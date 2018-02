Caserta, 16enne accoltella professoressa in aula perché infastidito dall’interrogazione

E’ davvero incredibile quanto accaduto nella giornata di ieri a Caserta dove un ragazzo di 17 anni studente all’istituto superiore Ettore Majorana di Santa Maria a Vico ha accoltellato la professoressa di italiano che voleva interrogarlo per fargli recuperare una insufficienza. Secondo quanto riferito dai militari L’alunno si sarebbe presentato a scuola con un coltello e improvvisamente si sarebbe scagliato contro la professoressa di italiano colpendola al Volto davanti gli occhi attoniti dei compagni proprio mentre erano in corso le lezioni. Il giovane avrebbe cominciato ad offendere pesantemente la donna Per poi finire, colpendola al Volto con un coltello. Visti gli scarsi risultati a scuola del 17enne pare che la professoressa volesse interrogarlo per potergli fare recuperare un’insufficienza ed è stato proprio in quel momento che l’uomo avrebbe estratto il coltello e scagliato contro la donna e rimasta ferita alla guancia sinistra. Immediati i soccorsi che hanno trasportato la donna presso l’ospedale di Maddaloni dove è stata giudicata guaribile in 15 giorni.

A richiamare l’attenzione dei bidelli e degli altri insegnanti impegnati nelle lezioni in altre aule sarebbero state le grida della docente in questione, ma anche degli alunni nonché compagni del diciassettenne. Oltre ai soccorsi ed ai sanitari sul luogo, ovvero presso la scuola Ettore Majorana di Santa Maria a Vico, si sono precipitati i carabinieri che hanno fermato il giovane residente ad Acerra. Il 17enne si trova in caserma da ieri ed è stato già sentito dagli inquirenti. Adesso dovrà rispondere di lesioni gravi e pare non abbia ancora chiarito ai Carabinieri il motivo del suo gesto mentre la professoressa Franca Di Blasio di 54 anni si troverebbe ancora in ospedale dove gli è stata suturata la ferita e molto presto verrà sentita dagli inquirenti.

“Intendiamo assolutamente dissociarci e condannare l’atto di violenza di cui si è reso protagonista uno studente del nostro istituto” dicono in una nota pubblicata sulla pagina facebook della scuola. “Il gesto ci lascia amareggiati e stupiti. Esprimiamo il nostro affetto alla nostra professoressa e all’intero corpo docente che quotidianamente si prende cura di noi, non solo istruendoci, ma soprattutto educandoci al rispetto delle regole e delle persone“, proseguono gli inquirenti. I carabinieri dovranno anche cercare di capire innanzitutto che cosa abbia scatenato il raptus del giovane e poi se si sia presentato a scuola con un coltello a serramanico per dare una lezione alla professoressa o se avesse appunto progettato di aggredire la docente che molto probabilmente stava soltanto cercando di stimolarlo ad impegnarsi di più nello studio.

“Sono stata con lei in ospedale, la ferita è profonda. Spero che non rimangano segni. Ho incontrato il fratello del ragazzo che ha accoltellato la professoressa, ho la sensazione che il nostro studente non si sia neanche reso conto di cosa abbia fatto. L’insegnante lo invitava da diversi giorni ad essere interrogato per confermargli il voto. Che era un sei. Ieri c’è stata una discussione che oggi è degenerata”, ha detto al Giuseppina Sgambato, preside dell’istituto di Santa Maria a Vico.

Ma qui invece vorremmo per una volta non fare le suore e i frati di finta carità, e dire qualcosa di elementare, che va oltre l’episodio e tocca la questione della responsabilità dei minori a scuola e fuori. E dunque chiediamo: un insegnante è un secondino in un carcere? Sembrerebbe di no. È una casa famiglia per il recupero? Sembrerebbe di no. È uno psicologo dell’Asl addetto a problemi di recupero? Sembrerebbe di no. Gli insegnanti insegnano un metodo per studiare, trasmettono le basi di alcune discipline in cui sono competenti e cercano di trasmettere regole di convivenza civile comunitaria legate alla costituzione e alle leggi. Gli studenti con i genitori scelgono di partecipare a questo rapporto e contribuiscono a farlo funzionare quanto i docenti, stimolandoli a dare il loro meglio con l’attenzione che danno ad essi e con il desiderio di partecipare a quell’insieme di opportunità culturali che la scuola offre: un bravo insegnante è spinto ad esserlo dai suoi alunni, non solo al contrario. Ma c’è poi la realtà dei coltelli usati contro insegnanti e compagni, con un bullismo che tocca vertici al limite del credibile. E gli alunni minorenni e/o i genitori non sono responsabili? No. Di niente? No, mai.

