Cinquanta arresti cardiaci in soli sei giorni, Katia 31enne salva grazie ad un’operazione da record

In 6 giorni ha avuto ben 50 arresti cardiaci, ma fortunatamente è stata salvata grazie ad una operazione da record. E’ questo quanto accaduto ad una mamma di 31 anni di nome Katia, la quale come già detto in 6 giorni ha avuto purtroppo 50 arresti cardiaci ma è riuscita a salvarsi nonostante la situazione fosse piuttosto disperata. Il giorno di Pasqua Katia era andata in vacanza a Napoli insieme al marito e alla figlia di 3 mesi, ma improvvisamente poi si è sentita male ed è stata rianimata. Purtroppo però quando è andata presso l’Ospedale del mare per effettuare alcuni accertamenti, la donna ha avuto altri arresti cardiaci uno dopo l’altro. In pratica il suo cuore si è fermato ogni 15 minuti e questo dal 31 di marzo al 5 di aprile è accaduto praticamente 50 volte, una situazione che i medici hanno descritto esterrefatti. Detto ciò I medici hanno deciso di trasferire la donna al policlinico di San Donato a Milano dove la trentunenne è arrivata a bordo di un aereo militare.

Li a visitarla è stato il professor Carlo Pappone responsabile dell’Unità di aritmologia clinica ed elettrofisiologia del Policlinico, il quale ha sottoposto la donna ad una operazione. Secondo quanto riferisce il medico sembra che la trentunenne fosse affetta da fibrillazione ventricolare provocata da alcune cellule impazzite nel sistema elettrico del cuore.

“Bisogna eseguire un’ablazione particolare, difficile ma possibile. Bisogna raggiungere il punto esatto ed intervenire. L’operazione è eccezionale perché per agire ci sono solo pochi secondi a disposizione, tra una fibrillazione e l’altra. Nel mondo, questo intervento è già stato eseguito, ma il bersaglio era fisso e la fibrillazione era avvenuta in precedenza, nei giorni o nei mesi precedenti, consentendo dunque una precisa localizzazione del problema”, è questo quanto dichiarato dal medico Pappone. La fibrillazione ventricolare causa il crollo della pressione sanguigna, interrompendo l’afflusso di sangue agli organi vitali. Questa patologia è un’emergenza che richiede cure mediche immediate in quanto provoca il collasso della persona in pochi secondi.

L’operazione Fortunatamente è andata bene e la trentunenne non ha subito alcun tipo di danno neurologico e potrà tornare finalmente la sua vita normale, ma è viva per miracolo.La Regione Campania avrebbe messo a disposizione un aereo militare con un team di rianimatori per affrontare i numerosi arresti cardiaci durante il volo e quando l’areo è arrivato all’aeroporto di Linate ad attendere Katia vi era già una squadra di anestesisti con l’ambulanza, pronta a correre in ospedale. “Oggi vivo la mia nuova vita — la sua felicità —. E sono ancora incredula per tutto quello che mi è accaduto. Sono felice di avere la possibilità, insperata, di crescere mia figlia”, ha dichiarato Katia.

Rilevanza epidemiologica. Nei paesi industrializzati l’arresto cardiaco costituisce una delle più importanti cause di mortalità ed è prevalentemente dovuto a cardiopatia ischemica. L’arresto cardiaco extraospedaliero è responsabile del 60-70% di tutte le cause di morte cardiovascolare. Il 65% circa degli arresti si svolge in presenza di testimoni. La variabilità dei dati di incidenza dell’arresto risente delle diverse casistiche e della modalità di raccolta dei dati, essendo riportati valori compresi tra 0.36 e 1.28 per 1000 abitanti/anno. Secondo i dati epidemiologici nordamericani e quelli dell’Organizzazione Mondiale della Sanità l’arresto avrebbe un’incidenza pari a 1/1000 abitanti/anno6. In Italia, secondo le stime dell’ISTAT, le morti improvvise sarebbero circa 45 000 per anno, pari al 10% della mortalità complessiva. Secondo i dati dello studio MONICA relativi all’area Brianza, l’arresto cardiaco costituisce la causa terminale, diretta o indiretta, del 70% della mortalità coronarica. Secondo un’indagine prospettica multicentrica condotta in Friuli l’incidenza di arresto extraospedaliero in tale regione sarebbe 0.95 per 1000 abitanti/anno.

