Cipriani choc dopo l’Isola dei Famosi: “Hanno tentato di violentarmi”

Gli anni terribili, le molestie e il tentativo di violenza sessuale sul posto di lavoro. Francesca Cipriani dopo l’Isola dei Famosi confessa a Silvia Toffanin il suo passato orribile prima della carriera in tv. Una corona di conchiglie sulla testa e un vestito bianco con strascico e strass: “Voglio essere più semplice” dice mentre saluta il pubblico di Verissimo.

“A 19 anni il mio primo datore di lavoro ha tentato di violentarmi, chiudendomi con lui a chiave in negozio verso le otto di sera” racconta l’esplosiva “Cipri” che, alla fine, si classifica quarta nell’avventura in Honduras. “Mi sono sentita male e sono svenuta, poi mia mamma quando sono tornata a casa mi ha vista e mi ha portata all’ospedale. L’ho denunciato ed è stato fatto un processo”. Poi la showgirl si commuove.

La Cipriani racconta anche di essere stata vittima di bullismo. “A 12 anni sono stata vittima di atti di bullismo e per questo ho sofferto tanto. È stato un periodo buio, non uscivo più di casa. Era l’età dell’adolescenza e io ero un po’ tonda e molto buona. Ero diventata il capro espiatorio del gruppo. I compagni di scuola mi emarginavano e mi prendevano in giro ogni giorno. Mi buttavano nel cestino gli occhiali da vista e mi tagliavano i capelli”. E ancora: “Sono stati episodi terribili ma io sono una persona che cerca di perdonare e accantonare. Spero che i miei compagni siano cresciuti e migliorati. Non posso giustificare quell’uomo, invece, perché aveva 50 anni. Ma spero che sia diventato una persona migliore”.

Adesso la “Cipri” ha voltato pagina e fa progetti per il futuro. “Vorrei incontrare una persona rispettosa e per bene. Sono single da un anno e mi auguro di non prendere fregature, perché ho avuto bruttissime esperienze: sono stata tradita, umiliata e anche picchiata, hanno cercato di togliermi il sorriso, di annullare la mia personalità. Non voglio fare la vittima ma non sono fortunata in amore. Spero di incontrare una persona per bene e diventare mamma di due o tre figli”.