Su queste pagine Scotto Di Luzio ha affrontato con forza la questione della responsabilità dei minori, e al suo lucido intervento che implorava scoraggiato un cambiamento profondo della politica verso la scuola pubblica, aggiungiamo qui qualche considerazione terra terra. Se a quattordici anni un minore può comprare e guidare un’automobile e a dodici un ciclomotore, e a quelle stesse età può accoltellare o picchiare a sangue qualcuno, la domanda è: perché non potrebbe essere responsabile dei suoi atti? Suore e frati di carità finti dicono che il minore non è in grado di capire: falsissimo. Pochi giorni fa un docente delle medie raccontava un episodio in cui un napoletano-casertano, e ormai nazionale. La frase del dodicenne mostra che lui capisce benissimo tutto ciò che vuole capire: sa che non è responsabile secondo nessuna legge o regola applicabile seriamente a lui o ai genitori. E sappiano le anime belle che questo episodietto si ripete, in forme diverse e spesso molto più violente, in tante scuole medie: nel silenzio, o nella colpevolizzazione degli insegnanti da parte dei burocrati e dei politici. Gli insegnanti e i minori che non usano coltelli sono protetti in qualche modo? No. I minori bullizzati non perdono forse il loro “diritto allo studio” a causa di minori? Sì. Ma quindi gli insegnanti e gli alunni in quelle scuole sono eroi? Sì, ma una nazione che ha bisogno di eroi è già con un piede nella fossa.

Allora il coltello dovrà farci riflettere. Può darsi che il buonismo diseducativo che troppi politici sbandierano e trasformano in leggi (con le sceneggiate dei burocrati che vanno a giocare a pallone con i ragazzini “non responsabili” che picchiano insegnanti e compagni, burocrati che poi dichiarano da veri razzisti «vedete, in fondo anche questi qua sono umani») sia solo un modo per procurarsi consenso. Non considerare la responsabilità dei minori e dei loro genitori dimostra che troppi politici nutrono un odio profondo per una scuola realmente aperta a tutti e però capace di fare cultura non abbassando gli standard civili, ma innalzandoli. Per gli adulti i diritti sono inseparabili dai doveri: non sarebbe fondamentale impararlo presto? Le opportunità per tutti sono il cuore vero del sistema democratico, e la scuola è un bene comune come l’acqua: inquinarla in nome del consenso politico vuol dire inquinare il futuro di quei ragazzi che a chiacchiere si dice di avere a cuore. A un Paese civile non servono eroi o sudditi, servono cittadini che pensano, e politici che leggano e non mentano, e dopo aver studiato e dialogato con chi conosce bene le realtà, agiscano. Non per il consenso di alcuni, ma per il bene di tutti.

MADDALONI È ancora provata, con un’enorme fasciatura sul volto. Franca Di Blasio ha avuto bisogno di ben 32 punti di sutura, per uno squarcio alla guancia che va da sotto l’occhio alla bocca. Ha rischiato grosso, ma alla direttrice scolastica Giuseppa Maria Sgambato a caldo ha detto: «Non faccia del male a quel ragazzo, Madonna mia non ce l’ho fatta a cambiarlo».

La recriminazione di una donna che, a 58 anni, si dedica anima e corpo alla scuola e ai suoi ragazzi. Con particolare attenzione a quelli dal carattere irrequieto, come Rosario. «Ho cercato di spingerlo a fare meglio, ma non ce l’ho fatta» ha ripetuto Franca che, ogni giorno, da Montesarchio in provincia di Benevento, dove vive e abita, si è spostata a Santa Maria a Vico per insegnare italiano all’Istituto tecnico meccanico «Ettore Majorana». Un tragitto che ripete da ben 35 anni, da quando, sempre a Santa Maria a Vico, ha cominciato a insegnare alla scuola elementare. Poi il passaggio alla cattedra delle scuole superiori.

«Mia sorella non si aspettava quel gesto – dice Carmen, insegnante al liceo scientifico diMonte- sarchio – Per questo non ha avuto il tempo di ripararsi dal colpo. Ha rischiato grosso, il ragazzo ha cacciato il coltellino dalla tasca all’improvviso».

