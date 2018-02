Caserta, sacerdote di 42 anni arrestato e accusato di violenza sessuale e riti esorcisti

Un sacerdote di 42 anni nel casertano è stato arrestato nella giornata di ieri con l’accusa di avere compiuto dei medievali e brutali riti esorcisti su tante donne tra cui anche una minore ed una giovane. Per queste ragioni la procura di Santa Maria Capua Vetere ha concretizzato nei confronti del sacerdote il reato di violenza sessuale aggravata. Oltre al sacerdote sono finiti ai domiciliari altre tre persone due delle quali sarebbero i genitori della vittima minorenne ed un dirigente della polizia nonché amico del sacerdote. In manette sono anche finiti i genitori della vittima ovvero della ragazzina di 14 anni e un agente della polizia.

Secondo quanto emerso Dalle indagini condotte dai PM Alessandro di Vico e Daniela Pannone scattata in seguito ad un servizio delle Iene che avevano ascoltato il racconto della sorella della 14enne, ci sarebbero però anche altre due vittime. È finito in carcere il prete su decisione del giudice per le indagini preliminari Mentre per i genitori e il poliziotto Sono stati disposti gli arresti domiciliari. Il poliziotto nello specifico avrebbe scoraggiato la sorella della 14enne a denunciare i fatti che sarebbero avvenuti a Casapesenna.

Gli Indagati adesso sono tutti accusati a vario titolo di maltrattamenti, violenza sessuale e lesioni ai danni di tre giovani ragazze. Come abbiamo già anticipato, la vicenda sarebbe balzata agli onori della cronaca grazie ad un servizio che è stato mandato in onda dal programma Le Iene e che ha come protagonista una ragazzina con dei problemi psichici la cui famiglia piuttosto che metterla nelle mani di un medico specialista, l’avrebbe sottoposta a degli esorcismi da parte di don Michele Barone il sacerdote di Casapesenna che pare sia anche Noto frequentatore di salotti televisivi come opinionista. Secondo quanto riferito dalla procura, don Michele Barone avrebbe generato nelle giovani donne la convinzione di essere posseduto dal demonio sottoponendolo a dei trattamenti disumani e anche profondamente lesivi della loro integrità fisica o psichica della loro dignità.

Tuttavia alla base di questa presunta possessione da parte del demonio ci sarebbe anche l’omosessualità della sorella che ha raccontato tutto all’ inviato del programma di Italia1 e ha documentato anche con una telecamera nascosta la situazione in cui la sorella minore Purtroppo è costretta a vivere. La sorella della giovane ragazza che ha denunciato tutto non si è fermato però al semplice racconto davanti alle telecamere, ma si è rivolta alla polizia dove avrebbe sporto regolare denuncia e dove un ispettore di polizia che come abbiamo visto è stato anche lui coinvolto in un provvedimento di custodia cautelare avrebbe cercato di convincerla in tutti i modi a ritirare la querela. In seguito alla messa in onda del servizio è intervenuto anche il vescovo di Aversa Monsignor Angelo Spinillo, il quale è stato ripreso da una telecamera nascosta da parte della giovane e nel servizio delle Iene e subito dopo pare sia stato sospeso dalla sua attività.