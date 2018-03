Charlotte Casiraghi: un figlio e il ‘SI’ con Dimitri

Lievemente corrucciata lo è da sempre: è questa l’espressione che Charlotte Casiraghi, di prammatica, consegna ai flash dei fotografi. Anche in questi giorni, nel quali dovrebbe sprizzare gioia, perché per la secondogenita della principessa Caroline di Hannover stanno suonando le campane a festa.

L’indiscrezione arriva dalla Spagna: il 2018 sarà l’anno del “sì” a Dimitri Ras- sam. Charlotte avrebbe ricevuto la proposta di matrimonio dal produttore franco-libanese a Parigi, il primo weekend di marzo, al termine della vacanza che la coppia ha trascorso sulle Alpi austriache, a Zurs, buen retiro invernale dei Casiraghi. Le prove generali di famiglia allargata, delicate vista l’imminente ufficializzazione delle prossime nozze, sono andate liscie: Charlotte ha fatto debuttare sugli sci il piccolo Raphael, il bimbo avuto quattro anni fa dall’attore Gad Elmaleh. Dimitri, invece, ha portato sulle nevi Darya, la figlia di quasi sette anni avuta con la modella Masha Novoselova, da cui ha divorziato nel 2016. A vigilare su un equilibrio che ancora ha bisogno di abbondanti dosi del suo lubrificante d’elezione, l’amore, le due nonne, prossime consuocere e amiche da una vita: la principessa Caroline e l’attrice Carole Bouquet.

La data delle nozze è ancora top secret, ma contribuisce a fare del Principato, nel 2018, una grande location per wedding party. Sono già due quest’anno i matrimoni: oltre a quello appena annunciato, anche il cugino di Charlotte, Louis Ducruet, come vi abbiamo già raccontato nello scorso numero, impalmerà la fidanzata Marie all’ombra della Rocca.

Ma per quanto concerne Charlotte il momento è da incorniciare anche per un altro segreto, dolcemente svelato dalla foto che la vede camminare nella neve. Il piumino alla vita non aiuta la proverbiale discrezione della secondogenita della principessa, perché evidenzia una rotondità sospetta che porta dritto dritto a un’unica soluzione: Charlotte e Dimitri aspettano già un figlio. Un azzardo? Charlotte non è mai stata vittima delle convenzioni: decise di fare un bambino con Elmaleh appena un anno dopo il loro primo incontro. Questa con Dimitri – al quale è legato da una manciata di mesi – sembra una scelta molto simile.

Ovvio, tra Charlotte e il fidanzato i punti di contatto non mancano, al di là dell’amicizia tra le mamme. Il legame con il mondo del cinema, intellighenzia culturale che strizza l’occhio al glamour, è uno di questi. Dimitri è un affermato produttore, appartiene a una cerchia dell’alta società da dove la Casiraghi ha attinto ispirazione e sentimenti, la stessa in cui ha incrociato due altri amori che hanno segnato il suo passato. Parliamo del già citato Gad Elmaleh e di Lamberto Sanfelice, regista legato all’ambiente aristocratico-artistico romano, che vede tra le sue mecenati anche Ginevra Elkann. Un mondo sicuramente per privilegiati, ma non nullafacenti.

La stessa Charlotte non si è mai rassegnata al ruolo dell’ereditiera annoiata. Dopo gli studi in filosofia all’Università della Sorbona (frequentata anche da Dimitri, altro dettaglio che li unisce), ha poi patrocinato gli Incontri filosofici di Monaco, evento-dibattito che si svolge nel Principato nella tarda primavera e giunto quest’anno alla terza edizione. Amore per la conoscenza che ha portato Charlotte a pubblicare un libro con Robert Maggiori, il suo professore di filosofia italo-france- se (è nato a Osimo, nelle Marche) al liceo Francois Couperin di Fontainebleu. Il libro, che si intitola Archipel des Passions (Arcipelago delle passioni) ed è un trattato articolato in una quarantina di voci, dall’amore alla crudeltà, dalla pazienza alla noia, è stato per Charlotte l’occasione per chiarire: «Il mio amore per la filosofia è nato molto presto. Ho sempre avuto un’inquietudine di fondo, che mi ha portata a interrogarmi su quello che mi succede e a prendere coscienza della fragilità dell’esistenza».

Il suo insegnante ne ha raccontato la curiosità: «Si poneva molte domande, come tutti gli allievi, ma era più tenace degli altri nel cercare le risposte. La filosofia è stata una scoperta che le stava bene, come si può dire di un abito che va a pennello». Fame di risposte tipica di chi subisce, nell’infanzia, il trauma della perdita di un genitore. Stefano Casiraghi, cui il libro è dedicato, morì quando sua figlia aveva appena quattro anni. Tragedia che Charlotte “condivide” con Dimitri, che perse il padre Jean-Pierre alla stessa età.

Ora, però, il futuro sorride a questa coppia. E dopo l’introspezione è arrivato il tempo dell’euforia. Che parla anche di facezie, come il toto scommessa circa l’abito che indosserà la sposa: sarà una creazione di Karl Lagerfeld, amico di famiglia, di Giambattista Valli, di cui Charlotte ama lo stile temerario, o ancora di Guc- ci, cui ha prestato il volto come testimonial? Ora è il tempo della sua favola. Che affronterà, si spera, senza il solito seppur affascinante broncio.