appoggiati l’uno sull’altro. E alla fine viene fuori un’abitazione le cui dimensioni variano dai 55 ai 75 metri quadrati: due camere, una cucina e un bagno (mentre il tetto non viene stampato ma costruito a parte) costruite secondo gli standard dell’International Building Code. Proprio ad Austin le due società hanno collocato un’abitazione costruita grazie a Vulcan. La casa si presenta così.

Quella in mostra ad Austin non è che un esempio, una sorta di casa-modello che lo staff di Icon utilizzerà per testarla e eventualmente valutare migliorie. Le prime vere abitazioni verranno costruite a El Salvador, il paese dell’America Centrale affacciato sull’oceano Pacifico, nei prossimi diciotto mesi. Il progetto è costruire una comunità di cinquanta case, per cominciare. “Milioni di famiglie non hanno un tetto sotto cui vivere, cioè il bisogno più basilare dell’uomo”, spiega New Story, una no-profit già da tempo attiva nel fornire abitazioni a famiglie che si trovano in povertà a Haiti, El Salvador, Messico e Bolivia. Insieme a New Stoty, a sviluppare la stampante 3D ci ha pensato Icon, un’azienda di costruzione secondo cui Vulcan e la tecnologia di stampa 3D “miglioreranno di dieci volte” la costruzione delle abitazioni, grazie a tecniche più veloci, con meno sprechi e più economiche. Senza considerare poi la possibilità di cambiare il disegno delle case, un’eventualità facilmente offerta dal meccanismo di progettazione che sta alla base di questo tipo di stampa: per apportare modifiche alla struttura è infatti sufficiente modificare la tavolozza di disegno.