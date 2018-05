Chiamano la figlia Blu, convocati dal PM e costretti a rettificarlo

Se da una parte è vero che il nome di un figlio è importante e la decisione spetta soltanto ai genitori, in alcuni casi bisogna fare i conti anche con la legge. Lo sa bene una famiglia che ha chiamato la figlia Blu e che è stata convocata dal PM per poter rettificare questo nome. Questa vicenda che ha dell’incredibile è realmente accaduta in Italia e i genitori di una bambina di un anno e mezzo si sono visti costretti a fare retromarcia ed a rettificare il nome della figlia perché costretti dalla Procura della Repubblica di Milano.

I genitori pare non abbiano avuto alcun scampo, perché la Procura avrebbe detto loro che nel caso in cui loro stessi non avessero cambiato il nome, il giudice avrebbe preso la decisione al loro posto. Questa vicenda è stata raccontata da un noto giornale locale. Stando a quanto riferito, i genitori della bambina chiamata Blu sono costretti a cambiare il nome alla loro figlioletta. La magistratura si è rifatta all’articolo 35 del DPR 396/2000 in base al quale il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso.

Nella lettera di convocazione in tribunale nello specifico si legge: «Considerato che si tratta di nome moderno legato al termine inglese Blue, ossia il colore Blu, e che non può ritenersi attribuibile in modo inequivoco a persona di sesso femminile l’atto di nascita deve essere rettificato, anteponendo altro nome onomastico femminile che potrà essere indicato dai genitori nel corso del giudizio».

A parlare è stato anche il padre della bambina ovvero Luca, il quale ha spiegato che nel caso in cui giovedì il giorno in cui è stata decisa la convocazione entrambi i genitori non si presenteranno con un’alternativa sarà lo stesso il giudice a decidere il nome della figlia. Effettivamente il padre spiega ancora Che quando si erano presentati all’anagrafe per registrare la nascita e il nome, li avevano avvisati che potesse esserci il rischio di venire richiamati ma effettivamente ogni anno secondo i dati dell’istat Ci sarebbero Circa 7 Blu e in prevalenza sarebbero tutte bambine. ” Non ci aspettavamo di dover cambiare nome un anno e mezzo dopo, quando ormai anche nostra figlia sa di chiamarsi Blu ed è scritto ovunque”, ha aggiunto ancora il padre. La coppia pare che adesso cercherà di convincere i giudici che questo nome all’estero è stato già sdoganato e lo faranno presentando tanto di statistiche e dati ufficiali.