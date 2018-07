“Ci ho fatto sesso e l’ho fatta a pezzi, ma non l’ho uccisa”, la confessione shock di Oseghale

Si Torna a parlare dell’omicidio di Pamela Mastropietro e sembra che ci siano interessanti novità riguardanti alcune Confessioni arrivate da parte di colui che è accusato del suo omicidio ma anche di vilipendio e distruzione di cadavere. Per omicidio della diciottenne Pamela è stato arrestato il 29enne nigeriano Innocent Oseghale, il quale oltre ad essere accusato di omicidio è anche accusato di vilipendio e distruzione di cadavere ed ha ammesso di avere fatto a pezzi il corpo della diciottenne romana, ma di non averla uccisa. Quindi stando alle sue dichiarazioni, la ragazza sarebbe morta e poi lui per disfarsi del cadavere l’avrebbe Tagliata a pezzi. La ragazza sarebbe morta la mattina del 30 gennaio scorso. L’Uomo ha anche confessato di aver avuto un rapporto sessuale con la diciottenne nella mattina del 30 gennaio in un sottopasso nei pressi dei Giardini Diaz, Ma la giovane sarebbe stata comunque consenziente.

Il ventinovenne assistito dagli avvocati Simone Matraxia e Umberto Gramenzi sarebbe accusato anche di distruzione occultamento di cadavere e spaccio di droga. Durante un interrogatorio davanti al procuratore capo di Macerata e ai magistrati della locale procura che lo hanno interrogato ancora una volta all’interno del carcere di Marino del Tronto, il giovane avrebbe confessato di aver fatto a pezzi il corpo della giovane, ma di non averla uccisa perché sarebbe morta a causa di un malore in seguito all’assunzione di droga all’interno della sua abitazione dove pare si fosse recata proprio per comprare una dose.

La Versione era stata già lasciata in precedenza dal 29enne, ma questa volta è stata arricchita da alcuni particolari piuttosto macabri. Infatti secondo il giovane dopo aver incontrato la ragazza in strada ed averla invitata a casa sua, l’uomo le avrebbe anche fornito la droga insieme ad alcuni suoi amici con nazionali. Una volta a casa Pamela si è iniettata l’eroina e subito dopo si è sentita male” ha spiegato Oseghale, raccontando: “Ho chiesto aiuto a Antonhy, un mio amico, al telefono. Lui mi ha suggerito di gettarle sul corpo dell’acqua fredda e di chiamare l’ambulanza. Ho avuto paura. Lei non rispondeva più”.”Sono uscito a fare delle consegne. Quando sono tornato lei era morta. A quel punto sono uscito di nuovo a comprare un sacco per nascondere il corpo. Non ci sono riuscito perché il sacco era piccolo. Ho preso così la decisione di sezionare il corpo” ha rivelato Oseghale, proseguendo: “Non l’avevo mai fatto prima. Ho nascosto i resti in due valigie e le ho portate con un taxi verso Sforzacosta ma ero al telefono e non mi sono accorto di aver superato il paese e così ho chiesto al tassista di lasciare le due valigie lungo il fossato. Temevo della reazione della mia compagna”.

Il giovane attraverso questa confessione ha rigettato quindi l’accusa di omicidio e anche di violenza sessuale che era stata in qualche modo preannunciata anche dagli avvocati. “Oseghale ha scelto di sua spontanea volontà di fare queste dichiarazioni, di assumersi la responsabilità di aver sezionato il cadavere di Pamela Mastropietro, una volta preso atto del capo di imputazione e degli elementi in mano all’accusa”. Così commenta l’avvocato Simone Matraxia.