L’evento che più frequentemente causa l’arresto cardiaco è la fibrillazione ventricolare, indotta da eventi ischemici acuti. La probabilità di sopravvivenza è direttamente correlata alla presenza di testimoni ed al ritmo riscontrato dai soccorritori: i ritmi defibrillabili (fibrillazione/tachicardia ventricolare) sono correlati ad una maggiore probabilità di sopravvivenza. Il paradosso epidemiologico dell’arresto cardiaco è rappresentato dal fatto che esso si verifica non solo in una ristretta e ben individuabile popolazione di cardiopatici, ma imprevedibilmente anche nell’ampia popolazione di soggetti con molteplici fattori di rischio. Un precedente episodio di tachicardia o fibrillazione ventricolare non fatale contraddistingue la storia clinica di meno del 5% delle vittime. L’impossibilità di prevedere l’arresto nella maggior parte dei pazienti costituisce un serio problema sul piano della prevenzione. L’ampiezza della popolazione a rischio di attacco cardiaco, costituita prevalentemente da fumatori, dislipidemici, diabetici, ipertesi, e l’incompleta conoscenza dei meccanismi scatenanti l’attivazione del processo che culmina con l’occlusione coronarica non consente, a tutt’oggi, una prevenzione primaria efficace. La rapidità dell’attacco cardiaco è dipendente dalla vulnerabilità aritmica del miocardio ischemico, pur essendovi dissociazione tra durata/estensione dell’ischemia ed aritmia fatale.

Nel corso di un episodio ischemico l’innesco di un’aritmia ipercinetica ventricolare è improvviso, imprevedibile, frequentemente irreversibile e letale. Nelle sindromi coronariche acute gli interventi mirati a ridurre il ritardo evitabile (tempestiva trombolisi) e quelli volti a fronteggiare la morte improvvisa (catena della sopravvivenza) rappresentano due facce della stessa medaglia11. Le categorie a maggior rischio di morte improvvisa. Il rischio di arresto cardiaco è maggiore nel cardiopatico rispetto al soggetto apparentemente sano. La categoria maggiormente a rischio è costituita da chi abbia già avuto un infarto miocardico; seguono i pazienti con scompenso cardiaco di diversa eziologia, con cardiomiopatia ipertrofica o dilatativa, con cardiopatie rare tra cui la sindrome del QT lungo congenito, la sindrome di Brugada, la malattia aritmogena del ventricolo destro ed altre. La riduzione della mortalità totale per arresto cardiaco ottenuta nell’ultimo decennio nei pazienti con infarto miocardico acuto è prevalentemente dovuta ai nuovi standard farmacologici che prevedono l’impiego di trombolitici, betabloccanti ed ACE-inibitori. La depressione della funzione di pompa del ventricolo sinistro incrementa il rischio di arresto cardiaco: si calcola che con il decrescere della frazione di eiezione dal 40 al 30% la mortalità aumenti in modo esponenziale. Tra i fattori favorenti sono stati considerati i battiti ventricolari prematuri in numero > 10/ora, la tachicardia ventricolare non sostenuta, la presenza di post-potenziali al signal averaging, una ridotta variabilità della frequenza cardiaca (SDNN < 70 ms) e una ridotta sensibilità barorecettiva.

Si ritiene che nel 15% degli infarti con frazione di eiezione fra 35 e 40% sia presente almeno uno dei fattori aritmici potenzialmente destabilizzanti sopra menzionati. In questo sottogruppo la mortalità a 2 anni raggiunge il 25% e l’arresto cardiaco ne è causa nella metà dei casi. Nello scompenso cardiaco di diversa eziologia la mortalità è elevata ed è correlata con la classe funzionale. In classe II la mortalità ad 1 anno oscilla tra il 5 e il 15%, in classe III tra il 20 e il 50% e in classe IV supera il 50%. Nelle classi II e III l’incidenza di arresto cardiaco è massima (dal 20 al 50% della mortalità totale), mentre è minore in classe IV (5-30%), ove i pazienti muoiono prevalentemente in seguito a deficit di pompa. Nella cardiomiopatia ipertrofica il rischio di arresto cardiaco è maggiore nei soggetti di giovane età con storia familiare di morte improvvisa ed è in relazione al substrato aritmogeno del miocardio ipertrofico, più raramente ad ischemia miocardica, ad alterazioni della diastole, all’ostruzione dinamica del tratto di efflusso del ventricolo sinistro. Un recente studio ha dimostrato l’elevatissimo rischio di morte improvvisa per gli adolescenti con ipertrofia marcata ed il consistente rischio dei pazienti con spessore di parete ≥ 30 mm (20% a 10 anni e 40% a 20 anni).

