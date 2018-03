Colazione sostanziosa per perdere peso e ridurre i livelli di glucosio

È tempo di diete perché sta per arrivare ormai la nuova e bella stagione. Sul web cominciano ad arrivare tutta una serie di diete definite talvolta miracolose perché possano aiutare a perdere molti chili nel giro di pochissimo tempo. Nonostante si dica che comunque non bisogna improvvisarsi e che è bene affidarsi comunque a dei seri professionisti, seguire per un certo periodo di tempo alcuni regimi alimentari può aiutare a perdere qualche chiletto nel giro di poco tempo.

La dieta che vogliamo proporvi oggi è una dieta che prevede una colazione piuttosto sostanziosa che non solo pare faccia bene alla salute ma aiuta dunque a dimagrire. E’ questo Quanto emerso da uno studio israeliano della Tel Aviv University secondo cui la colazione, seguita poi da un pranzo di media entità e da una cena leggera pare aiuti a stimolare la perdita di peso. I ricercatori nello specifico pare abbiano osservato per circa tre mesi lo stato di salute di 30 persone che si sono sottoposti a questo esperimento, tutti obesi con diabete di tipo 2 e di età media di circa 69 anni.

Ebbene, nel corso di questo periodo i ricercatori hanno visto come una parte del gruppo preso in esame sia stata sottoposta alla cosiddetta dieta b, Ovvero quella dieta che prevede una colazione abbondante con un pranzo piccolo ed una cena molto leggera. Gli altri soggetti invece sono stati sottoposti alla dieta chiamata 6 m Ovvero la dieta dei semini fatti quotidiani. Questi sono stati poi monitorati per circa 3 mesi e i ricercatori Pare che abbiano valutato le oscillazioni di peso corporeo nonché livelli di glucosio in modo da poterne evidenziare le differenze ottenute con le due diete .

Il risultato è stato davvero sorprendente ed ha mostrato quanto generalmente Già si sapeva ovvero che fare una ricca colazione al mattino può aiutare a perdere peso. Questa ricerca piuttosto interessante è stata presentata ad endo2010 ovvero il meeting annuale delle endocrine Society Chicago che ha evidenziato come trascorsi poi i tre mesi coloro che avevano seguito la prima dieta Ovvero quella Che prevedeva una colazione abbondante, erano riusciti a dimagrire 5 kg mentre i secondi ovvero coloro che avevano consumato sei piccoli pasti non solo non avevano perso del peso ma addirittura qualcuno era anche ingrassato di circa 1,4 kg.

“Non è quanto si mangia, non sono le calorie di per sé è anche a che ora del giorno si mangia. Il metabolismo cambia a seconda delle ore. Una cosa è una fetta di pane al mattino una alla sera“, ha spiegato la coordinatrice del team di ricerca Daniela Jakubowicz. Inoltre i ricercatori pare abbiano monitorato anche i livelli di glucosio e i risultati anche in questo caso sono stati sorprendenti. Più nello specifico i pazienti che sono stati sottoposti a regime con colazione più nutriente, hanno avuto una riduzione significativa del tasso di glucosio nel sangue soltanto dopo 14 giorni dall’inizio della dieta.