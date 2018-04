Choc ad Amici. Minacce al big dello show. Uno dei giudici del serale e sua figlia hanno ricevuto intimidazioni sui social. Una cosa gravissima che non può passare inosservata. Lo sfogo coi fan

Amici, la notizia è choc. Uno dei giudici ha ricevuto delle minacce per aver criticato uno dei ragazzi in gara. Una cosa serissima che sta sconvolgendo un po’ tutti. Parliamo di Heather Parisi che ha rivelato ai suoi follower di essere stata minacciata, anche fisicamente, dai fan di Biondo, il cantante della squadra bianca che la Parisi aveva detto essere molto amato da sua figlia. “Mia figlia di sette anni ti adora – ha detto la giurata in diretta -, mi parlava di ‘Biondo, Biondo, Biondo’. Io non sapevo chi fossi. Ci sono dei gesti che fai però che non capisce (dice ancora Heather mimando un gesto con la mano, ndr).

Io da adulta, invece, li ho capiti bene”. In un video successivo, però, viene fuori la verità: a Elisabeth, in realtà, Biondo non piace. Nel video – dal titolo “Mamma, le bugie hanno le gambe corte” – Elizabeth rettifica quanto affermato da sua madre in diretta: “Ma perché hai detto a Biondo che mi piaceva, quando non mi piaceva? Lui non sa cantare. Veramente, non sa cantare. Non sto scherzando”. Quel video, che voleva essere una cosa ironica e simpatica, in realtà, ha scatenato un putiferio. È quello il motivo per cui l’icona anni ’80 e sua figlia sono state minacciate.

Loading...

La ballerina ha raccontato tutto in un video in cui – mentre è in auto – riprende la figlia dopo averle chiesto chi siano i suoi cantanti preferiti. La bambina, lì per lì, è un po’ spiazzata e chiede alla madre se davvero possa parlare dei suoi cantanti preferiti. “Posso dirlo?”, chiede la piccola intimidita. E Heather: “Che vuol dire posso dirlo?”. E la bimba spiega: “Perché l’ultima volta che ho detto che non mi piaceva Biondo tutti mi hanno sgridato”. A quel punto interviene anche il padre: “Certo che puoi dirlo”. Heather e il compagno si scambiano un’occhiata… “Lizzie, puoi dire quello che vuoi”, dice la Parisi in inglese. E le ripone la domanda: “Quali sono i tuoi cantanti preferiti? Tranquilla, non avere paura”.

“A me piace Chris Brown” dice la bimba. La Parisi, ha scritto il suo duro attacco sul cyberbullismo e contro i fan del cantante della Squadra Bianca nella didascalia del video. “Il Cyberbullismo va condannato sempre, senza né se, né ma. E invece ho letto blog e siti che si sono divertiti a incitare pochi celebro lesi a insultare e minacciare, anche fisicamente, me e mia figlia”. Dopo un po’ ha postato una foto con la seguente didascalia: “Amministratori…. Team Heather E’ vergognoso che dei ragazzini fans di un allievo di Amici tra l’altro realmente incapace!! arrivino a minacciare fisicamente !!!! Ma che razza di genitori li hanno educati!! Eppure hanno la mia eta’..circa…io mi vergogno per loro!!!!! Sotto Heather in Cina”.