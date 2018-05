Secondo Bhattacharya , il piacere di risolvere un enigma complesso potrebbe essere persino superiore a quello del sesso e di una vincita in denaro, “perché ha ulteriori implicazioni per la memoria e inoltre le persone stanno imparando dall’esperienza”.

Conosciuto con vari termini , come l’anglosassone “insight”, l’esclamativo “Eureka” attribuito ad Archimede o il più recente “momento Aha” coniato da Ophra Winfrey, l’attimo in cui si ‘accende la lampadina’ e troviamo una soluzione improvvisa a un problema sul quale stavamo ragionando produce il rilascio della dopamina, il cosiddetto ormone del piacere, strettamente connesso ai rapporti sessuali, alla nutrizione e a tutto ciò che alimenta il circuito della ricompensa.

Completare cruciverba complessi e, più in generale, trovare soluzioni a enigmi con il classico ‘lampo di genio’, ci regala un piacere paragonabile a quello offerto dal sesso, dal mangiare buon cibo e dalla vincita di un premio in denaro.

C’è una cosa che ai giovani piace come il sesso e non sono i soldi