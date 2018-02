Coinbase, ha preso per sbaglio più del dovuto: conti criptovalute in rosso

È scattata una vera e propria bufera nel mondo delle cripto valuta. La famosissima piattaforma Coinbase, una delle più importanti nel settore nell’acquisto di Bitcoin e moneta virtuale, si è impossessata per sbaglio di migliaia di euro sui conti correnti di molti utenti. Le prime voci uscite sul noto social network Reddit, dove moltissimi utenti hanno affermato di aver visualizzato movimenti strani sulle loro carte. Attualmente ancora non si sa di quante persone siano state danneggiate, ma vi sono testimonianze di moltissime persone che hanno perso migliaia di dollari.

Inizialmente non era abbastanza chiaro cosa stesse succedendo (molti pensavano addirittura che la piattaforma stesse prelevando denaro illecitamente dei conti correnti bancari degli utenti), adesso l’azienda si è presa le sue responsabilità sul fatto. Stando a quanto riferito da Coinbase, si trattava di un problema tecnico relativo ai binari che elaborano le carte di credito. Nello specifico, è il risultato dell’inversione e del di addebito delle spese pregresse da parte divisa.

Coinbase, la piattaforma per l’acquisto e la vendita di criptovalute, ha superato quota 1 miliardo di entrate nel 2017 e ha assunto l’ex responsabile del servizio clienti di Twitter per gestire il boom di richieste che la società ha dovuto affrontare con l’esplosione degli investitori.

A inizio settimana è stata annunciata l’entrata in società di Tina Bhatnagar, ex vicepresidente Operations e User Services di Twitter, con l’obiettivo di raddoppiare le dimensioni del team di supporto in modo che tutti i clienti abbiano assistenza telefonica 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 entro il secondo trimestre di quest’anno.