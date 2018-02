Cesena, studente sferra un pugno in faccia alla professoressa

E’ davvero incredibile quanto accaduto in una scuola della vallata del Savio nella provincia di Cesena dove uno studente di scuola media pare abbia sferrato un pugno ad una insegnante apparentemente senza alcun motivo. L’episodio è accaduto lo scorso 10 febbraio ma reso pubblico soltanto nelle scorse ore. La Professoressa che è stata brutalmente aggredita dal suo alunno ha riportato delle ferite guaribili ed una prognosi di 5 giorni rilasciata dai medici. Come già abbiamo riferito, a sferrare il pugno è stato uno studente di una scuola secondaria della vallata del Savio nella provincia di Cesena, il quale apparentemente senza alcun motivo ha aggredito l’insegnante lo scorso 10 febbraio. Secondo una ricostruzione dei fatti, riportata da un noto quotidiano italiano, già alla prima ora il giovane minore di 14 anni pare avesse cominciato a disturbare l’insegnante oltre che i suoi compagni di classe e poi avrebbe anche proseguito alla seconda ora estraniandosi completamente dalla lezione e giocando con un cacciavite.

In seguito a questo suo comportamento, che stava ovviamente disturbando l’intera classe, l’insegnante in questione lo avrebbe rimproverato. Non era la prima volta sicuramente che questa professoressa rimproverava il suo alunno, ma in quell’occasione la reazione di quest’ultimo è stata improvvisa e soprattutto violenta perché le ha sferrato un pugno all’altezza del naso, tanto che la donna è stata costretta ad essere soccorsa ed ha riportato una prognosi di 5 giorni. Sembra che in passato le famiglie dei compagni di scuola del ragazzo che ha aggredito la professoressa avessero segnalato alla scuola sia in modo formale che informale che lo stesso aveva degli strani atteggiamenti.

Questo episodio è accaduto a seguito a quello accaduto nella scuola di Piacenza nei giorni scorsi dopo che uno studente di prima media aveva picchiato un insegnante dopo essere stato rimproverato. In questo caso però non ci sarebbe stato proprio alcun rimprovero che potesse in qualche modo dare origine alla reazione spropositata del giovane. L’insegnante infatti che lo conosce abbastanza bene È intervenuta semplicemente per tentare di calmarlo Usando anche dei modi piuttosto affabili.

Lo scorso 10 febbraio un padre aveva aggredito vicepreside della scuola media Murialdo di Foggia perché il docente il giorno prima aveva rimproverato il figlio, mentre ad inizio mese a Caserta presso il tecnico commerciale Majorana un alunno di 17 anni residente ad Acerra nel napoletano aveva tirato fuori un coltello e aggredito la sua professoressa di italiano pensando al Volto soltanto per un brutto voto. Ed ancora due giorni prima ed esattamente il 30 gennaio un insegnante di scuola media in provincia di Piacenza pare sia stata presa a pugni su un braccio da un allievo della prima classe. Purtroppo sembra proprio che la violenza all’interno delle scuole sia diventata una vera e propria moda.