A Montesarchio in molti conoscono le tre sorelle DiBlasio. Tutte insegnanti. Laterza, Assunta, insegna alle elementari. Anche lei a Santa Maria a Vico e per questo è stata la prima della famiglia ad accorrere. Ha visto Franca che perdeva tanto sangue. Sono tutte all’ospedale, accanto alla sorella. Naturalmente, c’è anche Ciro, il marito di Franca, che lavora in un’agenzia di assicurazione aMontesarchio. Dice, con la serenità che può accompagnare chi ha subito un torto sapendo di essere nel giusto: «Mia moglie non ha molta voglia di commentare quello che le è accaduto. Almeno per ora. Sicuramente è un episodio che parla da solo. Mia moglie è una donna dolce e comprensiva, nella vita come nel suo lavoro. Non meritava questo».

Franca Di Blasio è impegnata a scuola in progetti contro il bullismo e sulla legalità. Il 23 dicembre scorso, organizzò una gita in pullman con la sua classe. Li portò a Scampia, per conoscere un quartiere diverso da quello raccontato nelle fiction. Li accolse Rosario Esposito La Rossa che li accompagnò alla «Scugnizzeria». Una donna che si dà alla scuola con passione, considerando i suoi alunni quasi come quei figli che non ha avuto. Il legame con la sua terra, i nipoti, le sorelle, la famiglia, poi la scuola. E la direttrice scolastica Sgambato racconta: «So che voleva interrogare il ragazzo per confermare il 6, ma lui non ha voluto dicendo di avere la nonna malata. Anche il giorno prima non aveva voluto farsi interrogare. Poi, ha reagito all’insistenza della collega alzandosi e, senza dire nulla, tirando fuori il coltellino colpendola. Non è possibile che chi lavora a scuola debba, per il suo lavoro, finire in ospedale».

Un’aggressione che lascia aperte tante domande. Docenti che, ormai, in alcune realtà devono essere, insieme, educatori, assistenti sociali, familiari, carabinieri, pedagoghi. E non è possibile. Dice ancora Ciro, il marito della docente ferita: «Quello che è accaduto è il segno di un imbarbarimento della società che va certamente molto al di là di un contesto scolastico. C’è in noi molto rammarico, proprio per l’impegno che mia moglie mette nel suo lavoro, con disponibilità e apertura versi i suoi alunni».

L’amarezza è condivisa dagli altri familiari che vegliano e proteggono la docente che, probabilmente, sarà dimessa in giornata. I medici le hanno dato un minimo di prognosi di 16 giorni. Compare anche il sindaco di Santa Maria aVico, Andrea Pirozzi, che commenta: «Ho voluto accertarmi che la docente non sia in pericolo. È un atto gravissimo, accaduto in un istituto scolastico che è il fiore all’occhiello della provincia di Caserta. È lo Stato nel suo complesso che deve intervenire in situazioni come queste».

Molte colleghe visitano Franca di Blasio. Molte ne conoscono la dedizione al lavoro. La direttrice scolastica è stata la prima a farle visita in ospedale, una delle prime a soccorrerla e ricorda ancora: «È una collega sempre in prima linea nella scuola, che vuole sempre recuperare tutti i ragazzi».

Ma qualcosa con Rosario, spesso fuori dall’aula, spesso incostante nonostante voti non eccessivamente negativi, si era guastato. Probabilmente, quell’alunno, che aveva scelto l’istituto di Santa Maria a Vico dove poteva frequentare corsi di meccanica che non ci sono ad Acerra, non tollerava regole o autorità. Eppure, ad ogni colloquio a scuola, i genitori davano sempre ragione ai professori e rimproveravano il ragazzo. Ed è ancora Ciro, il marito della docente a commentare: «Su questo episodio, credo che dobbiamo tutti porci molte domande. E le risposte non possono essere semplici, né arrivare subito se non si affrontano tanti nodi che riguardano probabilmente diverse componenti della nostra società».

Riflessioni amare, constatazioni che tirano in ballo responsabilità diffuse. Franca si appresta a trascorrere la sua notte in ospedale. Ma dalla sua vicenda e dall’eccesso di delega che investe la scuola sui mali della convivenza sociale nascono gli interrogativi che Ciro e la moglie affidano a tutti. «Sono le mie riflessioni, vedremo se, nei prossimi giorni, mia moglie avrà voglia di aggiungervi pubblicamente anche le sue».

