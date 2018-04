“Chiamate la polizia”. È successo nella casa del Grande Fratello. Il reality inizia male, e anche l’avventura di Barbara D’Urso alla guida della trasmissione. Una scena assurda

Inizia male l’avventura di Barbara D’Urso alla guida del Grande Fratello. Il ritorno di Carmelita infatti, a una decade di distanza dalla prima volta, nasce infatti sotto stelle non troppo buone. La notizia è stata fatta trapelare poco fa destando immediatamente sgomento quando manca poco più di una settimana al via del programma. Un programma chiamato a riscattare i deludenti ascolti dell’ultima volta e sul quale Carmelita sta lavorando da mesi con un cast di tutto rispetto e non proprio sconosciuto. La rivista Spy dà per certe alcune presenze. Per esempio Camilla Lucchi, cioè l’ereditiera che ha già partecipato alla trasmissione Rai Rich Kids. Non solo. A quanto pare ci sarà pure Matteo Gentili, il calciatore conosciuto anche per essere l’ex fidanzato di Paola Di Benedetto. Per esempio ci sarà Luigi Favoloso, che da anni è il compagno di Nina Moric, nonché Simone Coccia, che sarebbe il fidanzato dell’onorevole del PD Stefania Pezzopane. Da quel che rivela Spy, non tutti i personaggi contattati hanno accettato di prendere parte al reality. Avrebbero detto no al Grande Fratello, tre ex concorrenti dello stesso reality.

Loading...

In particolare Guendalina Tavassi, Veronica Ciardi e Simone Nicastri. In compenso dovrebbe esserci Lucia Bramieri, nuora del più noto Gino. È ancora in forse Michael Terlizzi – figlio di Franco, il anufrago che ha appena lasciato l’isola – il fidanzato di Lory Del Santo Marco Cucolo e Zoe Cristofoli ovvero la ex fidanzata di Andrea Cerioli. E qui nasce il problema, sì perché gli inquilini potrebbero non trovare una casa arredata. La notte scorsa infatti dei ladri si sono introdotti nel bunker e con cura certosina hanno portato via quello che hanno potuto: frigoriferi, piani cottura, puff, delle sdraio, una specchiera e un paio di divanetti. Parte del mobilio che abbiamo osservato in tv durante il Gf Vip.

Lo stesso che le squadre dei tecnici avrebbero dovuto smontare per allestire la nuova location nel cuore di Cinecittà. E invece c’è chi è arrivato prima. Ora è caccia al ladro o ai ladri: non è escluso infatti che i malviventi si siano introdotti in più occasioni nella Casa e c’è chi avanza anche dei sospetti. Nella zona infatti sono numerosi i campi rom abusivi. Proprio per questo motivo gli investigatori hanno iniziato a setacciarli per trovare la refurtiva che, in ogni caso, non aveva un gran valore proprio perché usata: sarebbe dovuta tornare in esposizione dai vari fornitori del Gf.