La sopravvivenza. Mentre la mortalità complessiva per malattie cardiovascolari si è ridotta negli ultimi anni in Italia, un’analoga flessione non si è verificata per i decessi causati da arresto cardiaco. Le drammatiche percentuali di sopravvivenza che troviamo in letteratura variano dal 2 al 44%1 a seconda dell’adeguatezza e della rapidità dell’intervento terapeutico, con una mortalità del 100% se il paziente non viene rianimato. La possibilità di sopravvivenza è legata all’interruzione dell’aritmia, ottenibile nella maggior parte dei casi con la defibrillazione elettrica, cui consegue il ripristino della funzione sistolica. Per ogni minuto che trascorre dopo l’arresto la possibilità di sopravvivenza del paziente scende del 10%. I primi 10 min vengono pertanto considerati “d’oro” al fine di un soccorso efficace. Per velocizzare il soccorso alcuni paesi, tra cui la Scozia e l’Inghilterra, a partire dagli anni ’70 hanno istituito ambulanze con a bordo medico e personale paramedico addestrato; tuttavia i risultati, in assenza di pronta defibrillazione, sono stati deludenti e non hanno dimostrato un significativo incremento della sopravvivenza.

Anche nelle città statunitensi in cui la defibrillazione elettrica è stata riservata al solo personale medico, sono state ottenute basse percentuali di sopravvivenza: basti pensare alla drammatica percentuale del 2% riportata da un’indagine svolta nella città di New York. Per contro, quando l’intera comunità viene sensibilizzata e lo shock elettrico viene erogato anche dal personale laico che per primo giunge sul posto (first responder) sono stati ottenuti importanti successi: la percentuale di sopravvivenza riportata a Rochester arriva al 47%25; in altre esperienze, che hanno coinvolto insieme al personale sanitario anche la Polizia, si è arrivati ad una percentuale di dimessi vivi del 49%. Queste esperienze insegnano che la battaglia contro l’arresto cardiaco va affrontata allargando ai laici l’impegno per il precoce soccorso e che i programmi di precoce defibrillazione sul territorio sono l’elemento decisivo per migliorare la sopravvivenza. Alla fibrillazione ventricolare segue, in genere, l’asistolia, assai raramente la dissociazione elettromeccanica. Mentre è stato dimostrato che la defibrillazione precoce può migliorare significativamente la sopravvivenza, quando si interviene nelle fasi successive al ritmo fibrillatorio le percentuali di successo risultano minime. A Seattle, con un tempo di soccorso medico di 6 min, è stata riportata una percentuale di sopravvivenza del 25% sui pazienti in fibrillazione ventricolare e dell’1-6% su quelli in asistolia. Nella corsa contro il tempo si è rivelato decisivo l’intervento dei first responders. A Seattle, con un sistema efficiente e collaudato da oltre 15 anni, sono necessari in media 2.6 min per l’arrivo dei first responders equipaggiati con defibrillatori automatici esterni (Polizia, Vigili del Fuoco, agenti di guardianaggio, ecc.), mentre il personale medico arriva dopo 6 min dal ricevimento della chiamata telefonica al 911. Con la defibrillazione elettrica da parte dei primi soccorritori è stato ottenuto il ripristino del ritmo spontaneo nel 41% delle vittime di arresto cardiaco mentre, se per defibrillare si è atteso l’arrivo del medico, la percentuale è risultata assai più bassa (28%). I problemi gestionali vengono affrontati più facilmente in comunità di dimensioni limitate e con maggiore difficoltà nelle aree metropolitane: mentre a Seattle i soccorritori intervengono con successo nel 49% dei casi, nelle grandi città come New York o Chicago, l’intervento tardivo condiziona esiti assai sfavorevoli.

