Cellulite, via con le microonde

Nella “guerra” contro cellulite, adiposità e lassità dei tesssuti si può fare affidamento su una nuova arma: si tratta della tecnologia Onda Coolwaves. Il principio di questa nuova tecnologia si basa sull’uso di microonde, che vengono rilasciate solo a contatto con la pelle.

Ciò è possibile perché l’energia rilasciata è controllata con estrema precisione dai manipoli “intelligenti”: Shallow (indicato per trattare cellulite e lassità) e Deep (per le adiposità localizzate e le fibrosi profonde), che trasferiscono le Coolwaves in diverse profondità per una modulazione e un adattamento perfetto al paziente, al genere di trattamento e alla zona su cui intervenire. L’interazione delle microonde con il tessuto adiposo crea una modificazione metabolica dei contenuti lipidici che sono poi rimossi naturalmente attraverso le vie linfatiche.

Oltre a migliorare l’effetto “buccia d’arancia”, le microonde stimolano la produzione di collagene, producendo una riduzione di 1-2 cm di plica dell’area interessata. «L’efficacia delle microonde mi ha sorpreso, soprattutto nel trattamento della cellulite, un bersaglio spesso ostico da trattare», ha commentato il professor Nicola Zerbinati del dipartimento di Dermatologia dell’Università degli Studi dell’Insubria (VA). Nell’ultimo anno, oltre 500 persone hanno provato la tecnologia Onda; più del 90% di loro si è dichiarato soddisfatto. Alla presentazione di Onda Coolwaves era presente Melita Toniolo (foto).