Clemente Mastella, vittima di un grave incidente stradale: amputata falange del dito

Clemente Mastella, sindaco di Benevento pare sia rimasto gravemente ferito nella giornata di ieri in un incidente stradale che è avvenuto lungo la statale 372 Telesina. Secondo quanto riferito l’auto sulla quale viaggiava Mastella si darebbe scontrata contro un’altra automobile alla cui guida vi era una donna. Il sindaco nonché ex ministro sarebbe rimasto ferito ad una mano tanto da subire l’amputazione della falange di un dito. In seguito a questo grave incidente avvenuto nel casertano Clemente Mastella appena 71enne ex Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale della Giustizia ed attuale sindaco di Benevento è stato ricoverato presso l’ospedale di Piedimonte Matese in provincia di Caserta dove come già detto gli è stata amputata una falange di un dito e nelle prossime ore verrà trasferita al Policlinico Gemelli di Roma.

Nonostante il grande spavento e questo intervento che purtroppo gli ha visto asportata la falange del dito, le condizioni di Clemente Mastella non sono sembrate piuttosto gravi tanto da essere cosciente ed è stato Infatti lui stesso a rassicurare sulle proprie condizioni di salute. Tuttavia al momento non si hanno certezze sul fatto che l’ex ministro non abbia subito ulteriori danni oltre all’amputazione dell’arto e per questo motivo nelle prossime ore sarà sottoposto ad alcuni accertamenti diagnostici. Da quanto emerso sembra che le sue condizioni siano piuttosto buone e così come quelle del consigliere comunale di Benevento Renato Parente che si trovava insieme a Mastella e su quell’auto.

Una volta diffusa la notizia dell’incidente Clemente Mastella è stato raggiunto telefonicamente proprio mentre stava per essere medicato ed è stato lui stesso a raccontare quanto accaduto. Mastella Infatti ha raccontato quanto accaduto anche dopo in seguito all’incidente, ovvero di essere stato sottoposto ad un intervento dove gli è stata amputata la falange del dito. L’ex ministro si trovava sulla statale 372 Telesina nel territorio di Dragoni provincia di Caserta e stava rientrando a Benevento dopo avere trascorso l’intera giornata a Roma.

Improvvisamente una donna aveva eseguito una brusca di improvvisa inversione di marcia e quindi l’autista di Mastella pare non sia riuscito ad evitare l’impatto che è stato davvero molto violento secondo le parole dello stesso sindaco il quale ha aggiunto che l’auto è adesso irriconoscibile ed ha anche detto di avere visto la morte in faccia e di essersi salvato soltanto grazie alla airbag. “Vicinanza, a nome mio e di tutto il gruppo Forza Italia della Camera dei deputati, all’amico Mastella, per il brutto incidente stradale nel quale è stato coinvolto. E un grande abbraccio anche a sua moglie, la nostra collega Sandra Lonardo. Forza Clemente, affettuosi auguri di pronta guarigione”, è questo quanto scritto su Facebook da Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.