«Ho fatto questo, ormai l’ho fatto. Se devo pagare, pago. Le volevo fare solo ungraffio». Quando i carabinieri vanno a prenderlo, nel bar in cui si è rifugiato, Rosario non cerca di scappare. Testabassa, corrucciato. Così rimane fino a sera, quando crolla. Poche lacrime gli rigano il volto mentre il pm gli dice del trasferimento nel centro di accoglienza per minori dei Colli Ami- nei.

Diciassette anni e aspirante meccanico. La passione per i motori ereditata dal padre che, ad Acerra, vende auto usate dal 1995. È al quarto anno al «Majorana», Rosario, e la sua pagella parla di uno studente dal rendimento mediamente sufficiente. E di una condotta quasi inapprensibile. Fino a ieri. «Ti sei reso conto di cosa hai fatto?» gli chiedono prima i carabinieri, poi il pm. «Ma quindi si è fatta veramente male?», chiede il ragazzo, come in catalessi. «Mi voleva mettere la nota. Perciò ho perso la testa».

La versione di Rosario dinanzi al sostituto procuratore dei minori che lo interroga in caserma a Santa Maria a Vico, nel Casertano, è però lineare fino a un certo punto. In parte, il suo racconto fila ed è coerente con quanto riferiscono anche i suoi familiari. È scosso, in questo periodo. In ansia. Ma ciò che ha fatto è troppo grave. La nonna, alla quale il ragazzo è legatissimo, è in gravi condizioni all’ospedale da ventidue giorni.

Per questo, si giustifica Rosario quando il pm Ugo Miraglia lo interroga, «non avevo studiato e non volevo farmi interrogare». È un ragazzone di un metro e settantacinque, Rosario. Bruno. Occhineri. Mai, prima di ieri, aveva dato segni di squilibrio. Almeno così dicono gli amici e i professori. Poi, in un attimo, tutto è cambiato. O forse in più di un attimo perché, in fondo, ieri, a scuola, ci è andato con un coltello a serramanico. Ma lui giura «l’ho trovato fuori scuola poco prima di entrare». Una versione che sembra incredibile. Non ci credono i carabinieri. E non ci crede il pm. Per tutto il resto, il ragazzo riferisce dell’alterco tra lui e la professoressa Franca Di Blasio in questi termini:

«Le ho detto “ho mal di testa” ed era la verità perché sono molto preoccupato per mia nonna che non sta bene e che è in ospedale. Ma lei non mi lasciava in pace, continuava a dirmi che devo studiare, che mi doveva interrogare. Ha insistito e non mi ha lasciato andare in bagno, ma era un mio diritto uscire». A quel punto, la professoressa mi ha messo una nota». «Sono andato verso di lei, ho urlato “toglimi la nota, perché mi punisci? Ho solo mal di testa”». A quel punto, il professore di sostegno si è messo a strillare. «Esci fuori!

Basta con queste scenate». «È stato un attimo, non so perché l’ho colpita, ma non volevo ucciderla – risponde Rosario quando il pm lo incalza – volevo solo farle un graffio». Ma il taglio è profondo e lunghissimo. E la cicatrice non andrà via dal volto della professoressa Di Blasio mai più. Forse solo quando vede il sangue, Rosario capisce cosa ha fatto. E fugge. «Sono scappato e nell’atrio e ho incontrato il vicepreside: ho dato a lui il coltellino». L’interrogatorio si conclude con il fermo del ragazzo per l’accusa di lesioni gravi. Rosario viene accompagnato ai Colli Aminei. Per la sua famiglia è uno choc. I tre fratelli sono incensurati. Uno di loro è impegnato in politica, con il Pd, e siede in consiglio comunale ad Acerra. La famiglia si occupa di compravendita di auto usate. Il padre, due anni fa, fu denunciato per rissa.

Quella di ieri, per i familiari di Rosario è una doccia fredda. Un fulmine a ciel sereno. Tutti gli uomini di famiglia sono in attesa delle sorti del ragazzo davanti alla caserma. Suvcon i vetri oscurati, poche parole e calma apparente. Il fratello politico e uno zio si sfogano. «Comprendeteci, siamo stravolti. Non siamo abituati a cose del genere». Sguardo basso, sperano che il pm non sia duro con il ragazzo. Che ha solo diciassette anni e, ripetono «non si è reso conto di ciò che ha fatto».

E, in effetti, Rosario sembra prendere coscienza degli effetti del suo gesto solo quando, in serata, il pm gli dice che andrà nel penitenziario per minori. Come bruscamente risvegliato da uno stato di trance, Rosario versa qualche lacrima. Gli occhi sbarrati. «Se devo pagare, pago». Dice mentre lo portano via.