Elementi di risposta al problema. Per fronteggiare l’arresto cardiaco non è sufficiente il potenziamento dei mezzi di soccorso: occorre soprattutto un’idonea strategia di intervento decentrato. Si tratta di addestrare e rendere operativo il personale in grado di intervenire sul territorio con la massima rapidità, possibilmente entro i primi 5 min, appoggiandosi alle istituzioni decentrate già presenti ed istituendone di nuove dove occorra. La chiave di volta del sistema risiede nella diffusione dei defibrillatori e nel loro uso corretto. La disponibilità delle apparecchiature automatiche di nuova generazione (defibrillatore automatico esterno-DAE) ne favorisce un impiego allargato. La semplicità delle manovre è tale che non solo gli adulti ma anche i bambini delle scuole elementari sono in grado di eseguirle con successo. Secondo una recente indagine condotta nell’arco di 5 anni negli Stati Uniti, solo il 16% degli arresti avviene in luoghi di pubblico accesso: al primo posto sono gli aeroporti, seguiti rispettivamente da campi di golf, club della salute, siti industriali, sedi di sport pubblico, grandi magazzini, ecc. Poiché la maggior parte degli arresti avviene a casa oppure sul posto di lavoro, il posizionamento di DAE in luoghi pubblici investe solo una parte del problema. Se si creassero le condizioni per attivare la rianimazione cardiopolmonare entro 3 min e la defibrillazione elettrica entro 6 min, le percentuali di resuscitazione aumenterebbero considerevolmente. È stata a tal fine proposta la collocazione di defibrillatori esterni portatili in postazioni fisse: negli edifici pubblici, nei centri commerciali, allo stadio, nei teatri, negli aeroporti ed anche nei caseggiati ad uso abitazione, ove i defibrillatori dovrebbero essere collocati in parallelo ad altre apparecchiature per la sicurezza, come gli estintori ed i rilevatori delle fughe di gas. La diffusione del training in rianimazione cardiopolmonare di base e l’accesso alla defibrillazione rapida erogata dai testimoni costituiscono la maggiore promessa di miglioramento della sopravvivenza dopo un arresto. In accordo con le linee guida dell’American Heart Association pubblicate fin dal 1992, “tutto il personale che svolge un lavoro dovrebbe essere addestrato alla rianimazione cardiopolmonare e all’uso del DAE. L’American Heart Association considera la defibrillazione precoce lo standard terapeutico di una comunità. La non disponibilità per i soccorritori ad avere un defibrillatore durante l’arresto cardiaco è l’evenienza più grave da combattere”.

