Caserta, uccide la moglie poi si affaccia e spara ai passanti: dopo ore di trattativa, si suicida

Si sono vissute scene di far west nella giornata di ieri nel casertano e più nello specifico a Bellona dove un uomo di 48 anni di nome Davide Mango pare abbia ucciso la moglie e poi si è affacciato al balcone della sua abitazione ed ha cominciato a sparare verso la strada con un fucile. Sono almeno cinque le persone ferite e nessuno per fortuna sembra essere in pericolo di vita. Tra i feriti citiamo sicuramente il comandante dei Carabinieri. L‘uomo poi si è ucciso con un colpo di pistola al capo dopo aver seminato il terrore nel casertano ammazzando la moglie e ferendo circa 5 persone. Le modalità e le dinamiche sono ancora da ricostruire nel dettaglio, Ma sembra che il quarantottenne, ex guardia giurata con un passato di sostenitore di Forza Nuova fosse stato in preda ad un raptus che lo ha portato dapprima di uccidere la moglie e poi a ferire altre 5 persone affacciandosi dalla finestra del balcone di casa sua.

Il fatto è accaduto intorno alle ore 16:00 in via Aldo Moro, quando improvvisamente l’uomo si è affacciato dal balcone del secondo piano di una palazzina molto elegante, urlando di avere ucciso proprio alla moglie. Subito dopo avrebbe imbracciato il fucile da caccia. Fortunatamente alcune persone che si trovavano giù per strada, hanno trovato riparo in un supermercato mentre altri in un bar. Nel giro di pochi minuti sul luogo si sono riversate le forze dell’ordine polizia e carabinieri che hanno tentato in qualche modo di convincere l’uomo ad arrendersi, Ma lo stesso si sarebbe barricato in casa.

A quel punto sarebbe partita una vera e propria trattativa tra l’uomo e la Polizia, ma Mango non avrebbe ceduto anzi ad un certo punto si sarebbe affacciato al balcone ed avrebbe cominciato a lanciare oggetti tra cui anche una bombola a gas. I carabinieri da giù hanno cercato di farlo desistere da questo suo atteggiamento Ma l’uomo non avrebbe dato nessuna risposta. Sarebbe accorso anche il padre a cercare di farlo ragionare dicendogli di smetterla ma inutilmente. L’uomo avrebbe sparato in totale una cinquantina di colpi usando un fucile da caccia con una pistola.

La trattativa estenuante sarebbe andata avanti fino alle 21:15, quando poi si è udito un colpo di pistola e avendo fatto irruzione i carabinieri purtroppo hanno ritrovato luogo gravemente ferito molto poi subito dopo. “Davide si è fermato con la sua auto davanti al bar nei pressi di casa sua, imbracciava un fucile; è entrato nel locale e ha sparato verso il barista rimasto ferito. Poi è uscito e ha sparato ad una donna, quindi è salito a casa e ha esploso diversi colpi contro la moglie. E’ uscito sul balcone sparando a chiunque gli capitasse sotto tiro”. Questa la testimonianza di Vincenzo, militante di Forza Nuova e amico di Mango.