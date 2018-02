Catselsantangelo shock, casa distrutta dal terremoto, gli arrivano 2mila euro di bollette di luce e gas

Una vicenda che ha dell’incredibile ma nello stesso tempo fa davvero innervosire. Dopo il danno anche la beffa, si è visto dalla distrutta dal terremoto e nonostante questo gli arrivano bollette da pagare con importi di oltre 2.000 euro Quello che è stato addebitato a Davidde è il conguaglio per il consumo di energia elettrica nel 2017 e i consumi presunti del gas, come se l’abitazione fosse abitata e non gravemente danneggiata e vuota da oltre un anno e mezzo. La casa dell’uomo è inagibili sin dall’agosto 2016, ma nonostante questo si ritrova a dover pagare 807 euro di bollette per il servizio elettrico e oltre 1400 euro per la fornitura di gas. Della vicenda si è occupato anche il Tg5. L’anziano ha raccontato di aver inviato cinque o sei raccomandate con ricevuta di ritorno di aver effettuato delle comunicazioni anche per posta elettronica, ma puntualmente gli sempre tornato indietro l’estratto conto con le fatture da pagare. È purtroppo la nuova modalità che ha eliminato il contatto diretto tra con il cliente e che impedisce ogni chiarimento davanti a un errore. E questo è quello che più fa rabbia all’anziano, il quale ha chiesto che i gestori del servizio tenessero conto dell’errore tecnico. Davidde ha ribadito la sua volontà di rispettare le regole, ma ha chiesto anche che dall’altra parte si valuti esattamente la situazione; inoltre ha lamentato la mancanza in questi casi di un rapporto più umano..

“Indifferenza e noncuranza nei confronti di chi col terremoto ha perso tutto”

Altre due fatture, da 409 e 1097 euro, sono relative alla fornitura di gas. “Anche queste due fatture sono da contestare per le stesse ragioni – ha commentato l’avvocato D’Agostino –. Infatti le ultime letture rilevate risalgono al settembre 2016 e non si comprende come possa essere rilevato un consumo di gas (peraltro molto alto) nei mesi tra agosto 2016 e gennaio 2017, quando la casa era stata abbandonata a seguito delle ordinanze sulla pericolosità della zona”. Nel reclamo inviato dall’utente, Confconsumatori ha evidenziato il comportamento del fornitore: “Oltre ad aver determinato una situazione caotica e non trasparente – conclude la D’Agostino – i numerosi reclami dell’utente sono rimasti totalmente privi di risposta, un comportamento contrario alle disposizioni di settore e fortemente aggravato dalla indifferenza e noncuranza mostrate nei confronti di una persona che con il terremoto ha perso tutto. Anche per questo ci siamo riservati di segnalare il tutto alle Autorità competenti”.

Le disposizioni dell’Autorità per l’energia

Ma quali sono le agevolazioni per le popolazioni colpite dal sisma stabilite dall’Arera, disposizioni ignorate secondo la denuncia di Confconsumatori Roma relativa al caso del cittadino di Castelsantangelo sul Nera? Dopo la sospensione di sei mesi del pagamento delle bollette di energia elettrica, gas e acqua decisa subito dopo gli eventi sismici del 2016 per le popolazioni colpite dai terremoti del Centro Italia (di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), l’Autorità per l’energia ha stabilito che a partire dalla data degli eventi sismici, per 3 anni siano azzerate tutte le componenti tariffarie delle bollette di energia elettrica e gas, cioè non si pagheranno i costi relativi al trasporto e misura dell’energia e quelli per gli oneri generali di sistema; ugualmente per le utenze del servizio idrico non verranno applicati i corrispettivi tariffari per acquedotto, fognatura, depurazione e le componenti tariffarie UI di perequazione. L’azzeramento, applicabile solo sulle componenti regolate, per la famiglia tipo vale sulla spesa media annua una riduzione di circa 200 euro sia per la bolletta elettrica che per quella gas, mentre copre il 100% della bolletta del servizio idrico. Inoltre, alla ripresa della fatturazione gli importi relativi agli eventuali consumi dovranno essere rateizzati per un periodo minimo di 24 mesi, senza interessi. Per tutte le forniture (elettricità, gas naturale, gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate, acquedotto, fognatura e depurazione) verranno poi eliminati tutti i costi per nuove connessioni, disattivazioni, riattivazioni e/o volture. Le agevolazioni saranno applicate in modo automatico a tutte le utenze che già esistevano nei comuni colpiti dal sisma e anche a quelle delle strutture abitative di emergenza e sono cumulabili con il bonus elettrico e gas o con eventuali meccanismi di sostegno locali per la fornitura idrica.

Le bollette esorbitanti per i terremotati

Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio hanno subìto un enorme danno economico a causa del terremoto. Il caso delle super bollette per gli sfollati del cratere sismico era già stato denunciato su questo giornale. Una spiacevole sorpresa per chi vive nelle cosiddette Sae, le “soluzioni abitative d’emergenza”. In queste strutture non ci sono caminetti e non è consentito installare sistemi di riscaldamento alternativi come una stufa a pellet, salvo pregiudicare la garanzia con cui le casette sono state consegnate ai terremotati. Ecco dunque che chi prima solo per cucinare utilizzava il gpl, ben più caro del metano, ora in pieno inverno è costretto a tenere il riscaldamento acceso vita natural durante, con conseguente aggravio in bolletta. E in molti non riescono a pagare.