Arresto cardiaco: modelli assistenziali nei paesi occidentali Lo sviluppo delle conoscenze di fisiopatologia dell’arresto cardiaco ha reso possibile l’elaborazione di un modello assistenziale adeguato: la catena della sopravvivenza. La rapidità con cui dall’arresto si passa all’irreversibile deterioramento cerebrale impone una capillare organizzazione dei soccorsi con tempi di intervento < 4 min per le manovre rianimatorie di base ed < 10 min per le manovre rianimatorie avanzate. Lo sviluppo di DAE ha migliorato l’efficacia della catena con la possibilità di defibrillazione precoce anche da parte di personale laico; tuttavia la loro implementazione fornisce ottimi risultati solo se entra a far parte di un sistema di emergenza “maturo”, in cui la catena è costituita da anelli consolidati. In questo contesto è necessario individuare ed esaminare le variabili che condizionano il successo del modello assistenziale. Alcune di queste meritano un breve commento: • l’area geografica. Le aree metropolitane ad alta densità di popolazione, così come quelle rurali/montane a bassa densità di popolazione, sono le meno favorevoli ad un sistema di soccorso che garantisca l’efficacia della catena della sopravvivenza; • la popolazione. L’educazione della popolazione è un elemento decisivo. La capacità di riconoscere i sintomi dell’attacco cardiaco e la conoscenza dei principi di rianimazione cardiopolmonare, così come la familiarità verso le modalità di allertamento del sistema di emergenza sono fondamentali; • il 118. La Centrale Operativa svolge un ruolo essenziale nell’identificazione dei pazienti in corso di attacco cardiaco. Gli operatori del 118 ed il personale medico, infermieristico e tecnico devono essere in grado di comprendere ed affrontare le condizioni di emergenza sulla base di conoscenze di fisiopatologia e di costanti esperienze di addestramento; • il supporto vitale di base e la defibrillazione. La necessità di diffondere capillarmente la capacità del primo intervento impone l’addestramento di laici alla rianimazione ed al DC shock. A seconda dell’area geografica ed in base ad ogni specifica situazione il personale su cui fare maggiore affidamento potrà essere quello delle ambulanze territoriali, dei Vigili del Fuoco, della Polizia, dei Vigili Urbani, ecc., nella prospettiva di un programma di accesso alla defibrillazione il più ampio possibile; • il supporto vitale avanzato. Il ruolo del soccorso avanzato nell’epoca in cui vengono impiegati in modo crescente i defibrillatori automatici è quello di consolidare con interventi mirati alla gestione delle vie aeree e al contenimento del danno miocardico il risultato ottenuto con le manovre di base e la defibrillazione precoce. A tal fine è fondamentale l’intesa con la competenza cardiologica specifica per la tempestiva esecuzione di procedure di ricanalizzazione farmacologica (trombolisi) o meccaniche (angioplastica primaria), quando necessarie. In presenza di condizioni favorevoli sono stati ottenuti buoni risultati in termini di sopravvivenza senza rilevanti sequele neurologiche. In contesti meno ideali i risultati sono stati insoddisfacenti. È estremamente importante che ciascuna realtà locale organizzi il sistema di soccorso non in base a modelli astratti, ma secondo le direttive di Utstein applicate alla peculiarità della specifica situazione. Le variabili raccolte da uno studio epidemiologico specifico ed appropriato consentono una più corretta allocazione delle risorse, un efficace monitoraggio dei risultati e l’individuazione degli eventuali punti di crisi del sistema.

La risposta all’arresto cardiaco nel proprio ospedale Anche all’interno delle mura ospedaliere permane elevata la mortalità per arresto cardiaco. Essa dipende dalla rapidità dei soccorsi, dalla durata dell’arresto fino alla ripresa della respirazione spontanea, dalla necessità di intubazione, dalla persistenza di coma e di ipotensione. Le condizioni cliniche dei sopravvissuti e la presenza di affezioni non cardiache quali la polmonite, le sepsi, il diabete, l’insufficienza renale, le neoplasie, concorrono all’aumento della mortalità. La recente Conferenza di Bethesda ha fornito gli standard per la rianimazione all’interno dell’ospedale. Si ritiene obbligatorio un sistema capace di garantire su tutta la superficie ospedaliera un’efficace rianimazione in tempi brevi, pari a 2 min di massima latenza tra l’arresto ed il primo shock elettrico se l’evento si è verificato al di fuori delle aree intensive . Gli Enti Ospedalieri vengono invitati a distribuire strategicamente attrezzature appropriate e a diffondere protocolli per disciplinare l’azione dei servizi per la rianimazione; a loro competono le iniziative per la formazione di uno staff adeguatamente addestrato, le verifiche sulla correttezza e sulla tempistica delle procedure effettuate, il controllo dei registri per la sistematica raccolta dei dati, indispensabile per la comprensione delle cause e per il miglioramento dei risultati . In ogni ospedale si dovrà provvedere a formare e addestrare il personale secondo un protocollo che leghi le indicazioni delle linee guida internazionali alla specificità locale. Dovrà essere implementata una modalità di allarme che tenga conto delle distanze nei collegamenti, della logistica della struttura (monoblocco o padiglioni), delle postazioni del personale. Non appena identificato l’arresto ed avviato il supporto vitale di base (priorità: medici e infermieri, di seguito personale tecnico e ausiliario) andranno valutate le aritmie ed all’occorrenza andrà impiegato il defibrillatore semiautomatico. La squadra di intervento provvederà ad attivare le necessarie procedure di supporto rianimatorio avanzato. Gli operatori dovranno aver presente che trattare l’arresto cardiaco non significa avviare una serie di passaggi automatici. La possibilità di avere successo dipende dalla capacità di applicare correttamente le linee guida senza mai rinunciare ad un alto livello critico, espresso dalla riproposizione di domande quali “Stiamo rianimando i pazienti giusti? Stiamo facendo le cose giuste? Le stiamo facendo nel modo giusto?”. Per organizzare convenientemente la risposta all’arresto cardiaco nel proprio ospedale dovrà essere posta la massima cura alla formazione e all’addestramento del personale istituendo corsi per il supporto vitale di base e avanzato e verificando periodicamente il riaddestramento. Migliori risultati si avranno istituendo un gruppo di lavoro permanente con compiti di verifica (allestimento di simulazioni, ripetizione dei gesti, controllo della tempistica, ecc.). Un ultimo commento riguarda l’arresto cardiaco in pazienti con patologie inguaribili o in condizioni terminali: è previsto che in tali casi, quando sia stata espressa al riguardo la volontà del paziente e quella dei familiari, il medico dia l’ordine di non procedere alla rianimazione. La gestione dell’ordine di non rianimare è ampiamente discussa nelle linee guida internazionali, che lasciano aperti spazi alla sensibilità delle diverse culture e richiedono, quando possibile, l’espresso consenso delle persone. Si entra in un campo in cui le motivazioni di carattere medico si intrecciano con quelle di carattere etico e diviene determinante tener conto di giudizi di ordine religioso e culturale. Oltre alla matura riflessione dei medici e del personale qualificato sarà opportuno interagire in proposito con il Comitato di Bioetica dell’Ente.

