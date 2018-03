Clamoroso: Barbara D’Urso passa in Rai, l’ha convinta Milly

È quasi tutto pronto: la regina di Canale 5 ha ceduto al corteggiamento della signora del sabato sera di Rai Uno. La D’Urso – come può svelare “Diva e donna” – sarà ospite di “Ballando con le Stelle”: «È una appassionata di ballo e averla da noi sarebbe una bella sorpresa per il pubblico», ci dice Milly. Mancano ancora gli ultimi dettagli e le indiscrezioni parlano anche di una presunta guerra fredda fra primedonne Mediaset

Milly ha fatto l’impresa: ha convinto la regina di Canale 5 Barbara D’Urso a traslocare in Rai. La conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live sarà infatti ballerina per una notte nello show di punta del sabato sera di Rai Uno, il programma partito il 10 marzo sfidando nella gara di ascolti C’è posta per te di Maria De Filippi.

Mancherebbero ancora i dettagli, ma Barbara ha accettato e sta solo aspettando il via libera definitivo da Mediaset per ufficializzare la decisione e andare ospite dalla Cariucci, pare fra la sesta e la nona puntata di Ballando con le Stelle. «So che Barbara è una appassionata di ballo e del nostro programma: l’idea è nata dalla nostra giurata Carolyn Smith che è stata ospite da lei», dice la Milly a “Diva e donna”.

«Barbara è un grande personaggio tv e averla sulla nostra pista potrebbe essere una bella sorpresa per il pubblico». Ma che fine ha fatto la rivalità Rai-Mediaset? La partecipazione della D’Urso assume risvolti particolari se si prendono in considerazione le voci di presunte rivalità con la De Filippi che sono tornate a rimbalzare nell’ultimo periodo. In più – secondo indiscrezioni – la decisione definitiva di dire sì al corteggiamento di Milly la D’Urso l’avrebbe presa durante l’ultimo Sanremo, quando ha visto sul palco dell’Ariston Michelle Hunziker, altro volto di punta di Canale 5. Dopo Maria (a Sanremo nel 2017) e Michelle, quest’anno, Barbara è l’unica primadonna Mediaset a non aver traslocato in un programma di punta Rai. Finora….