Le cause dei terremoti I terremoti, almeno quelli di piccola o piccolissima entità, sono molto frequenti: in tutto il mondo se ne verificano almeno un milione all’anno, ma la maggior parte di essi (microsismi) è troppo debole per essere avvertita, se non dagli strumenti. Annualmente, sono invece circa una ventina i terremoti che si manifestano con scosse di grande intensità (macrosismi) e spesso hanno conseguenze disastrose. Le cause che scatenano un sisma possono essere diverse e permettono di classificare i terremoti in quattro categorie: da crollo, da esplosione, vulcanici e tettonici. I terremoti causati da crollo della volta di una grotta o di una miniera sono episodi occasionali e in genere di debole intensità, come i terremoti da esplosione che si verificano in seguito a detonazioni di dispositivi chimici o nucleari nel sottosuolo.

I terremoti vulcanici accompagnano o precedono le eruzioni vulcaniche e rappresentano solo il 7% degli eventi sismici registrati in un anno. Sono provocati dal movimento del magma nel sottosuolo. L’attività sismica associata ai fenomeni vulcanici è in genere debole e si intensifica solo occasionalmente. Le scosse più violente si verificano durante le eruzioni esplosive, quando a causa dell’improvviso svuotamento della camera magmatica si ha una brusca variazione della pressione al suo interno. I terremoti tettonici avvengono quando masse rocciose si fratturano improvvisamente in zone della litosfera sottoposte a forti tensioni, per opera di forze che agiscono all’interno della Terra. I terremoti tettonici sono i più frequenti e violenti. Inoltre, hanno una particolarità che li distingue dagli altri: non sono quasi mai episodi isolati e occasionali, perché sono legati a situazioni di generale instabilità della litosfera, che non si esauriscono con un unico sisma.

La distribuzione geografica dei terremoti tettonici In base alla distribuzione geografica dei terremoti tettonici è possibile identificare regioni particolari della litosfera, dette aree sismiche, dove questi tipi di terremoti si verificano frequentemente, anche se non avvengono con periodicità regolare e ogni nuovo sisma ha ipocentro diverso da quelli precedenti. La distribuzione delle aree sismiche sulla superficie terrestre non è casuale: c’è una stretta relazione tra le zone della Terra più frequentemente soggette ai terremoti e le aree geologicamente più recenti e attive. Osservando la carta della localizzazione degli epicentri dei terremoti tettonici, registrati negli ultimi decenni , è possibile constatare due fatti importanti: ■ i terremoti tendono a distribuirsi in fasce sottili e allungate; ■ le fasce sismiche coincidono, o sono disposte parallelamente, alle fasce dove si localizza l’attività vulcanica. Anche le catene montuose più elevate e recenti, gli archi insulari e le fosse oceaniche identificano fasce sottili allineate con le fasce sismiche.

Il maremoto è spesso indicato con il termine giapponese tsunami, che significa onda di porto. Le cause degli tsunami sono molto varie: frane sottomarine, terremoti con epicentro in mare aperto o lungo la costa, eruzioni vulcaniche esplosive in mare aperto o sulla costa. Tra i maremoti causati da terremoti, il più recente è lo tsunami che ha colpito il Giappone l’11 marzo 2011, conseguenza di un terremoto di magnitudo 9, con epicentro a poco più di 100 km a largo di Sendai e ipocentro alla profondità di 24,4 km . Perché si verifichi un maremoto è necessario un evento che rilasci un’enorme quantità di energia, causando contemporaneamente un improvviso innalzamento o abbassamento del fondale, che metta in movimento grandi masse di acqua.

In entrambi i casi, si genera un’onda che si propaga. In mare aperto la distanza tra due creste successive può raggiungere le centinaia di kilometri, mentre l’altezza delle onde non supera il metro. Inizialmente l’onda si muove velocemente (oltre 800 km/h), ma la sua velocità si riduce con il diminuire della profondità del fondale, che ha un effetto frenante sulla base della colonna d’acqua. Contemporaneamente, la sommità della colonna continua a spingersi in avanti e l’onda diviene sempre più alta fino a quando non raggiunge la linea di costa su cui si abbatte con forza devastante. I maremoti possono provocare danni ingenti, in particolare nelle regioni dove le coste sono basse e non ci sono rilievi in prossimità della costa. Il maremoto non si può prevedere, ma spesso ci si può difendere efficacemente.

Poiché le onde di maremoto si muovono alla velocità di alcune centinaia di kilometri l’ora, per raggiungere coste distanti migliaia di kilometri impiegano diverse ore. In molti casi, quindi, il tempo è sufficiente per attivare procedure di allarme e adottare misure per limitare i danni. Ovviamente, è di fondamentale importanza conoscere la posizione dell’epicentro e la magnitudo del terremoto che potrebbe aver generato lo tsunami e disporre di appositi sistemi di rilevamento nelle zone più a rischio. Non sempre si dispone di tali sistemi e talvolta è difficile anche determinare rapidamente la magnitudo di un terremoto, in particolare quando è molto violento (perché la frequenza delle onde sismiche aumenta).