La risposta all’arresto cardiaco nel proprio territorio: l’esperienza del Sistema 118 Genova Soccorso L’arresto cardiaco extraospedaliero rappresenta uno dei motivi di legittimazione dell’esistenza del Sistema 118 per la gestione degli interventi d’urgenza/emergenza territoriale. È ormai dimostrato che la possibilità di affrontare efficacemente questo quadro patologico dipende dalla capacità di intervenire nel più breve tempo possibile in modo adeguato sul luogo dell’evento. Sono opportune alcune considerazioni in proposito: in primo luogo il 118, pur essendo un servizio ormai attivo da anni, non è ancora sufficientemente conosciuto. Buona parte dei cittadini ignora l’esistenza e l’importanza dell’auto medicalizzata, ritiene una perdita di tempo trattare il paziente sul luogo dell’evento, spesso allerta telefonicamente sedi non sanitarie od ospedali o stazioni di pubblica assistenza. Non va sottovalutata la nulla o minimale conoscenza, da parte della popolazione, dei fondamenti della rianimazione di base, con l’ovvio ed inevitabile indebolimento dei primi anelli della catena della sopravvivenza. Purtroppo le scelte di politica sanitaria sembrano orientate verso la dislocazione dei mezzi di soccorso avanzato in funzione della densità abitativa e non in funzione del territorio: scelte strategiche discutibili o errate porteranno a inefficienza ed inefficacia degli interventi per dilatazione della tempistica, soprattutto nelle zone periferiche o montuose e nei territori penalizzati dall’incompleta copertura radio territoriale. Porteremo l’esempio del 118 di una piccola regione, la Liguria, le cui difficoltà di carattere geomorfologico e viarie riflettono quelle riscontrabili sull’intero territorio nazionale. Nel territorio di competenza, che si estende per 1123 km2, sono residenti circa 1 milione di persone, di cui 700 000 nell’ambito urbano e 300 000 nell’entroterra. L’età media della popolazione ligure è la più alta d’Italia e subisce notevoli variazioni stagionali per gli imponenti flussi turistici. In Liguria, e soprattutto nella provincia di Genova, i presidi ospedalieri dotati di DEA o Pronto Soccorso sono distribuiti lungo la costa, pertanto molti centri abitati dell’entroterra distano anche più di 80 km dal più vicino ospedale: in questi casi i tempi di percorrenza in condizioni normali si aggirano attorno ai 60 min; in condizioni meteorologiche avverse o per difficoltà di traffico possono dilatarsi esageratamente.