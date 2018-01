“Ciro morto per un incidente”, l’ipotesi: si è aggrappato al treno

Sabato 20 gennaio #2018, giorno della scomparsa di Ciro, quest’ultimo era andato proprio dalla sua fidanzatina ai quartieri spagnoli, intorno alle 20:30 aveva parlato a telefono con la madre e le aveva detto che di li a poco sarebbe rientrato a casa, prendendo la metropolitana a via Toledo per arrivare alla stazione centrale e successivamente dalla stazione di Garibaldi, il treno per Casoria, centro più vicino ad Arzano per uno scalo ferroviario. E, ancora, c’è chi scrive: “Non avrei mai voluto scrivere questo post, ma è doveroso farlo per tutti voi che avete contribuito a cercare Ciro“. Piccolo angelo, cosa ti è successo? Sul posto gli agenti della polizia ferroviaria, coordinati dal pubblico ministero della Procura di NapoliNord diretta dal procurartore capo Francesco Greco.

Il suo corpo, invece, è stato ritrovato sui binari a Casoriaalle 17 di ieri, grazie al segnale del suo cellulare. L’ipotesi suicidio per amici e parenti non regge. Ciro Ascione è descritto come un ragazzo tranquillo.

I familiari del povero ragazzo sono stati convocati in questura per un lunghissimo interrogatorio, in quanto al momento non si può escludere nessuna pista. E’ molto improbabile che Ciro si sia lanciato volontariamente sotto i binari.

Un primo esame della perizia ha evidenziato ferite compatibili con una caduta dal treno, ma le indagini si concentrano in particolar modo su una telefonata anonima che nei giorni scorsi avrebbe annunciato la morte del ragazzo. Si indaga per omicidio. La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha disposto l’autopsia. E’ stato ingannato ed attirato in una trappola?

Nei successivi quattro giorni le bacheche dei suoi social sono stati affollati da miriadi di messaggi di amici e familiari con l’auspicio che magari li leggesse.