Infine, la determinazione della magnitudo e la localizzazione dell’epicentro del terremoto non sempre permettono di stabilire le caratteristiche dello tsunami che potrebbe verificarsi. In Indonesia, per esempio, il 28 marzo 2005 c’è stato un nuovo terremoto che aveva teoricamente la possibilità di generare un forte tsunami, tuttavia ciò non è avvenuto. Tra i maremoti causati da terremoti, va ricordato lo tsunami che ha colpito l’Indonesia il 26 dicembre 2004, conseguenza di un terremoto di magnitudo 9,3, con epicentro al largo della costa nord-occidentale di Sumatra e ipocentro alla profondità di circa 10 km, in una zona molto attiva dal punto di vista sismico .

Per quanto i meccanismi che determinano le scosse sismiche siano tuttora oggetto di studio, i geologi ritengono che il modello più attendibile per spiegare come si genera un terremoto tettonico sia fornito dalla teoria del rimbalzo elastico, formulata in seguito all’osservazione degli effetti provocati dal terribile terremoto di San Francisco, avvenuto nel 1906. Secondo la teoria del rimbalzo elastico, i terremoti tettonici si verificano nelle regioni della litosfera dove le rocce in profondità sono sottoposte all’azione di pressioni orientate di notevole intensità, che agiscono per tempi lunghissimi.

Secondo questa teoria, quando un blocco di rocce viene sottoposto a sforzo, inizialmente si comporta in modo elastico, cioè si deforma lentamente, con modalità che dipendono dalle caratteristiche delle rocce interessate. Le rocce, deformandosi, accumulano energia e la deformazione subìta è proporzionale all’intensità e alla durata della forza applicata. Ogni massa rocciosa ha un limite oltre il quale non può deformarsi elasticamente (limite di elasticità). Se la forza continua ad agire e la tensione accumulata supera il limite di elasticità, il blocco roccioso si spacca improvvisamente nel punto più debole, producendo una faglia, una frattura lungo la quale due blocchi rocciosi si muovono in senso opposto e subiscono spostamenti verticali, orizzontali o obliqui . Nel momento in cui si forma la faglia, le rocce slittano lungo i margini della frattura e liberano repentinamente l’energia, accumulata per decine o centinaia di anni, sotto forma di calore e di intense e rapide vibrazioni che si propagano in tutte le direzioni.

Il punto di rottura diventa quindi l’ipocentro del terremoto, le cui forza e durata dipendono dall’energia accumulata. Le masse rocciose, scorrendo lungo i margini della faglia, riacquistano il loro volume e la loro forma e, in pochi secondi, si stabilisce una nuova condizione di equilibrio. Il rimbalzo elastico delle rocce prossime all’ipocentro causa la deformazione delle rocce circostanti e lo slittamento si propaga lungo la faglia con una velocità che può superare i 3 km/s, finché l’energia dissipata e l’attrito non esauriscono il fenomeno. Il movimento in questo modo può propagarsi lungo una faglia anche per decine o centinaia di kilometri a velocità impressionante. L’energia accumulata si libera in genere con una forte scossa principale (mainshock), che talvolta può essere preceduta da una serie di scosse premonitrici (foreshocks), quasi sempre di debole intensità, che possono verificarsi per diversi giorni prima dell’inizio del terremoto vero e proprio.

Molto spesso la scossa principale è seguita da una serie di scosse successive (repliche o aftershocks), che possono verificarsi nei giorni o mesi seguenti (talora anche per un anno o più) e in genere hanno intensità via via decrescente. In altri casi, invece, si realizza uno sciame sismico (swarms), costituito da una serie di scosse di intensità simile, la cui frequenza in genere aumenta fino a un massimo per poi decrescere. La teoria del rimbalzo elastico non spiega adeguatamente tutti i fenomeni sismici, che talvolta possono prodursi in condizioni molto diverse da quelle previste. In alcuni casi, per esempio, si sono verificati terremoti con ipocentro molto profondo in zone dove le rocce sono sottoposte a pressioni enormi e difficilmente si possono verificare movimenti come quelli lungo le faglie.

“Se come sembra nei prossimi giorni arriverà il vento gelido dalla Siberia, chiamato Burian, ci sara’ un balzo di temperatura che non si registra dal 2010, secondo quanto affermano i meteorologi. Preoccupa dunque la situazione nelle zone terremotate per quelle persone ancora senza l’assegnazione delle Sae, le casette provvisorie“: lo ha dichiarato Maria Teresa Nori, portavoce dei terremotati di Visso, Ussita e Castelsantangelo sul Nera. “Auspico che la regione Marche e i comuni si attivino subito per porre rimedio in quanto questa emergenza mettera’ a dura prova i cittadini e gli animali degli allevamenti delle zone terremotate delle Marche. Si prevedono temperature diurne di alcuni gradi sottozero, minime notturne anche a -10 gradi“.