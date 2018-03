Catania, esplosione per una fuga di gas: morti 2 pompieri e 1 uomo di 60 anni

Una terribile esplosione si è registrata nella serata di ieri a Catania, in un edificio sito nella via Sacchero. Stando a quanto riferito, un palazzo pare sia saltato in aria provocando anche alcuni morti e molti feriti. Secondo una prima verifica, sembra proprio che la causa di questo terribile incidente sia da addebitare ad una fuga di gas che è avvenuta all’interno dell’edificio. Il primo bilancio delle vittime sarebbe stato confermato anche dal sindaco di Catania Enzo Bianco. Purtroppo nell’esplosione sono rimasti coinvolti anche alcuni vigili del fuoco che erano intervenuti per cercare di evitare un’esplosione di portata ancora maggiore, rispetto a quella che si è registrata. In effetti secondo quanto riferito i pompieri sarebbero stati chiamati da alcuni residenti nella zona per cercare di fermare questa fuga di gas, Avendo avvertito già da parecchio tempo un odore sgradevole appunto di gas.

Le cose però non sarebbero andate nel verso giusto ed una volta intervenuti i vigili del fuoco ci sarebbe stata questa esplosione che ha causato anche 3 morti. I vigili del fuoco Dunque erano stati chiamati a Catania nella via Garibaldi per una fuga di gas, ma non appena hanno tagliato la porta per poter effettuare il loro intervento si è avvertito un boato e alcuni Vigili del Fuoco del comando provinciale di via Cesare Beccaria pare siano rimasti coinvolti nell’esplosione che è avvenuto proprio nel nella città siciliana e che ha provocato anche delle vittime tra i quali due vigili del fuoco ed una residente della palazzina. Sul Luogo dell’esplosione sono anche intervenuti altri soccorritori che hanno cercato quindi di capire cosa è realmente accaduto e comprendere le dinamiche dell’incidente oltre che estrarre dalle macerie le persone rimaste purtroppo ferite e vittime dell’esplosione.

Questa si è verificato intorno alle ore 19:30 proprio nella zona del fortino nei pressi della via Palestro. In questa palazzina vi era un’ officina che si occupava di riparazione di biciclette e motocicli. A chiamare i Vigili del Fuoco sarebbero stati alcuni vicini che come abbiamo già detto sarebbero stati allarmati perché Nell’aria si avvertiva un Odore molto forte di gas. Purtroppo nell’esplosione è deceduta un sessantenne che abitava nella palazzina e che lavorava come venditore e riparatore di biciclette.

Il corpo dell’anziano signore sarebbe stato ritrovato carbonizzato nella palazzina dove viveva in affitto e dove aveva anche il proprio negozio. La notizia del decesso dei Vigili del Fuoco è stata confermata purtroppo in serata dal sindaco di Catania Enzo Bianco e anche altri due pompieri sarebbero ricoverati in ospedale in condizioni molto gravi.Si tratta di una vera e propria tragedia che ha sconvolto la comunità della città di Sant’Agata e della provincia. Bisognerà attendere le prossime ore per avere ulteriori altezza aggiornamenti sulla situazione Sperando che non vengano segnalate altre vittime o situazioni particolari.